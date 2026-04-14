Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την ένοπλη επίθεση σε λύκειο στην Σανλιούρφα της Τουρκίας την Τρίτη του Πάσχα (14/4) η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 16 άνθρωποι ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε.

#SONDAKİKA Şanlıurfa Siverek’te 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket’in, liseye girip rastgele ateş açtığı anın görüntüleri ortaya çıktı. (DHA) pic.twitter.com/p3wLSeQgUG https://t.co/GZYOyAbPEk — Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026

O ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα είναι ο 19χρονος Ομέρ Κετ, εισέβαλε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Ο δράστης σύμφωνα με τις Αρχές ήταν πρώην μαθητής του σχολείου.

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το περιστατικό, ο κυβερνήτης της επαρχίας, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε: «Ο δράστης γεννήθηκε το 2007 και ήταν πρώην μαθητής του σχολείου. Αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από την αστυνομία. Το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των τραυματιών».

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir. Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5 — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026

Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.