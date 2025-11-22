Περί τα 22,8 δισ. ευρώ ανήλθαν φέτος οι 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις που εφαρμόζονται στη φορολογία εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές, τον ΦΠΑ και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Όπως προκύπτει από την ειδική έκθεση του νέου προϋπολογισμού για τις φορολογικές δαπάνες του 2025, η λίστα των φοροαπαλλαγών διευρύνεται χρόνο με το χρόνο.

Προστέθηκαν άλλες 120 περιπτώσεις φθάνοντας συνολικά τις 1.236 έναντι 1.116 πέρυσι ενώ το κόστος αυξήθηκε κατά 4 δισ. ευρώ (στα 22,8 δισ. ευρώ από 18,82 δισ. ευρώ πέρυσι).

Το ψηφιακό τέλος συναλλαγής αντικατέστησε το τέλος χαρτοσήμου

Η ακτινογραφία σε 1.236 φοροαπαλλαγές

Ο «χάρτης» με τις φοροαπαλλαγές έχει ως εξής:

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Καταγράφονται 252 περιπτώσεις με κόστος 4,946 δισ. ευρώ από τα οποία τα 3,950 δισ. ευρώ αφορούν το αφορολόγητο όριο και τις εκπτώσεις για 7.076.526 φορολογούμενους και τα 923 εκατ. ευρώ τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές για ναυτικούς, επιδόματα έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, ενισχύσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το τεκμαρτό εισόδημα και την προστασία ευάλωτων ομάδων. Οι μειώσεις φόρου για οικογένειες με τέκνα φτάνουν τα 3,92 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 6,7 εκατ. φορολογούμενους.

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: Καταγράφονται 265 φοροαπαλλαγές, αριθμός σχεδόν εξίσου υψηλός με αυτόν των φυσικών προσώπων. Το συνολικό κόστος των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 5,805 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο κόστος των φυσικών προσώπων. Οι απαλλαγές για τα έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ανέρχονται σε 1,157 δις. ευρώ από 645,943 εκατ. ευρώ το 2024.

– Φορολογία κεφαλαίου: Φόρους ύψους 9,069 δις. ευρώ από 9,497 δις. ευρώ το 2024 γλίτωσαν σχεδόν 5 εκατ. φορολογούμενοι. Οι φοροαπαλλαγές αφορούν τον ΕΦΑ ( κόστος 6,3 δις. ευρώ) , τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ( 2,426 δις. ευρώ) τον ΕΝΦΙΑ ( 93,6 εκατ. ευρώ) τις κληρονομιές ( 138,7 εκατ. ευρώ) τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια ( 61,6 εκατ. ευρώ).

– ΦΠΑ: Eφαρμόζονται 73 φοροαπαλλαγές, που αφορούν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, τη μείωση του φόρου στα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης με κόστος 1.007 δισ ευρώ.

– Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: Υπάρχουν 42 απαλλαγές, με συνολικό κόστος 1,024 δισ. ευρώ, κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά. Η κατηγορία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς οι ΕΦΚ αποτελούν κατεξοχήν κοινωνικά και δημοσιονομικά ευαίσθητους φόρους.

– Τέλος ταξινόμησης οχημάτων: Το κόστος ανέρχεται σε 247,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν 30 απαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, με κόστος 24,4 εκατ. ευρώ. Το κόστος από την απαλλαγή στον φόρο ασφαλίστρων φτάνει τα 622,6 εκατ. ευρώ.

– Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου: Εντοπίζονται απαλλαγές σε 19 περιπτώσεις με κόστος 17,226 εκατ. ευρώ ενώ στον φόρο πολυτελείας περιορίζονται σε μόλις 4 περιπτώσεις, με εξαιρετικά χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, μόλις 200.000 ευρώ.

– Ψηφιακό τέλος συναλλαγής: Αντικατέστησε το τέλος χαρτοσήμου με κόστος 72,88 εκατ. ευρώ.