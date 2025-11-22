newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Φοροαπαλλαγές: Στα 22,8 δισ. ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Νοεμβρίου 2025 | 11:23

Φοροαπαλλαγές: Στα 22,8 δισ. ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Τι δείχνει η ακτινογραφία σε 1.236 εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές – Χρόνο με το χρόνο οι απαλλαγές, αντί να μειώνονται αυξάνονται

Σύνταξη
Περί τα 22,8 δισ. ευρώ ανήλθαν φέτος οι 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις που εφαρμόζονται στη φορολογία εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές, τον ΦΠΑ και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Όπως προκύπτει από την ειδική έκθεση του νέου προϋπολογισμού για τις φορολογικές δαπάνες του 2025, η λίστα των φοροαπαλλαγών διευρύνεται χρόνο με το χρόνο.

Προστέθηκαν άλλες 120 περιπτώσεις φθάνοντας συνολικά τις 1.236 έναντι 1.116 πέρυσι ενώ το κόστος αυξήθηκε κατά 4 δισ. ευρώ (στα 22,8 δισ. ευρώ από 18,82 δισ. ευρώ πέρυσι).

Το ψηφιακό τέλος συναλλαγής αντικατέστησε το τέλος χαρτοσήμου

Η ακτινογραφία σε 1.236 φοροαπαλλαγές

Ο «χάρτης» με τις φοροαπαλλαγές έχει ως εξής:

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Καταγράφονται 252 περιπτώσεις με κόστος 4,946 δισ. ευρώ από τα οποία τα 3,950 δισ. ευρώ αφορούν το αφορολόγητο όριο και τις εκπτώσεις για 7.076.526 φορολογούμενους και τα 923 εκατ. ευρώ τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές για ναυτικούς, επιδόματα έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, ενισχύσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το τεκμαρτό εισόδημα και την προστασία ευάλωτων ομάδων. Οι μειώσεις φόρου για οικογένειες με τέκνα φτάνουν τα 3,92 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 6,7 εκατ. φορολογούμενους.

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: Καταγράφονται 265 φοροαπαλλαγές, αριθμός σχεδόν εξίσου υψηλός με αυτόν των φυσικών προσώπων. Το συνολικό κόστος των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 5,805 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο κόστος των φυσικών προσώπων. Οι απαλλαγές για τα έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ανέρχονται σε 1,157 δις. ευρώ από 645,943 εκατ. ευρώ το 2024.

– Φορολογία κεφαλαίου: Φόρους ύψους 9,069 δις. ευρώ από 9,497 δις. ευρώ το 2024 γλίτωσαν σχεδόν 5 εκατ. φορολογούμενοι. Οι φοροαπαλλαγές αφορούν τον ΕΦΑ ( κόστος 6,3 δις. ευρώ) , τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ( 2,426 δις. ευρώ) τον ΕΝΦΙΑ ( 93,6 εκατ. ευρώ) τις κληρονομιές ( 138,7 εκατ. ευρώ) τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια ( 61,6 εκατ. ευρώ).

– ΦΠΑ: Eφαρμόζονται 73 φοροαπαλλαγές, που αφορούν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, τη μείωση του φόρου στα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης με κόστος 1.007 δισ ευρώ.

– Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: Υπάρχουν 42 απαλλαγές, με συνολικό κόστος 1,024 δισ. ευρώ, κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά. Η κατηγορία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς οι ΕΦΚ αποτελούν κατεξοχήν κοινωνικά και δημοσιονομικά ευαίσθητους φόρους.

– Τέλος ταξινόμησης οχημάτων: Το κόστος ανέρχεται σε 247,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν 30 απαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, με κόστος 24,4 εκατ. ευρώ. Το κόστος από την απαλλαγή στον φόρο ασφαλίστρων φτάνει τα 622,6 εκατ. ευρώ.

– Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου: Εντοπίζονται απαλλαγές σε 19 περιπτώσεις με κόστος 17,226 εκατ. ευρώ ενώ στον φόρο πολυτελείας περιορίζονται σε μόλις 4 περιπτώσεις, με εξαιρετικά χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, μόλις 200.000 ευρώ.

– Ψηφιακό τέλος συναλλαγής: Αντικατέστησε το τέλος χαρτοσήμου με κόστος 72,88 εκατ. ευρώ.

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
Εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας
Εργατικά δυστυχήματα 21.11.25 Upd: 22:13

Εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

Η πρωτοβουλία αυτή της Left και του Κώστα Αρβανίτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας.

Σύνταξη
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 22.11.25

Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι

Όταν ο ιδιοκτήτης επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη είδε τους διαρρήκτες, εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος 6 μέτρων

Σύνταξη
Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»
Cold case 22.11.25

Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»

Η δολοφονία της Μάρθα Μόξλεϊ στις 30 Οκτωβρίου 1975 πρόσθεσε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της σκοτεινής δυναστείας των Κένεντι. Και μέχρι σήμερα «στοιχειώνει» την αγαπημένη οικογένεια των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Γιατί χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα – Το φαινόμενο Οrographic lifting
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 22.11.25

Γιατί η κακοκαιρία χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα - Το φαινόμενο Οrographic lifting

Όταν την ώρα που εκδηλώνεται η κακοκαιρία υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής οπότε δημιουργούνται «rain trains», εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια
Έπος 22.11.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε προσλάβει στις αρχές των 2000s για τη σκηνοθεσία της Τροίας, πριν το project επιστρέψει στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Η νέα Οδύσσεια αποτελεί, όπως λέει, επιστροφή σε έναν κόσμο που σχεδίαζε να εξερευνήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο