newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.
Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 22:45

Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας σημειώνει στην έκθεσή του πως απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Spotlight

«Μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές προτείνει -για άλλη μια φορά- στην κυβέρνηση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην έκθεσή του βάζοντας στο μικροσκόπιο 1.236 απαλλαγές που ισχύουν σήμερα, οι οποίες φτάνουν τα 22,8 δισ. ευρώ. Βέβαια, πέραν όλων των άλλων, στην παρούσα συνθήκη τίθεται ένα ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο, την ώρα που δημιουργούνται νέες ανάγκες εξαιτίας της τεράστιας ακρίβειας που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνει στην ετήσια έκθεσή του, ο κεντρικός τραπεζίτης απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια, που θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό ή την κατάργηση παρωχημένων κινήτρων με χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Μέσω της αξιολόγησης αυτής, θα προκύψει μια ανακατανομή των σχετικών πόρων προς παρεμβάσεις με υψηλότερο αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, στηρίζοντας παράλληλα τις στρατηγικές προτεραιότητες της οικονομίας και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, η τρέχουσα διάρθρωση των φοροαπαλλαγών περιλαμβάνει σειρά αποσπασματικών διατάξεων με σχετικά περιορισμένο αναπτυξιακό αντίκρισμα.

Πρόκειται μεταξύ άλλων για φοροαπαλλαγές που προβλέπονται στον αναπτυξιακό νόμο ως κίνητρα για επενδύσεις και οι οποίες αφενός χαρακτηρίζονται από ετερογένεια και αφετέρου συνδέονται με σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης/ελέγχων, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται πολύπλοκη και διοικητικά κοστοβόρα για τις επιχειρήσεις.

Μετά τον εξορθολογισμό τους, σύμφωνα με την ΤτΕ, ο παραγόμενος δημοσιονομικός χώρος θα επιτρέψει τη λήψη νέων μέτρων με σκοπό την περαιτέρω μείωση της (σημαντικής) φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την αύξηση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η τρέχουσα δημοσιονομική υπεραπόδοση θα ενισχύσει τη μεσοπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως είναι το δημογραφικό ζήτημα, τονίζεται στην έκθεση της ΤτΕ.

Η ακτινογραφία σε 1.236 φοροαπαλλαγές

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκύπτει, ότι σήμερα είναι εν ισχύ, 1.236 φοροαπαλλαγές, οι οποίες κοστίζουν στον προϋπολογισμό το ποσό των 22,88 δισ. ευρώ. Ο «χάρτης» με τις φοροαπαλλαγές έχει ως εξής:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Καταγράφονται 252 περιπτώσεις με κόστος 4,946 δισ. ευρώ από τα οποία τα 3,950 δισ. ευρώ αφορούν το αφορολόγητο όριο και τις εκπτώσεις για 7.076.526 φορολογούμενους και τα 923 εκατ. ευρώ τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές για ναυτικούς, επιδόματα έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, ενισχύσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το τεκμαρτό εισόδημα και την προστασία ευάλωτων ομάδων. Οι μειώσεις φόρου για οικογένειες με τέκνα φτάνουν τα 3,92 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 6,7 εκατ. φορολογούμενους.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: Καταγράφονται 265 φοροαπαλλαγές, αριθμός σχεδόν εξίσου υψηλός με αυτόν των φυσικών προσώπων. Το συνολικό κόστος των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 5,805 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο κόστος των φυσικών προσώπων. Οι απαλλαγές για τα έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ανέρχονται σε 1,157 δις. ευρώ από 645,943 εκατ. ευρώ το 2024.

Φορολογία κεφαλαίου: Φόρους ύψους 9,069 δις. ευρώ από 9,497 δις. ευρώ το 2024 γλίτωσαν σχεδόν 5 εκατ. φορολογούμενοι. Οι φοροαπαλλαγές αφορούν τον ΕΦΑ ( κόστος 6,3 δις. ευρώ) , τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ( 2,426 δις. ευρώ) τον ΕΝΦΙΑ ( 93,6 εκατ. ευρώ) τις κληρονομιές ( 138,7 εκατ. ευρώ) τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια ( 61,6 εκατ. ευρώ).

ΦΠΑ: Eφαρμόζονται 73 φοροαπαλλαγές, που αφορούν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, τη μείωση του φόρου στα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης με κόστος 1.007 δισ ευρώ.

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: Υπάρχουν 42 απαλλαγές, με συνολικό κόστος 1,024 δισ. ευρώ, κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά. Η κατηγορία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς οι ΕΦΚ αποτελούν κατεξοχήν κοινωνικά και δημοσιονομικά ευαίσθητους φόρους.

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων: Το κόστος ανέρχεται σε 247,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν 30 απαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, με κόστος 24,4 εκατ. ευρώ. Το κόστος από την απαλλαγή στον φόρο ασφαλίστρων φτάνει τα 622,6 εκατ. ευρώ.

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου: Εντοπίζονται απαλλαγές σε 19 περιπτώσεις με κόστος 17,226 εκατ. ευρώ ενώ στον φόρο πολυτελείας περιορίζονται σε μόλις 4 περιπτώσεις, με εξαιρετικά χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, μόλις 200.000 ευρώ.

Ψηφιακό τέλος συναλλαγής: Αντικατέστησε το τέλος χαρτοσήμου με κόστος 72,88 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Κόσμος
Λήγει η διορία Τραμπ – Λευκός Οίκος και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Σύνταξη
Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Σύνταξη
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics

Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

Σύνταξη
Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
«Προσγειωμένη» 07.04.26

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές» μετά το κύμα μίσους που δέχτηκε

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο