newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 20 Φεβρουαρίου 2026, 10:53

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Πρόταση για όριο θητειών σε θεσμικά αξιώματα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία, ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Οι αιχμές για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Spotlight

Παρόλο που πέρασε κάτω από τα δημοσιογραφικά «ραντάρ», η επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να μιλήσει για όριο θητειών σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη (kontra channel) δεν ήταν μία τυχαία επιλογή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για μία σοβαρή μεταρρύθμιση προκειμένου, όπως είπε, «να έχουμε μια ποιοτικότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αξιοκρατία». Η αναφορά του δε πως «όταν μένεις πολλά χρόνια σε μια καρέκλα, δυστυχώς, γίνονται κλειστά συστήματα εξουσίας» είχε σαφείς αιχμές.

Αυτή η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έρχεται με φόντο την «ισόβια» παρουσία του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ αλλά και τη συζήτηση περί διαφαινόμενης τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θητείες σε θεσμικά αξιώματα μπαίνουν για τη Χαριλάου Τρικούπη σε πρώτο πλάνο. Όπως επισημαίνουν στελέχη του Κινήματος το ζήτημα αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για την στάση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ομάδα Αλήθειας», στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Συνολική πρόταση επεξεργάζεται το ΠΑΣΟΚ

Το όριο θητειών είναι μία συζήτηση που απασχόλησε τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη και αποτελεί πεδίο εσωκομματικής διαβούλευσης στους κόλπους της ηγεσίας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι του διαλόγου έχουν ήδη πέσει αρκετές προτάσεις. Σε άλλες υπήρξε συμφωνία και σε άλλες διαφορετικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επεξεργαστεί μία συνολική πρόταση, που πιθανόν, να αφορά περισσότερα του ενός νομοσχεδίου και θα την καταθέσει στον κατάλληλο χρόνο. Όπως σημείωναν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές, προϋπόθεση για την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης είναι η θεσμική επάρκεια και η μη αποσπασματικότητά της. Επίσης, υπάρχει η εκτίμηση ότι για τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν απαιτούνται συνταγματικού τύπου αλλαγές.

Η πρόταση για τα όρια θητείας δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει ακόμη και τις υπουργικές θέσεις. Οι επεξεργασίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κινηθούν κατά πληροφορίες πάνω σε τρεις άξονες με στόχο την αποτροπή δημιουργίας κατεστημένων. Πρώτον, η πρόταση θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Δεύτερον, θα «σπάει» τη λογική της «ισοβιότητας». Τρίτον, θα πρόκειται για μία συνολική πρόταση που θα αφορά τις θέσεις δημοσίου συμφέροντος.

Η πρόταση της Νέας Αριστεράς

Σημειωτέον ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η τροπολογία που κατέθεσε η Νέα Αριστερά κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, την χαρακτηρίζουν αποσπασματική, εκτιμώντας ότι χρειάζεται μία συνολική πρόταση που δεν θα αφορά μόνο την ΤτΕ. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία τίθεται όριο δύο θητειών τόσο του Διοικητή όσο και τους υποδιοικητές της ΤτΕ.

Απάντηση στην κρίση αξιοπιστίας

Με φόντο τα σκάνδαλα και τις συνθήκες αδιαφάνειας που επικρατούν συχνά στην πολιτική ζωή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι για να υπάρξει απάντηση στην κρίση αξιοπιστίας, πρέπει πρώτα απ’ όλα ο πολιτικός κόσμος να δείξει ότι έχει διάθεση για διαφάνεια. «Πώς θα απαντήσουμε στην κρίση αξιοπιστίας, εάν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για διαφάνεια; Αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για μια ειλικρινή προσέγγιση, για ένα λόγο αλήθειας;» διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αφήνοντας αιχμές για τη στάση κυβερνητικών στελεχών τόνισε ότι ενώ επικαλούνται την πολιτική ηθική «επιτρέπουν στον περίγυρό τους να ξεσπούν σκάνδαλα και κάνουν τους τροχονόμους». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι προσωπικά έχει μία αρχή: «Όταν υπάρχει ένα ζήτημα -γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταδικαστεί, ερευνάται-, αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Δεν είμαι δικαστήριο να τον καταδικάσω. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα;».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Εγκαλεί την κυβέρνηση 20.02.26

Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά
in Confidential 20.02.26

Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά

Ο Άδωνις τα ξανάβαλε με την Αριστερά, επενδύοντας ξανά σε ρητορική του Εμφυλίου. Για όλα του φταίνε οι Αριστεροί, όπως και της Αφροδίτης (Λατινοπούλου). Η δημοσκόπηση που καίει το Μαξίμου για τις επιδόσεις της Δεξιάς κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»

Η επίθεση των ΜΑΤ σε υγειονομικούς με αφορμή τη «θερμή» υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας έγινε αντικείμενο πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη
Πολιτική 19.02.26

Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη

Δριμύτατη κριτική άσκησε ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση για την πολιτική προστασία, τη Γάζα, την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και τη θεωρεία των δύο άκρων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη
ΚΕΕΛΠΝΟ 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη

«Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία
Ληξιπρόθεσμα χρέη 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;», ρωτάει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα

Το ΜΠΛΟΚ 15, στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τόπο μαρτυρίου την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας
Νοσοκομείο Νίκαιας 19.02.26

ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης
Δηλώσεις Τσουκαλά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «αποτυχημένο» και «τοξικό», ωστόσο έκανε λόγο για «λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα» τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
Μπάσκετ 20.02.26

Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Παρότι η περίοδος για τις μετακινήσεις παικτών στο NBA ολοκληρώθηκε για φέτος, παρότι ο ίδιος και το Μιλγουόκι δηλώνουν πως... μένουν μαζί, το τελευταίο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ κάνει λόγο για σχέδιο των Λος Άντζελες Λέικερς ώστε να μετακομίσει ο Greak Freak στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι!

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
Ιγκουάνα; 20.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Η Αυστραλή ρεπόρτερ Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης που έγινε viral.

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Μπάσκετ 20.02.26

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
Τέσσερις νεκροί 20.02.26

Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Από την έκρηξη στη Χιλή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Σύνταξη
Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Εγκαλεί την κυβέρνηση 20.02.26

Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
Fizz 20.02.26

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο - Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Σύνταξη
Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να... μαγεύει με τη φανέλα της Γκενκ και μετά το τελευταίο ματς κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ δήλωσε έτοιμος να αρχίσει να σκοράρει και περισσότερο.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία
Στη Θεσσαλονίκη 20.02.26

Έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε - Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση κύησης

Σύνταξη
Τουρκία: Βυθίστηκε σε ναυπηγείο το «Sea Star Tilos» – Δραματική διάσωση του πληρώματος
Φόβοι για ρύπανση 20.02.26

Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Sea Star Tilos» εξυπηρετούσε επί σειρά ετών την τουριστική σύνδεση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα εκτελώντας το δρομολόγιο Φετίγιε - Ρόδος

Σύνταξη
ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Διατλαντική «συμμαχία» 20.02.26

O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν
«Διαχρονικά προβλήματα» 20.02.26

Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο