magazin
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Live in Style 15 Απριλίου 2026, 06:00

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Από το βιολογικό αγρόκτημά της στη βόρεια Νέα Υόρκη, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι αναλογίζεται τον ρόλο της ως είδωλο. «Όταν ήμουν μικρή, ποτέ δεν είπα: “Όταν μεγαλώσω, θα γίνω είδωλο”. Δεν είναι κάτι που στοχεύεις. Είναι κάτι που σου αποδίδουν οι άλλοι», λέει η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και μοντέλο.

Αλλά ίσως λόγω της λαμπερής της παρουσίας στην οθόνη, της διαχρονικής ομορφιάς της και του αναμφισβήτητου ταλέντου της, η ετικέτα έχει κολλήσει και φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη για τον τελευταίο της ρόλο, ως μία από τα νέα Icons της Bvlgari, με μια βραδινή τσάντα Monete περιορισμένης έκδοσης που δημιουργήθηκε προς τιμήν της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ALL ABOUT STYLE | Fashion Creator (@allabstyle)

Δεν πρόκειται για συνηθισμένες minaudières

Σε αυτές περιλαμβάνονται η σούπερ μοντέλο Λίντα Εβαντζελίστα, η αρχιτέκτονας Σαμάγια Βάλι, η συγγραφέας Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσιε και η ηθοποιός Κιμ Τζι-Γουόν. Κάθε θρυλική γυναίκα έχει μια ειδική minaudière (τσάντες με λουράκι στον ώμο) εμπνευσμένη από ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ρωμαϊκού οίκου κοσμημάτων.

«Η Bvlgari δεν έχει να κάνει με τσάντες με λογότυπα. Ξέρετε, τα σύμβολά μας είναι τα λογότυπά μας» λέει η Κατράντζου σε μια παρουσίαση στη Ρώμη, όπου αποκαλύφθηκαν οι τσάντες Serpenti, Tubogas, Monete, Divas’ Dream και Bvlgari Bvlgari Icon.

Δεν πρόκειται για συνηθισμένες minaudières. Από κάθε χειροποίητο σχέδιο θα διατεθούν μόνο 30 τεμάχια παγκοσμίως. «Ήθελα να δημιουργήσω μια γέφυρα μεταξύ των κοσμημάτων και των δερμάτινων ειδών μας» λέει η Κατράντζου, η οποία χρησιμοποίησε τις ίδιες τεχνικές με τους κοσμηματοποιούς του οίκου για την κατασκευή των τσαντών.

από αριστερά: Τσάντα minaudière Monete από χρυσό μέταλλο με μεταλλικό νόμισμα, ζιργκόν, κόκκινο κρύσταλλο και κόκκινο σμάλτο από τη BVLGARI και τσάντα minaudière Bvlgari Bvlgari από χρυσό μέταλλο με μαργαριτάρι από τη BVLGARI

Από αριστερά: Τσάντα minaudière Monete από χρυσό μέταλλο με μεταλλικό νόμισμα, ζιργκόν, κόκκινο κρύσταλλο και κόκκινο σμάλτο από τη Bvlgari και τσάντα minaudière Bvlgari Bvlgari από χρυσό μέταλλο με μαργαριτάρι του οίκου.

Από τα κοσμήματα στις τσάντες

Όλα τα χαρακτηριστικά του οίκου είναι παρόντα: από το σμάλτο εμπνευσμένο από τα κοσμήματα Bvlgari της δεκαετίας του ’40, τη χρήση ημιπολύτιμων λίθων στο Divas’ Dream και τον ιμάντα Tubogas, που τυλίγεται αισθησιακά γύρω από μια τσάντα σε σχήμα αυγού, μέχρι το νόμισμα Monete μεγεθυμένο σε σχήμα τσάντας και την τσάντα Bvlgari Bvlgari με την ένθετη διακόσμηση από μαργαριτάρι.

«Ήταν μια ματιά σε τεχνικές που δεν είχαμε δοκιμάσει ποτέ, τουλάχιστον στις τσάντες, αλλά προέρχονται από τον κόσμο των κοσμημάτων μας», λέει η σχεδιάστρια.

Η Κατράντζου πρόσθεσε επίσης μια πινελιά όταν αποφάσισε να δημιουργήσει τσάντες που ήταν πολύ μικρές για να χωρέσουν ένα τηλέφωνο μέσα -μια εντυπωσιακή δήλωση στην σημερινή υπερ-συνδεδεμένη κουλτούρα.

«Νομίζω ότι είναι ωραίο να τιμάς το κομμάτι για την ομορφιά, τη χειροτεχνία και τη συλλεκτική του φύση. Ήταν απελευθερωτικό να δηλώσω ότι δεν χρειάζεται να χωράει το κινητό σου. Μερικές φορές μπορείς να κρατάς μια τσάντα διακοσμητικά, ως επέκταση της αισθητικής σου, του ποιος είσαι και του τι εκτιμάς», λέει.

Η δύναμη της παράδοσης

Δεν είναι ότι οι τσάντες είναι άδειες -η καθεμία περιέχει ένα ειδικό μικροσκοπικό βιβλίο γραμμένο από μία από τις διάσημες γυναίκες. Η έμπνευση για αυτό προήλθε από τη Ngozi Adichie. «Διάβασα μια φράση της: “Ο πολιτισμός δεν δημιουργεί τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δημιουργούν τον πολιτισμό”» λέει η σχεδιάστραι.

«Η ιδέα να κουβαλάς τον πολιτισμό στην τσάντα σου, κάτι που δεν χωράει στο κινητό σου, είχε νόημα». Χάρηκε πολύ όταν η Ngozi Adichie δέχτηκε να γίνει μέλος της κοινότητας Bvlgari Icon. Για το μικροσκοπικό βιβλίο της, η συγγραφέας έγραψε για τη δύναμη των γυναικών ως φρουρών και μεταφορέων ιστοριών.

Η Εβαντζελίστα εξέφρασε τις σκέψεις της για τη δύναμη της παράδοσης, αποκαλύπτοντας μια συνταγή που μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά στην ιταλική οικογένειά της. Η Βάλι στοχάστηκε πάνω στην ιδέα του σπιτιού και η Κιμ εξερεύνησε την εσωτερική γαλήνη και την αποδοχή του εαυτού.

YouTube thumbnail

Η Ροσελίνι διδάσκει

Η Ροσελίνι ενθουσιάστηκε με την πρόταση να γράψει το σενάριο και διηγήθηκε την ιστορία του πώς άλλαξε πορεία όταν η καριέρα της άρχισε να χάνει δυναμική στα μέσα της δεκαετίας των σαράντα, «επειδή γενικά τα μοντέλα και οι ηθοποιοί είναι πολύ νέες» λέει.

Όμως, αντί να στεναχωρηθεί, έστρεψε την ενέργειά της σε κάτι καινούργιο. «Επέστρεψα στο πανεπιστήμιο και απέκτησα μεταπτυχιακό στην ηθολογία, που είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς και της προστασίας των ζώων. Και μετά άρχισα να γυρίζω ταινίες για ζώα. Άνοιξα τη φάρμα μου και τότε ο κόσμος ξαναγύρισε», λέει για τη ζωή της, η οποία περιστρέφεται γύρω από την αγάπη της για τα ζώα και την αναγεννημένη κινηματογραφική της καριέρα.

«Σχεδίασα μια ζωή που είναι ενδιαφέρουσα, αντί να είμαι απλώς επιτυχημένη σε κάτι», αναλογίζεται.

Για όλες τις γυναίκες, το πρότζεκτ Bvlgari Icons ήταν εκπληκτικά προσωπικό. Όλες συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση προεπισκόπησης στη Ρώμη, όπου η Ροσελίνι κάθισε δίπλα στην Εβαντζελίστα, την οποία γνώριζε από την εποχή που ήταν μοντέλο.

«Μιλήσαμε για την εμπειρία του να περιθωριοποιείσαι και στη συνέχεια να επιστρέφεις» αποκάλυψε.

Η Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τα Bvlgari

Η πόλη κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της. «Η Ρώμη μου δίνει πάντα την αίσθηση του σπιτιού», λέει η Ροσελίνι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη και σπούδασε στην Accademia Costume & Moda πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός θυμάται με νοσταλγία τις επισκέψεις της στο κατάστημα Bvlgari κοντά στην Piazza di Spagna μαζί με τη μητέρα της, την κινηματογραφική σταρ Ίνγκριντ Μπέργκμαν. «Η μαμά το λάτρευε, και ο πατέρας μου [ο σκηνοθέτης Ρομπέρτο Ροσελίνι] της χάρισε ένα δαχτυλίδι Bvlgari όταν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί [τον γιο τους Ρενάτο, που γεννήθηκε το 1950]».

Κληρονόμησε αρκετά κοσμήματα Bvlgari από τη μητέρα της, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με πέρλες και διαμάντια που φορούσε η Μπέργκμαν όταν κέρδισε το τρίτο Όσκαρ της (για την ταινία «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» το 1975).

Σε μια ικανοποιητική στιγμή που έκλεισε τον κύκλο, η Ροσελίνι τα φόρεσε στην τελετή των Όσκαρ του 2025, όπου ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το παπικό δράμα «Conclave».

Έτσι, όταν η Κατράντζου την κάλεσε και της ζήτησε να έρθει στη Ρώμη για να συμμετάσχει στη νέα συλλογή Bvlgari Icons, πώς θα μπορούσε να αρνηθεί;

Κάτι παραπάνω

«Ξέρεις, η Μαίρη έχει δημιουργήσει κάτι που ξεπερνά το να είναι απλώς μια τσάντα. Πιστεύω ότι, στην πραγματικότητα, δεν είναι τσάντα. Είναι ένα σύμβολο –πολλά σύμβολα- που εκφράζουν τις αξίες που ήθελε να αποδώσει στη συλλογή της» λέει η Ροσελίνι.

Για την Κατράντζου, το πρότζεκτ Icons θα συνεχιστεί. Στόχος της, για τα επόμενα χρόνια, είναι να δημιουργήσει μια κοινότητα εξαιρετικών, εμπνευσμένων γυναικών της Bvlgari γύρω από τσάντες που προσφέρουν κάτι παραπάνω.

«Πηγαίνεις σε ένα δείπνο, πηγαίνεις σε ένα γκαλά, και τόσες πολλές γυναίκες κρατούν τις ίδιες τσάντες» αναλογίζεται. «Νομίζω ότι μια πελάτισσα της Bvlgari θέλει να ξεχωρίζει, θέλει να φοράει κάτι μοναδικό και θέλει να αισθάνεται ότι το κομμάτι της είναι περισσότερο ένα θέμα συζήτησης, κάτι που θα συλλέγουν οι επόμενες γενιές».


*Με στοιχεία από 10magazine.com

Headlines:
World
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Wall Street
Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα
Ελλάδα 15.04.26

Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Σύνταξη
Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Βασίλης Ρίζος
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Νέες περικοπές 15.04.26

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων - Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Σύνταξη
Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γεώργιος Μαζιάς
Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Οικονομία 15.04.26

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι πρώτοι boomers γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία - Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Δημόσιος κίνδυνος 15.04.26

Καλλιεργούσαν για χρόνια σιτηρά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Σύνταξη
Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Σύνταξη
Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Cookies