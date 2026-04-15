Ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου - Τι δήλωσε
Με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.
«Η πρόταση αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου» δήλωσε ο Στουρνάρας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.
Αυτή θα είναι η τρίτη (εξαετής) θητεία του στη Διοίκηση της κεντρικής τράπεζας, την οποία εφόσον την εξαντλήσει, θα τον καταστήσει έναν από τους μακροβιότερους κεντρικούς τραπεζίτες αφού θα έχει συμπληρώσει δεκαοκτώ συναπτά έτη.
Τυπικά, η νέα θητεία του κεντρικού τραπεζίτη ισχύει από το φθινόπωρο και συνεπώς μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση. Ωστόσο, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι διοικητής της ΤτΕ ο Γιάννης Στουρνάρας.
Η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, ο Γιάννης Στουρνάρας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η πρόταση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου.
»Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών».
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το υπουργικό συμβούλιο.
