Γιατί οι παράλογα τεράστιες τσάντες ήρθαν για να τις κουβαλήσουμε;

Με την άνοδο της «έτοιμες για όλα», γιγαντιαίας tote και την πρόσφατη δημοτικότητα ενός μαϊμού αντίγραφου της Birkin, εξετάζουμε την εξέλιξη της It bag και αναρωτιόμαστε τι αποκαλύπτει η επιλογή της τσάντας μας και γιατί οι σχεδιαστές φέτος αποφάσισαν οι τσάντες να είναι XXL.

Αν είστε από τους ανθρώπους που τους αρέσει να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο όταν βγαίνουν από το σπίτι, τότε είστε τυχεροί -μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα αξεσουάρ αυτή τη στιγμή είναι η υπερμεγέθης τσάντα.

Σκεφτείτε αραχτές, ογκώδεις τσάντες, ιδανικές για να τις γεμίζετε με τσάντες μακιγιάζ, φορτιστές τηλεφώνων, μπουκάλια νερού, βιβλία, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για να περάσετε τη μέρα σας.

Χωράει ένας νεροχύτης μέσα

Οι σχεδιαστές δε φημίζονται για την προτεραιότητα που δίνουν στην πρακτικότητα, οπότε αυτό μοιάζει με μια ευπρόσδεκτη στιγμή που η μόδα συναντά τη λειτουργία. Στις επιδείξεις για την άνοιξη/καλοκαίρι 2025 τα μοντέλα των Miu Miu, Louis Vuitton και Hermès περπάτησαν στην πασαρέλα με λογικές, ευρύχωρες ιατρικές τσάντες, ενώ στην Proenza Schouler κουβαλούσαν γιγαντιαίες τσάντες.

Το περασμένο φθινόπωρο ο Yves Saint Laurent παρουσίασε την τελευταία του «καραμέλα», την ευρύχωρη Y -μια τσάντα στην οποία θα μπορούσε να χωρέσει ο νεροχύτης της κουζίνας- που είναι πλέον η αγαπημένη των διασημοτήτων, όπως η Angelia Jolie και η Bella Hadid.

Οι μεγάλες τσάντες έχουν γίνει τάση εδώ και μερικά χρόνια. Για την ακρίβεια, θα μπορούσατε να εντοπίσετε την επιστροφή τους περίπου από την εποχή που ο χαρακτήρας του Matthew Macfadyen, ο Tom Wambsgans, διακωμωδούσε περίφημα την «γελοία μεγάλη» τσάντα μιας γυναίκας στην τηλεοπτική σειρά Succession

«Τι στο καλό έχει εκεί μέσα;»

Οι μεγάλες τσάντες έχουν γίνει τάση εδώ και μερικά χρόνια. Για την ακρίβεια, θα μπορούσατε να εντοπίσετε την επιστροφή τους περίπου από την εποχή που ο χαρακτήρας του Matthew Macfadyen, ο Tom Wambsgans, διακωμωδούσε περίφημα την «γελοία μεγάλη» τσάντα μιας γυναίκας στην τηλεοπτική σειρά Succession, μια σειρά αφιερωμένη στη ζωή των υπερπλουσίων – οι οποίοι δεν χρειάζεται να κουβαλάνε τίποτα για τον εαυτό τους.

«Τι στο καλό έχει εκεί μέσα;» ρώτησε ο Tom. Φλατ παπούτσια για το μετρό; Το κουβαδάκι για το μεσημεριανό της; Είναι γιγαντιαίο. Θα μπορούσες να το πάρεις μαζί σου για κάμπινγκ». Οι δισεκατομμυριούχοι του Succession μπορεί να μην ενέκριναν τις ογκώδεις τσάντες, αλλά η βιομηχανία της μόδας μπορούσε να διαφωνήσει.

Μια τσάντα δεν είναι ποτέ μια τσάντα

Αν και θα ήταν ωραίο να πιστεύουμε ότι ο κόσμος της υψηλής ραπτικής συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τις ανάγκες της μέσης γυναίκας, το πιθανότερο είναι ότι όλα αυτά είναι μέρος της κυκλικής πορείας της βιομηχανίας, η οποία είδε τις μικροτσάντες να κυριαρχούν μόλις πριν από λίγα χρόνια. Μόλις γεμίσεις την τσάντα σου με τα πράγματά σου, εμφανίζεται ένα νέο στυλ στο τετράγωνο.

Και ενώ τα τελευταία σχέδια μπορεί να προσφέρουν μια πιο πρακτική λύση για τις γυναίκες, η αλήθεια είναι ότι η επιθυμία για μια τσάντα σπάνια οφείλεται στην απλή πρακτικότητα. Μια τσάντα, ειδικά μια επώνυμη, είναι κάτι περισσότερο από κάτι που μπορείτε να μεταφέρετε τα πράγματά σας. Μπορεί επίσης να είναι σύμβολο κύρους, αντικείμενο αυτοέκφρασης και προσωπικής ταυτότητας ή αντικείμενο προσδοκίας.

Η εποχή της It bag

Ο όρος It bag έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990, αλλά η έννοια χρονολογείται δεκαετίες νωρίτερα. Το 1955, η Coco Chanel δημιούργησε μια καπιτονέ δερμάτινη τσάντα με μακριά αλυσίδα. Η 2.55 -σχεδιασμένη για να κρεμιέται στον ώμο- ήταν επαναστατική για την εποχή, προσφέροντας στις γυναίκες μεγαλύτερη ελευθερία από τις tote με το χαμηλό χερούλι.

Εβδομήντα χρόνια αργότερα, παραμένει μία από τις πιο επιθυμητές τσάντες σχεδιαστών όλων των εποχών.

Τη δεκαετία του 1950 η Hermès μετονόμασε επίσης μια από τις τσάντες της σε τσάντα με το όνομα της Grace Kelly (η ηθοποιός κράτησε την τσάντα πάνω από την κοιλιά της για να κρύψει την εγκυμοσύνη της), ενώ το 1961 η Gucci βάφτισε την εμβληματική πλέον τσάντα Jackie.

Τη δεκαετία του 1990 και του 2000 ήρθαν περισσότερες τσάντες It – η Saddlebag του Dior, η Paddington της Chloe, η Galleria της Prada.

Η Birkin έγινε το απόλυτο σύμβολο της αποκλειστικότητας, επειδή, ακόμη και αν έχετε τα χρήματα για να αγοράσετε μία (μιλάμε για πενταψήφια τιμή), θα πρέπει να μπείτε σε λίστα αναμονής για να την αποκτήσετε

Αλλά η πιο περιζήτητη από όλες εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980, όταν η Hermès λάνσαρε μια τσάντα που πήρε το όνομά της και εμπνεύστηκε από την ηθοποιό και τραγουδίστρια Jane Birkin.

Η Birkin έγινε το απόλυτο σύμβολο της αποκλειστικότητας, επειδή, ακόμη και αν έχετε τα χρήματα για να αγοράσετε μία (μιλάμε για πενταψήφια τιμή), θα πρέπει να μπείτε σε λίστα αναμονής για να την αποκτήσετε.

Σε ένα αξιομνημόνευτο επεισόδιο του Sex and the City, η Samantha κάνει ακραίες ενέργειες για να εξασφαλίσει μια Birkin (η σειρά έκανε πολλά για να προωθήσει τις It bag στη λαϊκή κουλτούρα, με την Fendi Baguette να έχει επίσης μεγάλη παρουσία. «It’s a Baguette», φώναξε ως γνωστόν η Carrie Bradshaw όταν ένας ληστής απαιτεί να της παραδώσει την τσάντα της).

Η Jane Birkin δήλωσε κάποτε στη Vogue: «Κρεμάω πάντα πράγματα στις τσάντες μου γιατί δεν μου αρέσει να μοιάζουν με τις τσάντες όλων των άλλων», και στις αρχές του καλοκαιριού του 2023 το TikTok κατακλύστηκε από tutorials για το πώς να «birkify» την τσάντα σας προσθέτοντας μπιχλιμπίδια, αυτοκόλλητα, κορδέλες και χάντρες.

Και αργότερα την ίδια χρονιά, η ξεχειλισμένη τσάντα έγινε το αξεσουάρ της επιλογής – με τα μοντέλα της Miu Miu για την άνοιξη/καλοκαίρι 2024 να κουβαλούν στην πασαρέλα παραγεμισμένες τσάντες, φέρνοντας στο νου την αισθητική της «αγχωμένης Αγγλίδας», που ενσαρκώνεται από τον χαοτικό κινηματογραφικό χαρακτήρα Bridget Jones.

Στην πραγματικότητα, η πολυτελής μόδα βρίσκεται στη μέση μιας υπαρξιακής κρίσης. Οι πωλήσεις έχουν μειωθεί, με 50 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν σταματήσει να αγοράζουν μάρκες πολυτελείας

Τιμές φωτιά

Ωστόσο, με την τιμή των επώνυμων τσαντών να έχει εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια (μια Chanel 2.55 έχει διπλασιαστεί σε τιμή την τελευταία δεκαετία, και τώρα πωλείται στη λιανική σε περισσότερα από 9.600 ευρώ), η κατοχή μιας τέτοιας τσάντας έχει μετατραπεί από επιθυμητή σε εντελώς ανέφικτη για τις περισσότερες από εμάς.

Στην πραγματικότητα, η πολυτελής μόδα βρίσκεται στη μέση μιας υπαρξιακής κρίσης. Οι πωλήσεις έχουν μειωθεί, με 50 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν σταματήσει να αγοράζουν μάρκες πολυτελείας. Πολλοί πιστεύουν ότι το κόστος είναι πολύ δυσανάλογο με την ποιότητα.

Τελείωσε λοιπόν η εποχή της It bag;

Όχι ακριβώς, απλώς οι τσάντες που είναι must-have έχουν μετατοπιστεί από τη μόδα υψηλών προδιαγραφών σε κάτι πιο προσιτό – και χρηστικό. Η καμπύλη cross-body bag της Uniqlo και η Everywhere belt bag της Lululemon είναι πανταχού παρούσες στους δρόμους της πόλης, ενώ το TikTok έκανε αίσθηση τις νάιλον shopper bags της Baggu και η καπιτονέ τσάντα Cos είναι αγαπητή στο σύνολο της μόδας.

Ακόμα και οι διασημότητες έχουν αρχίσει να φορούν λιγότερο εντυπωσιακές τσάντες – οι μεσαίας τιμής, διακριτικές τσάντες ώμου της μάρκας Aupen από τη Σιγκαπούρη αγαπήθηκαν από την Taylor Swift, τη Hailey Bieber και την Kylie Jenner.

Wirkin, η εκδοχή της Walmart για την Birkin

Εν τω μεταξύ, οι απομιμήσεις έχουν χάσει μεγάλο μέρος του στίγματος τους, ειδικά μεταξύ της γενιάς Z. Η εμφάνιση με λιγότερα χρήματα είναι εξίσου μεγάλη νίκη με την απόκτηση του αληθινού. Κοιτάξτε μόνο το πρόσφατο «Wirkin», την εκδοχή της Walmart για την Birkin, το οποίο μπορεί να ήταν για λίγο εξίσου περιζήτητο με το πρωτότυπο.

Και για όσους θέλουν να επενδύσουν σε μια κλασική τσάντα It, οι προ-μεταχειρισμένες επιλογές είναι συχνά πιο ελκυστικές.

Σε μια προσπάθεια να αναβιώσουν το ενδιαφέρον, ορισμένοι σχεδιαστές ανασύρουν τα παλιά κλασικά κομμάτια. Πέρυσι, η Balenciaga επαναλανσάρισε την τσάντα Motorcycle – αγαπημένη της Kate Moss στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Τώρα ονομάζεται Le City και η Moss επέστρεψε για να βοηθήσει στην πώλησή της. Με τιμή 2.600 ευρώ, είναι μια σχετική ευκαιρία (χαχαχα) στον σημερινό κόσμο των πολυτελών τσαντών. Μπορεί να υπάρχει ακόμα ζωή στην τσάντα των σχεδιαστών. Η Charli XCX είναι το πρόσωπο της Corner Bag του JW Anderson και πρόσφατα εμφανίστηκε στο SNL με μια τσάντα Gucci Jackie περασμένη στον ώμο της. Αν κάποιος μπορεί να βάλει κάτι στο zeitgeist, είναι αυτή.

Τι έχει μέσα

Ίσως πιο ενδιαφέρον από το ποια τσάντα κουβαλάμε, όμως, είναι το τι έχει μέσα – εξ ου και η τεράστια δημοτικότητα των βίντεο στα οποία οι άνθρωποι αποκαλύπτουν το περιεχόμενο της τσάντας τους, είτε πρόκειται για influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε για A-listers της Vogue (η ηθοποιός Florence Pugh κουβαλάει μπουκάλια με καυτερή σάλτσα στη δική της).

Σε αυτή την περίπτωση, ας ελπίσουμε ότι οι μεγάλες τσάντες – και όλα όσα μπορούμε να χωρέσουμε μέσα σε αυτές – ήρθαν για να μείνουν, για να χωρέσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.

*Με στοιχεία από cnn.com | Αρχική Φωτό: Louis Vuitton / Instagram