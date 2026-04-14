Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
On Field 14 Απριλίου 2026, 12:49

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Στην γκλαμουριά του Τσάμπιονς Λιγκ μετά από μια σεζόν που έκλεισε με την κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ (στον τελικό με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και μαζί με όνειρα για ακόμη καλύτερες μέρες για τον σύλλογο που πάντα ψάχνει το κάτι παραπάνω, αλλά μένει στην «σκιά» των κορυφαίων της Πρέμιερ Λιγκ. Για την Τότεναμ που έφτασε έως τους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ με πολύ καλή παρουσία στην League phase (5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν) και εκεί βρήκε… τοίχος από την Ατλέτικο (ήττα 5-2 εκτός, νίκη 3-2 εντός) σταματώντας μια πορεία με θετικό πρόσημο.

Και ποιος να το έλεγε πως στα μέσα του Απρίλη η Τότεναμ θα ζούσε την πιο σκοτεινή ώρα της σύγχρονης ιστορίας της, ούσα ήδη στην ζώνη του υποβιβασμού (18η θέση με 30 βαθμούς μετά από 32 αγωνιστικές) ψάχνοντας μια τεράστια ανατροπή για να μην ζήσει την απόλυτη καταστροφή, με ή χωρίς εισαγωγικά…

Μηδέν νίκες στο 2026 και 45% πιθανότητες υποβιβασμού…

Και πώς να μην έχει μπλέξει για τα καλά η Τότεναμ από την στιγμή που αγνοεί την νίκη μέσα στο 2026! Ναι, είμαστε στις 14 Απριλίου 2026 και το τελευταίο χαμόγελο στα χείλη των Λονδρέζων ήρθε στις 28 Δεκεμβρίου 2025, με το διπλό (0-1) επί της Κρίσταλ Πάλας. 14 αγωνιστικές ακολούθησαν στην Πρέμιερ Λιγκ με την Τότεναμ να μετράει μόλις 5 ισοπαλίες… Και μετά την ήττα από την Σάντερλαντ (1-0) την τελευταία αγωνιστική ξέρει πως έχει μπροστά της έναν… Γολγοθά να ανέβει καθώς υπάρχουν 6 πολύ δύσκολες αναμετρήσεις, ψυχολογία στο ναδίρ και οι βασικοί αντίπαλοι της στη «μάχη» για την σωτηρία βρίσκονται σε «καλό φεγγάρι», καθώς τόσο η Γουέστ Χαμ και η Νότιγχαμ όσο και η Λιντς που έκανε τεράστιο διπλό στο Ολντ Τράφορντ έχουν βρει σε μεγάλο βαθμό τις «απαντήσεις» που χρειάζονται.

Με την Τότεναμ να έχει πλέον σύμφωνα με τα πιο γνωστά και έγκυρα σάιτ 45% πιθανότητες για να ζήσει για πρώτη φορά τον υποβιβασμό από την Πρέμιερ Λιγκ.
Το αρνητικό της σερί με τις 14 αγωνιστικές χωρίς νίκη την γυρνάει βλέπετε στο… 1935 (!!!) με την Τότεναμ να έχει ζήσει τον υποβιβασμό την σεζόν 1977-78, πριν καν δημιουργηθεί η Πρέμιερ Λιγκ.

Τι φταίει…

Και όλα αυτά; Για τον 9ο πιο ακριβό σύλλογο στον κόσμο (χρηματιστηριακή αξία στα 802 εκατ. ευρώ) που προφανώς θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ αν τελικά πάρει τον δρόμο για την Τσάμπιονσιπ. Ένας σύλλογος που τα τελευταία χρόνια επένδυσε εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη του, όχι μόνο σε παίκτες και προπονητές αλλά και στο θαυμάσιο γήπεδο που έχτισε, ένα από τα ομορφότερα και πιο σύγχρονα στον κόσμο. Και όμως τώρα βλέπει την «κλεψύδρα» να αδειάζει. Τι την οδήγησε σε αυτή την δεινή θέση; Οι πολλοί και συνεχόμενοι τραυματισμοί με παίκτες – κλειδιά όπως οι Τζέιμς Μάντισον και ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι που δεν έχουν παίξει ούτε λεπτό φέτος λόγω σοβαρών τραυματισμών στο γόνατο. Ο βασικός τερματοφύλακας Βικάριο χειρουργήθηκε πρόσφατα πολλοί άλλοι παίκτες έχουν χάσει μεγάλα διαστήματα.

Την ίδια ώρα, οι προπονητές διαδέχονται ο ένας τον άλλο με τον Τόμας Φρανκ στον Ιγκόρ Τούντορ και τώρα τον Ντε Τσέρμπι που έκανε ντεμπούτο στην ήττα με την Σάντερλαντ και ήρθε για να μείνει μόνο αν η ομάδα σωθεί. Την ίδια ώρα η Τότεναμ καταγράφει μια σειρά από αρνητικά ρεκόρ έχοντας μόλις 2 νίκες (από τις 7 που έχει κάνει συνολικά) στην έδρα της στην Πρέμιερ Λιγκ. Αν η Τότεναμ δεν μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση; Θα είναι ο πρώτος υποβιβασμός της από το 1977-78 αλλά και η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη και πλούσια ομάδα (9η πλουσιότερη στον κόσμο σύμφωνα με το Deloitte) πέφτει στη Τσάμπιονσιπ. Όσο για τις οικονομικές συνέπειες; Μιλάμε για καταστροφή καθώς θα απωλέσει ένα ποσό στα 250 εκατ. λίρες από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εισιτήρια ενώ το χρέος του νέου γηπέδου (περίπου 1 δισ. λίρες) θα γίνει βαρύ φορτίο.

Τα έξι ματς έως το φινάλε

Η Τότεναμ ξέρει πλέον πως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια η υπόθεση σωτηρία. Όπως και να έχει ψάχνει μια επική επιστροφή και ανατροπή των δεδομένων στα έξι ματς που απομένουν. Και όταν μιλάμε για Πρέμιερ Λιγκ, ξεχάστε τον όρο «εύκολο ματς». Το Σάββατο που μας έρχεται η Τότεναμ υποδέχεται την Μπράιτον ενώ ακολουθούν κατά σειρά, Γουλβς και Άστον Βίλα εκτός έδρας, η Λιντς στο Λονδίνο, το ντέρμπι με την Τσέλσι εκτός έδρας και φινάλε με την Έβερτον στην έδρα της.

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

On Field 14.04.26

Γιώργος Νοικοκύρης
Champions League 14.04.26

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

