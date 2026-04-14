Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
«Άκυρο» στην αγωγή Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την ευχετήρια κάρτα στον Έπσταϊν
Culture Live 14 Απριλίου 2026, 11:20

«Άκυρο» στην αγωγή Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την ευχετήρια κάρτα στον Έπσταϊν

Δικαστής απέρριψε την αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ για δημοσίευμα που τον συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανακατάθεσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άκυρο» έριξε ομοσπονδιακός δικαστής στην αγωγή δυσφήμισης ύψους 10 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του εκδότη της The Wall Street Journal, για δημοσίευμα που τον συνέδεε με άσεμνο γενέθλιο μήνυμα προς τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο δικαστής Ντάριν Γκέιλς έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να αποδείξει πως η εφημερίδα ενήργησε με «πραγματική κακοβουλία» (“actual malice”) — δηλαδή ότι γνώριζε πως όσα δημοσίευε ήταν ψευδή ή ότι αγνόησε συνειδητά την αλήθεια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η The Wall Street Journal είχε προχωρήσει σε εκτενή έλεγχο για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας της επιστολής, ενώ το δημοσίευμα περιλάμβανε και τις διαψεύσεις του Τραμπ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι είχαν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας με το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από τη δημοσίευση.

«Ο ισχυρισμός του προέδρου ότι οι εναγόμενοι είχαν αντικρουόμενα στοιχεία και δεν ερεύνησαν επαρκώς δεν επιβεβαιώνεται από το ίδιο το άρθρο και δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει κακοβουλία», ανέφερε σύμφωνα με το Politico.

Η αγωγή απορρίφθηκε χωρίς προκατάληψη, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει με νέα προσφυγή για την ίδια υπόθεση.

Εκπρόσωπος της νομικής του ομάδας ανέφερε ότι ο πρόεδρος θα επανέλθει με «αυτή την ισχυρή αγωγή», κάτι που υποστήριξε και ο ίδιος μέσω αναρτήσεων στο Truth Social.

«Η ισχυρή μας υπόθεση κατά της The Wall Street Journal και άλλων εναγομένων ζητήθηκε από τον δικαστή να επανακατατεθεί», έγραψε. «Δεν πρόκειται για τερματισμό, αλλά για σύσταση επανακατάθεσης και, σύμφωνα με την εντολή, θα καταθέσουμε εκ νέου μια επικαιροποιημένη αγωγή έως τις 27 Απριλίου».


Από την πλευρά της, η Dow Jones & Company, εκδότρια της εφημερίδας, δήλωσε, σύμφωνα με τους NYT: «Είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση του δικαστή να απορρίψει την αγωγή. Στεκόμαστε πίσω από την αξιοπιστία, την αυστηρότητα και την ακρίβεια της δημοσιογραφίας της Wall Street Journal».

Το επίμαχο δημοσίευμα

Η αγωγή του Τραμπ βασίστηκε σε άρθρο της 17ης Ιουλίου με τίτλο: «Οι φίλοι του Τζέφρι Έπσταϊν του έστειλαν άσεμνες επιστολές για ένα άλμπουμ γενεθλίων — μία ήταν από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρχε επιστολή που φερόταν να προέρχεται από τον Τραμπ, σε άλμπουμ γενεθλίων του 2003 για τον Έπσταϊν. Η επιστολή περιείχε σκίτσο γυμνής γυναίκας με την υπογραφή του Τραμπ κάτω από τη μέση της, καθώς και το μήνυμα: «Χρόνια πολλά — και κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το περιεχόμενο, δηλώνοντας στην εφημερίδα: «πρόκειται για κατασκευή» και προσθέτοντας: «δεν έχω κάνει ποτέ ζωγραφιά στη ζωή μου. Δεν σχεδιάζω γυναίκες». Στην αγωγή που κατέθεσε την επόμενη ημέρα, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία αυθεντική επιστολή ή σχέδιο».

Ποιοι μπήκαν στο στόχαστρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε νομικά κατά της μητρικής εταιρείας News Corp, του ιδρυτή της Ρούπερτ Μέρντοκ, του διευθύνοντος συμβούλου Ρόμπερτ Τόμσον, της Dow Jones & Company, αλλά και των δημοσιογράφων Καντίτζα Σαφντάρ και Τζο Παλατσόλο, διεκδικώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων.

Το ζήτημα αγγίζει και τη γενικότερη πίεση που δεχόταν ο Τραμπ εκείνη την περίοδο να δώσει στη δημοσιότητα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Έπσταϊν, καθώς η σύνδεσή του με τον χρηματιστή αποτελεί διαχρονικά ευαίσθητο θέμα.

Το άλμπουμ και η Μάξγουελ

Αντίγραφο του άλμπουμ γενεθλίων — συνολικά 238 σελίδων — παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο σε μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής από δικηγόρους της περιουσίας του Έπσταϊν.

Το άλμπουμ είχε επιμεληθεί τότε η σύντροφός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για τον ρόλο της στη διευκόλυνση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η επιστολή ήρθε αργότερα στη δημοσιότητα μέσα από φάκελο εγγράφων που παραδόθηκαν από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν σε ερευνητές του Κογκρέσου.

Το σκεπτικό της απόφασης

Οι δικηγόροι της εφημερίδας υποστήριξαν ότι το δημοσίευμα ήταν αληθές, ενώ πρόσθεσαν ότι ακόμη και αν δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσφημιστικό, καθώς η συμπεριφορά που περιγράφεται συνάδει με τη δημόσια εικόνα του Τραμπ.

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Τραμπ δεν απέδειξε πως η εφημερίδα δεν είχε ελέγξει την αξιοπιστία των στοιχείων πριν από τη δημοσίευση. Υπογράμμισε επίσης ότι η WSJ είχε ζητήσει σχόλιο από τον Τραμπ πριν τη δημοσίευση και είχε συμπεριλάβει τη διάψευσή του στο άρθρο.

Συνεχείς συγκρούσεις με τα ΜΜΕ

Η απόφαση αυτή προστίθεται σε μια σειρά δικαστικών αποτυχιών του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος έχει κινηθεί νομικά και κατά των The New York Times, BBC, CNN και The Des Moines Register.

Επιπλέον, αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων κατά των Times και τεσσάρων δημοσιογράφων, καθώς και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο, με τον Τραμπ να την επανακαταθέτει τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, ο δικαστής έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων στην πλευρά Τραμπ για να καταθέσει τροποποιημένη αγωγή με πιο ισχυρά στοιχεία.

Παρά τη δικαστική σύγκρουση, η σχέση του Τραμπ με τον Ρούπερτ Μέρντοκ δεν φαίνεται να έχει διαρραγεί, σημειώνει το Politico. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε πρόσφατα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για τα 95α γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον «θρυλικό» και επαινώντας το «θάρρος και το όραμά του».

Τέλος, στις 31 Μαρτίου, ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που προέβλεπε τη διακοπή χρηματοδότησης των NPR και PBS, κρίνοντας ότι παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πολιτική
Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

«Με τους εργάτες»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι
Μονοπάτι ζωής 14.04.26

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
«Θυμάστε;» 11.04.26

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα - Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση, «γαλάζιες» γκρίνιες και αστάθεια

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Σύνταξη
Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Σύνταξη
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της «αριστείας» θα δώσει συγχωροχάρτι για τις «υπηρεσίες» του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της «αριστείας» θα δώσει συγχωροχάρτι για τις «υπηρεσίες» του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
