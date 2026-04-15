«Στην υγειά σου, Τίμι!» – Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου ευχαριστεί τον Σαλαμέ για την αλαζονεία του

Η αλαζονεία του Τιμοτέ Σαλαμέ που απαξίωσε τις τέχνες της όπερας και του μπαλέτου ήταν αρκετή για να προκαλέσει μια παγκόσμια πολιτιστική αντεπίθεση εναντίον του που μάλλον του κόστισε και το Όσκαρ. Ωστόσο η διαβόητη ατάκα τελικά ωφέλησε εκείνους που προσπάθησε να υποτιμήσει.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ, σε μια κινηματογραφημένη συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, επιχείρησε να αναλύσει τις προσπάθειες του Χόλιγουντ να κρατήσει ζωντανές τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στην προσπάθειά του να φανεί επίκαιρος, ο Σαλαμέ δήλωσε: «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου είναι σαν να λες “παιδιά, κρατήστε αυτές τις τέχνες ζωντανές, παρόλο που κανείς δεν νοιάζεται πια”».

Αν και έσπευσε να προσθέσει ότι σέβεται τους ανθρώπους αυτών των τεχνών, η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Από τον Αντρέα Μποτσέλι μέχρι την κορυφαία μπαλαρίνα Μίστι Κόπλαντ, ο καλλιτεχνικός κόσμος βρέθηκε απέναντι από τον ηθοποιό. Ακόμα και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, από το βήμα του φεστιβάλ SXSW, ένιωσε την ανάγκη να τον διορθώσει, τονίζοντας ότι η μαγεία της ζωντανής ερμηνείας είναι αναντικατάστατη.

Το κλίμα αυτό επηρέασε άμεσα την οσκαρική του καμπάνια για την ταινία Marty Supreme, οδηγώντας τελικά στην απώλεια του βραβείου.

Αντί για μια αυστηρή ανακοίνωση, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου επέλεξε να απαντήσει στον Σαλαμέ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια ανάρτηση που απευθύνεται προσωπικά στον ηθοποιό.

Το επιδραστικό κέντρο παραστατικών τεχνών της Βρετανίας κάλεσε τον Σαλαμέ να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και να δει ιδίοις όμμασι τις χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται κάθε βράδυ.

Ο Άλεξ Μπερντ, διευθυντής της Βασιλικής Όπερας εξήγησε στους Times την απλή στρατηγική τους. «Δεν θέλαμε μια σνομπ απάντηση. Απλώς του είπαμε “ρίξε μια ματιά στο τι κάνουμε, φίλε”».

«Για παράδειγμα», συνέχισε, «το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού μας, ανάλογα με την ηλικία, είναι 20 έως 30 ετών. Και ξέρετε κάτι; Η ανάρτησή μας είχε δυόμισι εκατομμύρια engagements και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις, μόνο στο Instagram. Και οι πωλήσεις εισιτηρίων μας έλαβαν άμεση ώθηση. Οπότε, στην υγειά σου, Τίμι!»

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 174.000 likes και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις. Ακόμη πιο εντυπωσιακή η άμεση αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων.

Η ειρωνεία της τύχης ήθελε τον ηθοποιό να γίνεται ο άθελος πρεσβευτής μιας τέχνης που θεωρούσε περιθωριακή.

