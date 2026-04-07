Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.

«Μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές προτείνει -για άλλη μια φορά- στην κυβέρνηση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην έκθεσή του βάζοντας στο μικροσκόπιο 1.236 απαλλαγές που ισχύουν σήμερα, οι οποίες φτάνουν τα 22,8 δισ. ευρώ. Βέβαια, πέραν όλων των άλλων, στην παρούσα συνθήκη τίθεται ένα ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο, την ώρα που δημιουργούνται νέες ανάγκες εξαιτίας της τεράστιας ακρίβειας που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνει στην ετήσια έκθεσή του, ο κεντρικός τραπεζίτης απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια, που θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό ή την κατάργηση παρωχημένων κινήτρων με χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Μέσω της αξιολόγησης αυτής, θα προκύψει μια ανακατανομή των σχετικών πόρων προς παρεμβάσεις με υψηλότερο αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, στηρίζοντας παράλληλα τις στρατηγικές προτεραιότητες της οικονομίας και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, η τρέχουσα διάρθρωση των φοροαπαλλαγών περιλαμβάνει σειρά αποσπασματικών διατάξεων με σχετικά περιορισμένο αναπτυξιακό αντίκρισμα.

Πρόκειται μεταξύ άλλων για φοροαπαλλαγές που προβλέπονται στον αναπτυξιακό νόμο ως κίνητρα για επενδύσεις και οι οποίες αφενός χαρακτηρίζονται από ετερογένεια και αφετέρου συνδέονται με σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης/ελέγχων, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται πολύπλοκη και διοικητικά κοστοβόρα για τις επιχειρήσεις.

Μετά τον εξορθολογισμό τους, σύμφωνα με την ΤτΕ, ο παραγόμενος δημοσιονομικός χώρος θα επιτρέψει τη λήψη νέων μέτρων με σκοπό την περαιτέρω μείωση της (σημαντικής) φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την αύξηση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η τρέχουσα δημοσιονομική υπεραπόδοση θα ενισχύσει τη μεσοπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως είναι το δημογραφικό ζήτημα, τονίζεται στην έκθεση της ΤτΕ.

Η ακτινογραφία σε 1.236 φοροαπαλλαγές

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκύπτει, ότι σήμερα είναι εν ισχύ, 1.236 φοροαπαλλαγές, οι οποίες κοστίζουν στον προϋπολογισμό το ποσό των 22,88 δισ. ευρώ. Ο «χάρτης» με τις φοροαπαλλαγές έχει ως εξής:

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Καταγράφονται 252 περιπτώσεις με κόστος 4,946 δισ. ευρώ από τα οποία τα 3,950 δισ. ευρώ αφορούν το αφορολόγητο όριο και τις εκπτώσεις για 7.076.526 φορολογούμενους και τα 923 εκατ. ευρώ τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές για ναυτικούς, επιδόματα έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, ενισχύσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το τεκμαρτό εισόδημα και την προστασία ευάλωτων ομάδων. Οι μειώσεις φόρου για οικογένειες με τέκνα φτάνουν τα 3,92 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 6,7 εκατ. φορολογούμενους.

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: Καταγράφονται 265 φοροαπαλλαγές, αριθμός σχεδόν εξίσου υψηλός με αυτόν των φυσικών προσώπων. Το συνολικό κόστος των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 5,805 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο κόστος των φυσικών προσώπων. Οι απαλλαγές για τα έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ανέρχονται σε 1,157 δις. ευρώ από 645,943 εκατ. ευρώ το 2024.

– Φορολογία κεφαλαίου: Φόρους ύψους 9,069 δις. ευρώ από 9,497 δις. ευρώ το 2024 γλίτωσαν σχεδόν 5 εκατ. φορολογούμενοι. Οι φοροαπαλλαγές αφορούν τον ΕΦΑ ( κόστος 6,3 δις. ευρώ) , τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ( 2,426 δις. ευρώ) τον ΕΝΦΙΑ ( 93,6 εκατ. ευρώ) τις κληρονομιές ( 138,7 εκατ. ευρώ) τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια ( 61,6 εκατ. ευρώ).

– ΦΠΑ: Eφαρμόζονται 73 φοροαπαλλαγές, που αφορούν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, τη μείωση του φόρου στα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης με κόστος 1.007 δισ ευρώ.

– Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: Υπάρχουν 42 απαλλαγές, με συνολικό κόστος 1,024 δισ. ευρώ, κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά. Η κατηγορία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς οι ΕΦΚ αποτελούν κατεξοχήν κοινωνικά και δημοσιονομικά ευαίσθητους φόρους.

– Τέλος ταξινόμησης οχημάτων: Το κόστος ανέρχεται σε 247,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν 30 απαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, με κόστος 24,4 εκατ. ευρώ. Το κόστος από την απαλλαγή στον φόρο ασφαλίστρων φτάνει τα 622,6 εκατ. ευρώ.

– Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου: Εντοπίζονται απαλλαγές σε 19 περιπτώσεις με κόστος 17,226 εκατ. ευρώ ενώ στον φόρο πολυτελείας περιορίζονται σε μόλις 4 περιπτώσεις, με εξαιρετικά χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, μόλις 200.000 ευρώ.

– Ψηφιακό τέλος συναλλαγής: Αντικατέστησε το τέλος χαρτοσήμου με κόστος 72,88 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ