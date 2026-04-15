Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ

Από το βιολογικό αγρόκτημά της στη βόρεια Νέα Υόρκη, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι αναλογίζεται τον ρόλο της ως είδωλο. «Όταν ήμουν μικρή, ποτέ δεν είπα: “Όταν μεγαλώσω, θα γίνω είδωλο”. Δεν είναι κάτι που στοχεύεις. Είναι κάτι που σου αποδίδουν οι άλλοι», λέει η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και μοντέλο.

Αλλά ίσως λόγω της λαμπερής της παρουσίας στην οθόνη, της διαχρονικής ομορφιάς της και του αναμφισβήτητου ταλέντου της, η ετικέτα έχει κολλήσει και φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη για τον τελευταίο της ρόλο, ως μία από τα νέα Icons της Bvlgari, με μια βραδινή τσάντα Monete περιορισμένης έκδοσης που δημιουργήθηκε προς τιμήν της.

Δεν πρόκειται για συνηθισμένες minaudières

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η σούπερ μοντέλο Λίντα Εβαντζελίστα, η αρχιτέκτονας Σαμάγια Βάλι, η συγγραφέας Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσιε και η ηθοποιός Κιμ Τζι-Γουόν. Κάθε θρυλική γυναίκα έχει μια ειδική minaudière (τσάντες με λουράκι στον ώμο) εμπνευσμένη από ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ρωμαϊκού οίκου κοσμημάτων.

«Η Bvlgari δεν έχει να κάνει με τσάντες με λογότυπα. Ξέρετε, τα σύμβολά μας είναι τα λογότυπά μας» λέει η Κατράντζου σε μια παρουσίαση στη Ρώμη, όπου αποκαλύφθηκαν οι τσάντες Serpenti, Tubogas, Monete, Divas’ Dream και Bvlgari Bvlgari Icon.

Δεν πρόκειται για συνηθισμένες minaudières. Από κάθε χειροποίητο σχέδιο θα διατεθούν μόνο 30 τεμάχια παγκοσμίως. «Ήθελα να δημιουργήσω μια γέφυρα μεταξύ των κοσμημάτων και των δερμάτινων ειδών μας» λέει η Κατράντζου, η οποία χρησιμοποίησε τις ίδιες τεχνικές με τους κοσμηματοποιούς του οίκου για την κατασκευή των τσαντών.

Η Κατράντζου πρόσθεσε επίσης μια πινελιά όταν αποφάσισε να δημιουργήσει τσάντες που ήταν πολύ μικρές για να χωρέσουν ένα τηλέφωνο μέσα -μια εντυπωσιακή δήλωση στην σημερινή υπερ-συνδεδεμένη κουλτούρα

Από τα κοσμήματα στις τσάντες

Όλα τα χαρακτηριστικά του οίκου είναι παρόντα: από το σμάλτο εμπνευσμένο από τα κοσμήματα Bvlgari της δεκαετίας του ’40, τη χρήση ημιπολύτιμων λίθων στο Divas’ Dream και τον ιμάντα Tubogas, που τυλίγεται αισθησιακά γύρω από μια τσάντα σε σχήμα αυγού, μέχρι το νόμισμα Monete μεγεθυμένο σε σχήμα τσάντας και την τσάντα Bvlgari Bvlgari με την ένθετη διακόσμηση από μαργαριτάρι.

«Ήταν μια ματιά σε τεχνικές που δεν είχαμε δοκιμάσει ποτέ, τουλάχιστον στις τσάντες, αλλά προέρχονται από τον κόσμο των κοσμημάτων μας», λέει η σχεδιάστρια.

Η Κατράντζου πρόσθεσε επίσης μια πινελιά όταν αποφάσισε να δημιουργήσει τσάντες που ήταν πολύ μικρές για να χωρέσουν ένα τηλέφωνο μέσα -μια εντυπωσιακή δήλωση στην σημερινή υπερ-συνδεδεμένη κουλτούρα.

«Νομίζω ότι είναι ωραίο να τιμάς το κομμάτι για την ομορφιά, τη χειροτεχνία και τη συλλεκτική του φύση. Ήταν απελευθερωτικό να δηλώσω ότι δεν χρειάζεται να χωράει το κινητό σου. Μερικές φορές μπορείς να κρατάς μια τσάντα διακοσμητικά, ως επέκταση της αισθητικής σου, του ποιος είσαι και του τι εκτιμάς», λέει.

Η δύναμη της παράδοσης

Δεν είναι ότι οι τσάντες είναι άδειες -η καθεμία περιέχει ένα ειδικό μικροσκοπικό βιβλίο γραμμένο από μία από τις διάσημες γυναίκες. Η έμπνευση για αυτό προήλθε από τη Ngozi Adichie. «Διάβασα μια φράση της: “Ο πολιτισμός δεν δημιουργεί τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δημιουργούν τον πολιτισμό”» λέει η σχεδιάστραι.

«Η ιδέα να κουβαλάς τον πολιτισμό στην τσάντα σου, κάτι που δεν χωράει στο κινητό σου, είχε νόημα». Χάρηκε πολύ όταν η Ngozi Adichie δέχτηκε να γίνει μέλος της κοινότητας Bvlgari Icon. Για το μικροσκοπικό βιβλίο της, η συγγραφέας έγραψε για τη δύναμη των γυναικών ως φρουρών και μεταφορέων ιστοριών.

Η Εβαντζελίστα εξέφρασε τις σκέψεις της για τη δύναμη της παράδοσης, αποκαλύπτοντας μια συνταγή που μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά στην ιταλική οικογένειά της. Η Βάλι στοχάστηκε πάνω στην ιδέα του σπιτιού και η Κιμ εξερεύνησε την εσωτερική γαλήνη και την αποδοχή του εαυτού.

Δεν είναι ότι οι τσάντες είναι άδειες -η καθεμία περιέχει ένα ειδικό μικροσκοπικό βιβλίο γραμμένο από μία από τις διάσημες γυναίκες

Η Ροσελίνι διδάσκει

Η Ροσελίνι ενθουσιάστηκε με την πρόταση να γράψει το σενάριο και διηγήθηκε την ιστορία του πώς άλλαξε πορεία όταν η καριέρα της άρχισε να χάνει δυναμική στα μέσα της δεκαετίας των σαράντα, «επειδή γενικά τα μοντέλα και οι ηθοποιοί είναι πολύ νέες» λέει.

Όμως, αντί να στεναχωρηθεί, έστρεψε την ενέργειά της σε κάτι καινούργιο. «Επέστρεψα στο πανεπιστήμιο και απέκτησα μεταπτυχιακό στην ηθολογία, που είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς και της προστασίας των ζώων. Και μετά άρχισα να γυρίζω ταινίες για ζώα. Άνοιξα τη φάρμα μου και τότε ο κόσμος ξαναγύρισε», λέει για τη ζωή της, η οποία περιστρέφεται γύρω από την αγάπη της για τα ζώα και την αναγεννημένη κινηματογραφική της καριέρα.

«Σχεδίασα μια ζωή που είναι ενδιαφέρουσα, αντί να είμαι απλώς επιτυχημένη σε κάτι», αναλογίζεται.

Για όλες τις γυναίκες, το πρότζεκτ Bvlgari Icons ήταν εκπληκτικά προσωπικό. Όλες συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση προεπισκόπησης στη Ρώμη, όπου η Ροσελίνι κάθισε δίπλα στην Εβαντζελίστα, την οποία γνώριζε από την εποχή που ήταν μοντέλο.

«Μιλήσαμε για την εμπειρία του να περιθωριοποιείσαι και στη συνέχεια να επιστρέφεις» αποκάλυψε.

«Ήθελα να δημιουργήσω μια γέφυρα μεταξύ των κοσμημάτων και των δερμάτινων ειδών μας» λέει η Κατράντζου, η οποία χρησιμοποίησε τις ίδιες τεχνικές με τους κοσμηματοποιούς του οίκου για την κατασκευή των τσαντών

Η Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τα Bvlgari

Η πόλη κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της. «Η Ρώμη μου δίνει πάντα την αίσθηση του σπιτιού», λέει η Ροσελίνι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη και σπούδασε στην Accademia Costume & Moda πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός θυμάται με νοσταλγία τις επισκέψεις της στο κατάστημα Bvlgari κοντά στην Piazza di Spagna μαζί με τη μητέρα της, την κινηματογραφική σταρ Ίνγκριντ Μπέργκμαν. «Η μαμά το λάτρευε, και ο πατέρας μου [ο σκηνοθέτης Ρομπέρτο Ροσελίνι] της χάρισε ένα δαχτυλίδι Bvlgari όταν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί [τον γιο τους Ρενάτο, που γεννήθηκε το 1950]».

Κληρονόμησε αρκετά κοσμήματα Bvlgari από τη μητέρα της, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με πέρλες και διαμάντια που φορούσε η Μπέργκμαν όταν κέρδισε το τρίτο Όσκαρ της (για την ταινία «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» το 1975).

Σε μια ικανοποιητική στιγμή που έκλεισε τον κύκλο, η Ροσελίνι τα φόρεσε στην τελετή των Όσκαρ του 2025, όπου ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το παπικό δράμα «Conclave».

Έτσι, όταν η Κατράντζου την κάλεσε και της ζήτησε να έρθει στη Ρώμη για να συμμετάσχει στη νέα συλλογή Bvlgari Icons, πώς θα μπορούσε να αρνηθεί;

Κάτι παραπάνω

«Ξέρεις, η Μαίρη έχει δημιουργήσει κάτι που ξεπερνά το να είναι απλώς μια τσάντα. Πιστεύω ότι, στην πραγματικότητα, δεν είναι τσάντα. Είναι ένα σύμβολο –πολλά σύμβολα- που εκφράζουν τις αξίες που ήθελε να αποδώσει στη συλλογή της» λέει η Ροσελίνι.

Για την Κατράντζου, το πρότζεκτ Icons θα συνεχιστεί. Στόχος της, για τα επόμενα χρόνια, είναι να δημιουργήσει μια κοινότητα εξαιρετικών, εμπνευσμένων γυναικών της Bvlgari γύρω από τσάντες που προσφέρουν κάτι παραπάνω.

«Πηγαίνεις σε ένα δείπνο, πηγαίνεις σε ένα γκαλά, και τόσες πολλές γυναίκες κρατούν τις ίδιες τσάντες» αναλογίζεται. «Νομίζω ότι μια πελάτισσα της Bvlgari θέλει να ξεχωρίζει, θέλει να φοράει κάτι μοναδικό και θέλει να αισθάνεται ότι το κομμάτι της είναι περισσότερο ένα θέμα συζήτησης, κάτι που θα συλλέγουν οι επόμενες γενιές».

*Με στοιχεία από 10magazine.com