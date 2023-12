Louis Vuitton x Frank Gehry -11 τσάντες αρχιτεκτονικά διαμάντια

Κολεξιόν με 11 τσάντες, σε περιορισμένα κομμάτια, αποκάλυψε στο πλαίσιο της εβδομάδας τέχνης στο Μαϊάμι -6 με 19 Δεκεμβρίου- ο βραβευμένος με το Pritzker Architecture Prize και γνωστός από το Guggenheim Bilbao, Frank Gehry. Με επωνυμία «Louis Vuitton x Frank Gehry», η κολεξιόν περιλαμβάνει τσάντες με αναφορές στα κτίρια που έχει σχεδιάσει ο Κανοδο-αμερικανός αρχιτέκτονας και σε ζώα.

Παρουσιάστηκε στην Art Basel Miami Beach σε μια εγκατάσταση στην οποία παρουσιάζονται και αρκετές προηγούμενες δημιουργίες του Gehry για τη φίρμα ειδών πολυτελείας.

Για την κολεξιόν, ο Gehry οραματίστηκε εκ νέου τρεις από τις τσάντες Capucines του Louis Vuitton, βασιζόμενος στο σχήμα και το φινίρισμα κάποιων από τα πιο γνωστά κτίριά του. Η τσάντα Capucines BB Shimmer Haze έχει ένα αστραφτερό, διαφανές φινίρισμα από έξι φύλλα πλεξιγκλάς, αναφορά στο Museum of Pop Culture του Σιάτλ.

Η τσάντα Capucines MM Concrete Pockets σχεδιάστηκε με πολυεπίπεδο φινίρισμα από βακέτα για να θυμίζει το Guggenheim Museum του Μπιλμπάο και το Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες. Αναφορά στο IAC Building της Νέας Υόρκης είναι η τσάντα Capucines BB Analog Bag, με μπατίκ τμημάτων της πρόσοψης του κτιρίου πάνω στα δερμάτινα μέρη της.

Στόχος του ήταν να πειραματιστεί και να διασκεδάσει

Τρεις επιπλέον Capucines επαναδημιουργήθηκαν με προσθήκη ζώων: η τσάντα Capucines MM Fish είναι αναφορά σε ένα σε σχήμα ψαριών φωτιστικό που ο αρχιτέκτονας δημιούργησε το 2014 για το Fondation Louis Vuitton. Επιπλέον, επανερμήνευσε έναν γλυπτό κροκόδειλο που είχε σχεδιάσει για το λονδρέζικο ρεστοράν Sexy Fish ως το ορειχάλκινο χερούλι της Capucines BB Croc ενώ η Bear With Us Clutch είναι μια σε σχήμα αρκούδας τσάντα, μια μινιατουρίστικη εκδοχή του σε φυσικό μέγεθος γλυπτού Bear with Us που ο Gehry δημιούργησε το 2014 και το οποίο εκτίθεται στο New Orleans Museum of Art.

«Κάθε δημιουργικός άνθρωπος το περνάει αυτό, μοιάζει πολύ με το να κάνεις μια ταινία, να στείλεις έναν πύραυλο στη σελήνη»

Πολύχρωμα σχήματα σαν πέταλα εμφανίζονται στις Capucines Mini Puzzle και Capucines Mini Blossom: Η πρώτη είναι καλυμμένη με ζωγραφισμένα στο χέρι πέταλα από δέρμα προβάτου ενώ η δεύτερη έχει τρία πέταλα από ρητίνη σαν γυαλί τα οποία είναι αναφορά στις φιάλες για το άρωμα Les Extraits που δημιούργησε ο Gehry για τον Louis Vuitton. Για τις δύο τελευταίες τσάντες της κολεξιόν ο αρχιτέκτονας επισκέφθηκε εκ νέου την τσάντα Twisted Box την οποία σχεδίασε στο πλαίσιο της σειράς Celebrating Monogram που, το 2014, σηματοδότησε την 160στή επέτειο του Louis Vuitton.

Ο Gehry επεσήμανε ότι στόχος του με την κολεξιόν ήταν να πειραματιστεί και να διασκεδάσει. «Δεν είναι κάτι που κάνω συχνά -τσάντες- άρα είναι μια αναζήτηση για ιδέες. Κάθε δημιουργικός άνθρωπος το περνάει αυτό, μοιάζει πολύ με το να κάνεις μια ταινία, να στείλεις έναν πύραυλο στη σελήνη.

»Υπάρχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα δημιουργικότητας και η τεχνογνωσία που φέρνεις σε αυτήν είναι χρόνια εμπειρίας, και στην περίπτωσή μου έχω χτίσει πολλά κτίρια οπότε μπορώ να κάνω πράγματα σε «συντομογραφία» – διασκεδάζω πολύ στη νεαρή ηλικία μου των 94 χρόνων» υπογράμμισε.

