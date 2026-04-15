Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 06:00

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κάθε λίγες δεκαετίες, υπάρχει μια τόσο μεγάλη αλλαγή που οι οικονομολόγοι, οι δημοσιογράφοι και οι επιχειρηματικοί στοχαστές δεν μπορούν να σταματήσουν να γράφουν γι’ αυτήν.

Αυτή τη στιγμή, αυτή η αλλαγή συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο – και καθοδηγείται από μία γενιά. Τους baby boomers…

Οι πρώτοι από τους baby boomers γίνονται 80 φέτος. Μέχρι το 2030, κάθε Boomer θα είναι 65 ετών.

Έχοντας φτάσει σε επίπεδα ογδοντάχρονων, μια γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Θέλουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και στέγαση, θεραπείες για την άνοια και δικαίωμα λόγου για το πότε θα πεθάνουν.

Νέα επαγγέλματα και προϊόντα θα εμφανιστούν. Οι τεράστιες δαπάνες τους θα μετατοπιστούν και οι καινοτόμοι θα ακολουθήσουν.

Στα 15 εκατομμύρια οι 80άρηδες στις ΗΠΑ

«Επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία», λέει στη Wall Street Journal, ο Joseph Coughlin, διευθυντής του AgeLab του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.

Σε αντίθεση με την υπομονετική Σιωπηλή Γενιά, οι boomers είχαν υψηλές προσδοκίες και χρησιμοποίησαν την οικονομική και πολιτική τους επιρροή για να τις πραγματοποιήσουν, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό.

«Αν δεν έχεις προσδοκίες ότι θα βελτιωθείς, τότε απλώς ικανοποιείσαι με αυτό που υπάρχει», λέει ο Coughlin.

Ο Γκαστόν Περέιρα, ο οποίος γίνεται 80 ετών φέτος, εργάζεται σε μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ίδρυσε με τον γιο του.

Γνωρίζει τη σημασία της σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας, συνήθειες που έχουν εδραιωθεί σε αυτή τη γενιά.

Oι γενιές των boomers ήρθαν μετά την Ύφεση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που τους έδωσε μια διαφορετική προοπτική.

«Ήμασταν περισσότερο σαν ελεύθερες ψυχές, ‘ο ουρανός είναι το όριο’», λέει. «Αυτό μας επέτρεπε να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα».

Το να γερνάμε τόσο πολύ είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνταν στα 60 τους και ζούσαν μερικά χρόνια περισσότερο. Μόνο οι ακραίοι ζούσαν οκτώ δεκαετίες.

Σήμερα, ο αριθμός των Αμερικανών που γίνονται 80 ετών και άνω πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια. Ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες, λέει ο William Frey, δημογράφος στο Brookings Institution.

«Ελπίζουν να ζήσουν ακόμη περισσότερο: Όσοι είναι 80 ετών και άνω, κατά μέσο όρο, φιλοδοξούν να ζήσουν έως τα 93», σύμφωνα με το Pew Research Center.

Πώς θα μεταβληθούν οι δαπάνες

Συνολικά, αυτοί οι γηραιότεροι baby boomers είναι καλύτερα μορφωμένοι και πλουσιότεροι από τις προηγούμενες γενιές —αν και υπάρχουν τεράστιες ανισότητες.

Περισσότερο από άλλες ηλικιακές ομάδες, οι boomers προσέρχονται στις κάλπες, γεγονός που τους δίνει φωνή σε ό,τι συμβαίνει με τα δημόσια προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι γενιές των boomers βοήθησαν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στον καταναλωτή και θα συνεχίσουν να το κάνουν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο ή επίπεδο.

Οι προσωπικές δαπάνες μειώνονται σε μεγάλο βαθμό μετά τα 80, μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, με λιγότερες δαπάνες για ταξίδια και διακοπές και περισσότερες για υγειονομική περίθαλψη, λέει ο Michael Hurd, οικονομολόγος και ανώτερος κύριος ερευνητής στην Rand Corp.

Για παράδειγμα, η υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωπεύει περίπου το 15,4% των μέσων δαπανών των νοικοκυριών για ζευγάρια 80 ετών και άνω, σε σύγκριση με 11% για νοικοκυριά 65-69 ετών.

Εν τω μεταξύ, τα ταξίδια, οι διακοπές και η αναψυχή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των δαπανών για τα πλουσιότερα ζευγάρια άνω των 80 ετών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό από ό,τι ξοδεύουν τα πλουσιότερα ζευγάρια στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας των 60.

Η τουριστική βιομηχανία θα ανταποκριθεί, προσφέροντας πιο αργού ρυθμού εκδρομές με επίκεντρο την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, για να κρατήσει τους ηλικιωμένους στο δρόμο.

Tο θέμα είναι η διάρκεια της υγιούς ζωής, όχι η διάρκεια της ζωής

Με τόσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, οι ηλικιωμένοι της γενιάς του baby boom —και τα ενήλικα παιδιά τους— αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα και ένα σύστημα λιγότερο συγκεχυμένο, περίπλοκο και κατακερματισμένο.

Θα ζητήσουν περισσότερες διαγνώσεις και θεραπείες στο σπίτι, τηλεϊατρική, φορητές συσκευές, υποστήριξη για τους φροντιστές και σημαντικές ανακαλύψεις για την πρόληψη της άνοιας και της γνωστικής έκπτωσης. Τα συστήματα και οι κλάδοι υγειονομικής περίθαλψης θα ανταποκριθούν.

Μόνο το 10% των ιατρικών σχολών απαιτεί συστηματικά ειδικότητα στη γηριατρική. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Ανθρωποειδή ρομπότ θα εισέλθουν στη φροντίδα των ηλικιωμένων.

«Η διάρκεια της υγιούς ζωής, και όχι η διάρκεια της ζωής, θα γίνει το σύνθημα των baby boomers καθώς προχωρούν στα 70 τους και φτάνουν στα 80», λέει ο Ken Dychtwald, διευθύνων σύμβουλος της Age Wave, μιας συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια που ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με τη γήρανση.

Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες δαπανούν περισσότερα κατά κεφαλήν για την υγειονομική περίθαλψη από άλλες χώρες, κατατάσσονται στην 72η θέση όσον αφορά τη διάρκεια της υγιούς ζωής. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον αριθμό των ετών που οι άνθρωποι μπορούν να αναμένουν να ζήσουν σε καλή υγεία.

Ο Dychtwald προβλέπει επίσης ότι η ενεργητική και η παθητική ευθανασία ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο ανοιχτής συζήτησης.

Η προοπτική να ζει κανείς για χρόνια με ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, ή με άνοια σε προχωρημένο στάδιο, για μια γενιά που έχει συνηθίσει να έχει τον έλεγχο, «δεν είναι κάτι που οι baby boomers αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα», λέει.

Ο Richard Eggerman, ο οποίος έγινε 80 ετών φέτος, και η σύζυγός του, Linda, 78 ετών, χαιρετίζουν τη συζήτηση. Το ζευγάρι είναι σε σχετικά καλή υγεία και κάνει ετήσιες κρουαζιέρες. Ασκούνται και κάνουν τακτικές εξετάσεις, αλλά έχουν αρκετές τεχνητές αρθρώσεις μεταξύ τους. Ο Richard έχει βηματοδότη.

Αν διαγνωζόταν με σοβαρή μορφή καρκίνου ή καρδιακή ανεπάρκεια, ο Eggerman είπε ότι θα «πάρει την πρώτη έξοδο που θα του δώσει η Μητέρα Φύση».

Πέρα από μια ορισμένη ηλικία —75 ή 80— τα χρήματα πρέπει να δαπανώνται για παρηγορητική φροντίδα, λέει, και όχι για δαπανηρές επεμβάσεις. «Τα χρήματα πρέπει να δαπανώνται για τα νεογέννητα και τους ανθρώπους στην ακμή της ζωής τους», λέει.

Πού θέλουν να ζήσουν οι boomers;

Η δεκαετία του ’80 σηματοδοτεί επίσης μια εποχή που οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται να μετακομίσουν από το σπίτι τους. Και εδώ, «οι γενιές των boomers αλλάζουν τα πάντα», λέει η Meredith Oppenheim, η οποία εργάστηκε σε κατοικίες ηλικιωμένων για 25 χρόνια και ίδρυσε την Vitality Society, μια διαδικτυακή κοινότητα για ηλικιωμένους.

Οι boomers επικεντρώνονται στην ευημερία και τη μακροζωία , λέει ο Oppenheim.

Νέα επαγγέλματα

Αν σκεφτούν να μετακομίσουν σε κατοικίες για ηλικιωμένους, κάτι που πολλοί δεν κάνουν, όλα θα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτούς τους δύο στόχους. Σκεφτείτε επιλογές γευμάτων με βάση τα φυτά, μαθήματα ενδυνάμωσης μυών και στούντιο τέχνης. Θα επιμείνουν να έχουν λόγο στο πώς ξοδεύονται τα χρήματά τους σε προγράμματα και ασφάλεια.

Χρειάζονται επίσης πιο προσιτές επιλογές. Τα έξοδα εισόδου σε κοινότητες διαβίωσης για ηλικιωμένους κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 100.000 και 400.000 δολαρίων, αλλά μπορούν να φτάσουν εκατομμύρια δολάρια.

Τα μέσα μηνιαία έξοδα είναι κοντά στα 5.000 δολάρια, πολύ πάνω από ό,τι μπορούν να αντέξουν οικονομικά πολλοί 80χρονοι. Οι κοινότητες διαβίωσης για ηλικιωμένους θα βρουν τρόπους να μειώσουν το κόστος, προσφέροντας λιγότερο συχνά γεύματα και νοσηλευτές που επισκέπτονται τους ενοίκους, αντί να βρίσκονται επί τόπου.

Ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να παραλείψει τη διαβίωση σε κοινότητες για ηλικιωμένους και να μείνει στο σπίτι, προσθέτοντας ανελκυστήρες και διευρύνοντας τις πόρτες.

Ο κλάδος των ανακαινίσεων θα γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να είναι δαπανηρό, γι’ αυτό και ενδέχεται να δούμε περισσότερα νοικοκυριά πολλαπλών γενεών ή συγκατοίκηση.

Ο Περέιρα, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, λέει ότι η μακροζωία του προσφέρει στους ενήλικους γιους του μια γεύση για το πώς μπορεί να είναι η ζωή στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους. Αναρωτιέται, όμως, αν θα θέλουν να εργάζονται στα 80 τους.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street
Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Νέα μέτρα 14.04.26

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Εναλλακτικές 14.04.26

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανησυχία 13.04.26

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ελλάδα 15.04.26

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Μinaudière 15.04.26

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Νέες περικοπές 15.04.26

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Μέση Ανατολή 15.04.26

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Απόβλητα παντού 15.04.26

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Οικονομία 15.04.26

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μίνα Μουστάκα
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Δημόσιος κίνδυνος 15.04.26

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Opinion 15.04.26

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τουρκία 15.04.26

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Champions League 15.04.26

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

