Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Απριλίου 2026, 11:52

Ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου - Τι δήλωσε

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

«Η πρόταση αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου» δήλωσε ο Στουρνάρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.

Αυτή θα είναι η τρίτη (εξαετής) θητεία του στη Διοίκηση της κεντρικής τράπεζας, την οποία εφόσον την εξαντλήσει, θα τον καταστήσει έναν από τους μακροβιότερους κεντρικούς τραπεζίτες αφού θα έχει συμπληρώσει δεκαοκτώ συναπτά έτη.

Τυπικά, η νέα θητεία του κεντρικού τραπεζίτη ισχύει από το φθινόπωρο και συνεπώς μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση. Ωστόσο, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι διοικητής της ΤτΕ ο Γιάννης Στουρνάρας.

Η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, ο Γιάννης Στουρνάρας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η πρόταση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου.

»Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών».

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το υπουργικό συμβούλιο.

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος 53 ευρώ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 11:25

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Euroleague 15.04.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 11:25

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

