Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Με αυξημένη κίνηση ξεκινά το πρωί της Τετάρτης στους περισσότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου με τα προβλήματα να είναι αρκετά έντονα στον Κηφισό αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.
Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, κυρίως στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς και από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στις περιοχές γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.
Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην άνοδο, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο η κίνηση είναι πυκνή κυρίως από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Χαλκηδόνα.
Μποτιλιάρισμα παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου η αυξημένη κίνηση συνδέεται με αφίξεις επιβατών και οχημάτων.
Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στη Βασ. Σοφίας, στην Αλίμου-Κατεχάκη.
