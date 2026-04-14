Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Στην γκλαμουριά του Τσάμπιονς Λιγκ μετά από μια σεζόν που έκλεισε με την κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ (στον τελικό με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και μαζί με όνειρα για ακόμη καλύτερες μέρες για τον σύλλογο που πάντα ψάχνει το κάτι παραπάνω, αλλά μένει στην «σκιά» των κορυφαίων της Πρέμιερ Λιγκ. Για την Τότεναμ που έφτασε έως τους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ με πολύ καλή παρουσία στην League phase (5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν) και εκεί βρήκε… τοίχος από την Ατλέτικο (ήττα 5-2 εκτός, νίκη 3-2 εντός) σταματώντας μια πορεία με θετικό πρόσημο.

Και ποιος να το έλεγε πως στα μέσα του Απρίλη η Τότεναμ θα ζούσε την πιο σκοτεινή ώρα της σύγχρονης ιστορίας της, ούσα ήδη στην ζώνη του υποβιβασμού (18η θέση με 30 βαθμούς μετά από 32 αγωνιστικές) ψάχνοντας μια τεράστια ανατροπή για να μην ζήσει την απόλυτη καταστροφή, με ή χωρίς εισαγωγικά…

Μηδέν νίκες στο 2026 και 45% πιθανότητες υποβιβασμού…

Και πώς να μην έχει μπλέξει για τα καλά η Τότεναμ από την στιγμή που αγνοεί την νίκη μέσα στο 2026! Ναι, είμαστε στις 14 Απριλίου 2026 και το τελευταίο χαμόγελο στα χείλη των Λονδρέζων ήρθε στις 28 Δεκεμβρίου 2025, με το διπλό (0-1) επί της Κρίσταλ Πάλας. 14 αγωνιστικές ακολούθησαν στην Πρέμιερ Λιγκ με την Τότεναμ να μετράει μόλις 5 ισοπαλίες… Και μετά την ήττα από την Σάντερλαντ (1-0) την τελευταία αγωνιστική ξέρει πως έχει μπροστά της έναν… Γολγοθά να ανέβει καθώς υπάρχουν 6 πολύ δύσκολες αναμετρήσεις, ψυχολογία στο ναδίρ και οι βασικοί αντίπαλοι της στη «μάχη» για την σωτηρία βρίσκονται σε «καλό φεγγάρι», καθώς τόσο η Γουέστ Χαμ και η Νότιγχαμ όσο και η Λιντς που έκανε τεράστιο διπλό στο Ολντ Τράφορντ έχουν βρει σε μεγάλο βαθμό τις «απαντήσεις» που χρειάζονται.

Με την Τότεναμ να έχει πλέον σύμφωνα με τα πιο γνωστά και έγκυρα σάιτ 45% πιθανότητες για να ζήσει για πρώτη φορά τον υποβιβασμό από την Πρέμιερ Λιγκ.

Το αρνητικό της σερί με τις 14 αγωνιστικές χωρίς νίκη την γυρνάει βλέπετε στο… 1935 (!!!) με την Τότεναμ να έχει ζήσει τον υποβιβασμό την σεζόν 1977-78, πριν καν δημιουργηθεί η Πρέμιερ Λιγκ.

Τι φταίει…

Και όλα αυτά; Για τον 9ο πιο ακριβό σύλλογο στον κόσμο (χρηματιστηριακή αξία στα 802 εκατ. ευρώ) που προφανώς θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ αν τελικά πάρει τον δρόμο για την Τσάμπιονσιπ. Ένας σύλλογος που τα τελευταία χρόνια επένδυσε εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη του, όχι μόνο σε παίκτες και προπονητές αλλά και στο θαυμάσιο γήπεδο που έχτισε, ένα από τα ομορφότερα και πιο σύγχρονα στον κόσμο. Και όμως τώρα βλέπει την «κλεψύδρα» να αδειάζει. Τι την οδήγησε σε αυτή την δεινή θέση; Οι πολλοί και συνεχόμενοι τραυματισμοί με παίκτες – κλειδιά όπως οι Τζέιμς Μάντισον και ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι που δεν έχουν παίξει ούτε λεπτό φέτος λόγω σοβαρών τραυματισμών στο γόνατο. Ο βασικός τερματοφύλακας Βικάριο χειρουργήθηκε πρόσφατα πολλοί άλλοι παίκτες έχουν χάσει μεγάλα διαστήματα.

Την ίδια ώρα, οι προπονητές διαδέχονται ο ένας τον άλλο με τον Τόμας Φρανκ στον Ιγκόρ Τούντορ και τώρα τον Ντε Τσέρμπι που έκανε ντεμπούτο στην ήττα με την Σάντερλαντ και ήρθε για να μείνει μόνο αν η ομάδα σωθεί. Την ίδια ώρα η Τότεναμ καταγράφει μια σειρά από αρνητικά ρεκόρ έχοντας μόλις 2 νίκες (από τις 7 που έχει κάνει συνολικά) στην έδρα της στην Πρέμιερ Λιγκ. Αν η Τότεναμ δεν μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση; Θα είναι ο πρώτος υποβιβασμός της από το 1977-78 αλλά και η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη και πλούσια ομάδα (9η πλουσιότερη στον κόσμο σύμφωνα με το Deloitte) πέφτει στη Τσάμπιονσιπ. Όσο για τις οικονομικές συνέπειες; Μιλάμε για καταστροφή καθώς θα απωλέσει ένα ποσό στα 250 εκατ. λίρες από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εισιτήρια ενώ το χρέος του νέου γηπέδου (περίπου 1 δισ. λίρες) θα γίνει βαρύ φορτίο.

Τα έξι ματς έως το φινάλε

Η Τότεναμ ξέρει πλέον πως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια η υπόθεση σωτηρία. Όπως και να έχει ψάχνει μια επική επιστροφή και ανατροπή των δεδομένων στα έξι ματς που απομένουν. Και όταν μιλάμε για Πρέμιερ Λιγκ, ξεχάστε τον όρο «εύκολο ματς». Το Σάββατο που μας έρχεται η Τότεναμ υποδέχεται την Μπράιτον ενώ ακολουθούν κατά σειρά, Γουλβς και Άστον Βίλα εκτός έδρας, η Λιντς στο Λονδίνο, το ντέρμπι με την Τσέλσι εκτός έδρας και φινάλε με την Έβερτον στην έδρα της.