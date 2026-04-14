«Άκυρο» στην αγωγή Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την ευχετήρια κάρτα στον Έπσταϊν

«Άκυρο» έριξε ομοσπονδιακός δικαστής στην αγωγή δυσφήμισης ύψους 10 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του εκδότη της The Wall Street Journal, για δημοσίευμα που τον συνέδεε με άσεμνο γενέθλιο μήνυμα προς τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο δικαστής Ντάριν Γκέιλς έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να αποδείξει πως η εφημερίδα ενήργησε με «πραγματική κακοβουλία» (“actual malice”) — δηλαδή ότι γνώριζε πως όσα δημοσίευε ήταν ψευδή ή ότι αγνόησε συνειδητά την αλήθεια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η The Wall Street Journal είχε προχωρήσει σε εκτενή έλεγχο για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας της επιστολής, ενώ το δημοσίευμα περιλάμβανε και τις διαψεύσεις του Τραμπ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι είχαν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας με το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από τη δημοσίευση.

«Ο ισχυρισμός του προέδρου ότι οι εναγόμενοι είχαν αντικρουόμενα στοιχεία και δεν ερεύνησαν επαρκώς δεν επιβεβαιώνεται από το ίδιο το άρθρο και δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει κακοβουλία», ανέφερε σύμφωνα με το Politico.

Η αγωγή απορρίφθηκε χωρίς προκατάληψη, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει με νέα προσφυγή για την ίδια υπόθεση.

Εκπρόσωπος της νομικής του ομάδας ανέφερε ότι ο πρόεδρος θα επανέλθει με «αυτή την ισχυρή αγωγή», κάτι που υποστήριξε και ο ίδιος μέσω αναρτήσεων στο Truth Social.

«Η ισχυρή μας υπόθεση κατά της The Wall Street Journal και άλλων εναγομένων ζητήθηκε από τον δικαστή να επανακατατεθεί», έγραψε. «Δεν πρόκειται για τερματισμό, αλλά για σύσταση επανακατάθεσης και, σύμφωνα με την εντολή, θα καταθέσουμε εκ νέου μια επικαιροποιημένη αγωγή έως τις 27 Απριλίου».



Από την πλευρά της, η Dow Jones & Company, εκδότρια της εφημερίδας, δήλωσε, σύμφωνα με τους NYT: «Είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση του δικαστή να απορρίψει την αγωγή. Στεκόμαστε πίσω από την αξιοπιστία, την αυστηρότητα και την ακρίβεια της δημοσιογραφίας της Wall Street Journal».

Το επίμαχο δημοσίευμα

Η αγωγή του Τραμπ βασίστηκε σε άρθρο της 17ης Ιουλίου με τίτλο: «Οι φίλοι του Τζέφρι Έπσταϊν του έστειλαν άσεμνες επιστολές για ένα άλμπουμ γενεθλίων — μία ήταν από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρχε επιστολή που φερόταν να προέρχεται από τον Τραμπ, σε άλμπουμ γενεθλίων του 2003 για τον Έπσταϊν. Η επιστολή περιείχε σκίτσο γυμνής γυναίκας με την υπογραφή του Τραμπ κάτω από τη μέση της, καθώς και το μήνυμα: «Χρόνια πολλά — και κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το περιεχόμενο, δηλώνοντας στην εφημερίδα: «πρόκειται για κατασκευή» και προσθέτοντας: «δεν έχω κάνει ποτέ ζωγραφιά στη ζωή μου. Δεν σχεδιάζω γυναίκες». Στην αγωγή που κατέθεσε την επόμενη ημέρα, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία αυθεντική επιστολή ή σχέδιο».

Ποιοι μπήκαν στο στόχαστρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε νομικά κατά της μητρικής εταιρείας News Corp, του ιδρυτή της Ρούπερτ Μέρντοκ, του διευθύνοντος συμβούλου Ρόμπερτ Τόμσον, της Dow Jones & Company, αλλά και των δημοσιογράφων Καντίτζα Σαφντάρ και Τζο Παλατσόλο, διεκδικώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων.

Το ζήτημα αγγίζει και τη γενικότερη πίεση που δεχόταν ο Τραμπ εκείνη την περίοδο να δώσει στη δημοσιότητα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Έπσταϊν, καθώς η σύνδεσή του με τον χρηματιστή αποτελεί διαχρονικά ευαίσθητο θέμα.

Το άλμπουμ και η Μάξγουελ

Αντίγραφο του άλμπουμ γενεθλίων — συνολικά 238 σελίδων — παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο σε μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής από δικηγόρους της περιουσίας του Έπσταϊν.

Το άλμπουμ είχε επιμεληθεί τότε η σύντροφός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για τον ρόλο της στη διευκόλυνση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η επιστολή ήρθε αργότερα στη δημοσιότητα μέσα από φάκελο εγγράφων που παραδόθηκαν από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν σε ερευνητές του Κογκρέσου.

Το σκεπτικό της απόφασης

Οι δικηγόροι της εφημερίδας υποστήριξαν ότι το δημοσίευμα ήταν αληθές, ενώ πρόσθεσαν ότι ακόμη και αν δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσφημιστικό, καθώς η συμπεριφορά που περιγράφεται συνάδει με τη δημόσια εικόνα του Τραμπ.

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Τραμπ δεν απέδειξε πως η εφημερίδα δεν είχε ελέγξει την αξιοπιστία των στοιχείων πριν από τη δημοσίευση. Υπογράμμισε επίσης ότι η WSJ είχε ζητήσει σχόλιο από τον Τραμπ πριν τη δημοσίευση και είχε συμπεριλάβει τη διάψευσή του στο άρθρο.

Συνεχείς συγκρούσεις με τα ΜΜΕ

Η απόφαση αυτή προστίθεται σε μια σειρά δικαστικών αποτυχιών του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος έχει κινηθεί νομικά και κατά των The New York Times, BBC, CNN και The Des Moines Register.

Επιπλέον, αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων κατά των Times και τεσσάρων δημοσιογράφων, καθώς και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο, με τον Τραμπ να την επανακαταθέτει τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, ο δικαστής έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων στην πλευρά Τραμπ για να καταθέσει τροποποιημένη αγωγή με πιο ισχυρά στοιχεία.

Παρά τη δικαστική σύγκρουση, η σχέση του Τραμπ με τον Ρούπερτ Μέρντοκ δεν φαίνεται να έχει διαρραγεί, σημειώνει το Politico. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε πρόσφατα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για τα 95α γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον «θρυλικό» και επαινώντας το «θάρρος και το όραμά του».

Τέλος, στις 31 Μαρτίου, ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που προέβλεπε τη διακοπή χρηματοδότησης των NPR και PBS, κρίνοντας ότι παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.