ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Παρόλο που πέρασε κάτω από τα δημοσιογραφικά «ραντάρ», η επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να μιλήσει για όριο θητειών σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη (kontra channel) δεν ήταν μία τυχαία επιλογή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για μία σοβαρή μεταρρύθμιση προκειμένου, όπως είπε, «να έχουμε μια ποιοτικότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αξιοκρατία». Η αναφορά του δε πως «όταν μένεις πολλά χρόνια σε μια καρέκλα, δυστυχώς, γίνονται κλειστά συστήματα εξουσίας» είχε σαφείς αιχμές.

Αυτή η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έρχεται με φόντο την «ισόβια» παρουσία του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ αλλά και τη συζήτηση περί διαφαινόμενης τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θητείες σε θεσμικά αξιώματα μπαίνουν για τη Χαριλάου Τρικούπη σε πρώτο πλάνο. Όπως επισημαίνουν στελέχη του Κινήματος το ζήτημα αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για την στάση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ομάδα Αλήθειας», στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Συνολική πρόταση επεξεργάζεται το ΠΑΣΟΚ

Το όριο θητειών είναι μία συζήτηση που απασχόλησε τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη και αποτελεί πεδίο εσωκομματικής διαβούλευσης στους κόλπους της ηγεσίας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι του διαλόγου έχουν ήδη πέσει αρκετές προτάσεις. Σε άλλες υπήρξε συμφωνία και σε άλλες διαφορετικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επεξεργαστεί μία συνολική πρόταση, που πιθανόν, να αφορά περισσότερα του ενός νομοσχεδίου και θα την καταθέσει στον κατάλληλο χρόνο. Όπως σημείωναν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές, προϋπόθεση για την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης είναι η θεσμική επάρκεια και η μη αποσπασματικότητά της. Επίσης, υπάρχει η εκτίμηση ότι για τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν απαιτούνται συνταγματικού τύπου αλλαγές.

Η πρόταση για τα όρια θητείας δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει ακόμη και τις υπουργικές θέσεις. Οι επεξεργασίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κινηθούν κατά πληροφορίες πάνω σε τρεις άξονες με στόχο την αποτροπή δημιουργίας κατεστημένων. Πρώτον, η πρόταση θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Δεύτερον, θα «σπάει» τη λογική της «ισοβιότητας». Τρίτον, θα πρόκειται για μία συνολική πρόταση που θα αφορά τις θέσεις δημοσίου συμφέροντος.

Η πρόταση της Νέας Αριστεράς

Σημειωτέον ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η τροπολογία που κατέθεσε η Νέα Αριστερά κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, την χαρακτηρίζουν αποσπασματική, εκτιμώντας ότι χρειάζεται μία συνολική πρόταση που δεν θα αφορά μόνο την ΤτΕ. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία τίθεται όριο δύο θητειών τόσο του Διοικητή όσο και τους υποδιοικητές της ΤτΕ.

Απάντηση στην κρίση αξιοπιστίας

Με φόντο τα σκάνδαλα και τις συνθήκες αδιαφάνειας που επικρατούν συχνά στην πολιτική ζωή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι για να υπάρξει απάντηση στην κρίση αξιοπιστίας, πρέπει πρώτα απ’ όλα ο πολιτικός κόσμος να δείξει ότι έχει διάθεση για διαφάνεια. «Πώς θα απαντήσουμε στην κρίση αξιοπιστίας, εάν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για διαφάνεια; Αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για μια ειλικρινή προσέγγιση, για ένα λόγο αλήθειας;» διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αφήνοντας αιχμές για τη στάση κυβερνητικών στελεχών τόνισε ότι ενώ επικαλούνται την πολιτική ηθική «επιτρέπουν στον περίγυρό τους να ξεσπούν σκάνδαλα και κάνουν τους τροχονόμους». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι προσωπικά έχει μία αρχή: «Όταν υπάρχει ένα ζήτημα -γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταδικαστεί, ερευνάται-, αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Δεν είμαι δικαστήριο να τον καταδικάσω. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα;».