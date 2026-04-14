«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Διεθνής Οικονομία 14 Απριλίου 2026, 06:00

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Spotlight

Ακούγεται σαν πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά το είπε. Την 1η Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «σε εκείνες τις χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα», λόγω κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ «έχω μια πρόταση […] αγοράστε πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Έχουμε άφθονο». Πράγματι έχουν, αλλά ίσως να μην το αγοράσουν ούτε καν… οι στενοί σύμμαχοι τους. Οι επενδύσεις στην ενέργεια της Ουάσιγκτον κινδυνεύουν σοβαρά.

Προς το παρόν, πολλά κράτη για να «βγάλουν τη νύχτα» και προστρέχουν πράγματι στα αμερικανικά καύσιμα.

Ωστόσο, η μανία του Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ για τον πόλεμο δημιούργησε τέτοια ενεργειακή αναστάτωση σε Ασία και Ευρώπη κράτη σπεύδουν στο επόμενο διάστημα να στραφούν μακριά από τα εισαγόμενα καύσιμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, πολλές χώρες βάζουν εμπόδια στα σχέδια επέκτασης των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των ορυκτών καυσίμων.

Σε χώρες όπου η έλλειψη ηλεκτρικής ισχύος είναι τόσο σοβαρή ώστε έχουν συντομευθεί οι εργάσιμες εβδομάδες, κλείνουν εργοστάσια και έχει επιβληθεί περιορισμένη χρήση, οι ηγέτες κοιτούν πέρα από την απλή διαφοροποίηση των προμηθευτών καυσίμου, προς την αλλαγή των ίδιων των καυσίμων που χρησιμοποιούν αναφέρει το δημοσίευμα..

Ασιατικές κυβερνήσεις στρέφονται σε εναλλακτικές που κυμαίνονται από την επέκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έως την προσπάθεια δημιουργίας στόλων πυρηνικών σταθμών και την αύξηση των στόλων ηλεκτρικών οχημάτων τους, όλα με σκοπό να μειώσουν τις εισαγωγές τους από το εξωτερικό.

«Ο κόσμος μόλις τραυματίστηκε από τον γεωπολιτικό κίνδυνο του πετρελαίου και του αερίου», είπε ο Τζέισον Μπόρντοφ, διευθυντής του Center on Global Energy Policy στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. «Αυτό δημιουργεί ανανεωμένη ώθηση για τις χώρες να ηλεκτροδοτήσουν ό,τι μπορούν και να μειώσουν τη ζήτηση για αέριο στον βαθμό του δυνατού».

Ακόμη κι αν επιτευχθεί μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία, η Washington Post σημειώνει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και οι κίνδυνοι μελλοντικών διαταραχών παραμένουν οξείς. Οι παραδόσεις καυσίμων θα παραμείνουν περιορισμένες για μήνες από τώρα, ακόμη και στα πιο αισιόδοξα σενάρια.

Συνεπώς, πολλά κράτη αποφασίζουν να προστατευτούν έναντι κρατών όπως οι ΗΠΑ, που χρησιμοποιούν τις εξαγωγές τους ως οικονομικό όπλο, όπως οι ΗΠΑ Πολιτείες.

Η Ασία «απομακρύνεται» από τους Αμερικανούς πετρελαιάδες

Οι Φιλιππίνες, στρέφονται στην ηλιακή ενέργεια, το Βιετνάμ λοξοκοιτάζει έντονα την πυρηνική ενέργεια και η Ινδονησία επιταχύνει τα υδροηλεκτρικά της έργα.

Καθεμία από αυτές τις κινήσεις, μεμονωμένα, δεν θα αρκούσε για να εκτοπίσει μεγάλους όγκους εισαγόμενης ενέργειας, αλλά όλες μαζί δείχνουν προς μια ευρύτερη μετατόπιση που θα μπορούσε να διαβρώσει μία από τις κεντρικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η αύξηση των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων από τις ΗΠΑ και άλλα κράτη πλούσια σε πετρέλαιο και αέριο.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το επιχείρημα πώλησης του LNG ως αξιόπιστου, προσιτού καυσίμου εξατμίζεται γρήγορα», είπε ο Σαμ Ρέινολντς, επικεφαλής έρευνας στο μη κερδοσκοπικό Institute for Energy Economics and Financial Analysis. «Το χαλί έχει τραβηχτεί εντελώς κάτω από το αφηγηματικό οικοδόμημα της βιομηχανίας».

Το αμερικανικό δημοσίευμα καταγράφει πως μεγάλα έργα υποδομών LNG έχουν τεθεί σε κίνδυνο σε ορισμένες χώρες.

Ο κατασκευαστής ενός τεράστιου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Βιετνάμ, ο οποίος θα έκαιγε LNG σχεδιάζει να ανακατευθύνει τις δαπάνες προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το σχέδιο της Νέας Ζηλανδίας να κατασκευάσει τερματικό σταθμό εισαγωγής αερίου βρίσκεται τώρα υπό αμφισβήτηση, καθώς επανεξετάζεται αν είναι συμφέρει οικονομικά.

Στη Νότια Κορέα, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγείς LNG στον κόσμο, ο πρόεδρος Λι Τζε Μιουνγκ ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου μήνα εκστρατεία για να επιταχύνει τη μετάβαση της χώρας μακριά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και προς περισσότερες ανανεώσιμες πηγές.

Η Κίνα, ήδη έχει διακόψει τις εισαγωγές LNG από το 2025.

Ενέργεια: Δεν αντιστρέφεται η κατάσταση

Ωστόσο, στις ΗΠΑ κάποιοι Αμερικανοί δεν αποθαρρύνοντας ως προς την υψηλή ζήτηση αμερικανικών ορυκτών, καθώς πιστεύουν ότι εναλλακτικές δεν είναι και τόσο πολλές. Η ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα είναι ακριβή και ρυπογόνα. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια χρειάζονται δαπανηρή αποθήκευση σε μπαταρίες για να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και αναβαθμίσεις στις υποδομές των ηλεκτρικών δικτύων.

Ο Τζόζεφ Μπρουσουέλας, επικεφαλής οικονομολόγος και principal στη συμβουλευτική εταιρεία RSM US, είπε ότι οι εξαγωγές αερίου από τις ΗΠΑ είναι ακόμη πιθανό να εκτοξευθούν στο προβλέψιμο μέλλον. «Όποιες κι αν είναι οι επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν αυτές οι χώρες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική», είπε.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στο αμερικανικό δημοσίευμα, σε μια στιγμή που οι Αμερικανοί παραγωγοί στοχεύουν να αυξήσουν δραματικά τις εξαγωγές LNG για δεκαετίες από τώρα -με έργα πολλών δισεκλ δολ. ώστε να υπερδιπλασιαστεί η ποσότητα αερίου που αποστέλλεται στο εξωτερικό έως το 2029- ακόμη και στελέχη του κλάδου των ορυκτών καυσίμων αμφισβητούν πλέον αν η μελλοντική ζήτηση θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίξει όλα τα έργα που οραματίζονται.

Σύμφωνα με πρόσφατη υπόμνημα της αμερικανικής εταιρείας S&P Global, «Αυτό το τελευταίο σοκ στην παγκόσμια προσφορά LNG θα μπορούσε να αλλάξει μόνιμα την παγκόσμια κατανάλωση προς άλλες πηγές ενέργειας. … Αν οι περιφερειακές δημόσιες πολιτικές απομακρυνθούν από το φυσικό αέριο και στραφούν προς τον άνθρακα ή τις ανανεώσιμες πηγές, η αύξηση της ζήτησης LNG στην Ασία ενδέχεται να μην επανέλθει, ακόμη και υπό διαδοχικά χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου».

Έκθεση της Wood MacKenzie προειδοποιεί πως αν η διαταραχή επιμείνει, «θα μπορούσε να επιταχύνει μια διαρθρωτική μετατόπιση στα παγκόσμια ενεργειακά συστήματα», οδηγώντας τις χώρες να μειώσουν έως το 2050 την κατανάλωση εισαγόμενου πετρελαίου και αερίου στο μισό των σημερινών επιπέδων — μια απότομη πτώση σε σύγκριση με τη «βασική» πρόβλεψη της εταιρείας πριν από τον πόλεμο.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τέτοιο σενάριο οι προσπάθειες για την αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής πάνε περίπατο.

Wall Street
Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

World
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ – Συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ με τη συμμετοχή Ρούμπιο
Κόσμος 14.04.26

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ – Συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ με τη συμμετοχή Ρούμπιο

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Γράφημα 14.04.26

Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι
Μονοπάτι ζωής 14.04.26

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

«Στο γήπεδο» του Ιράν «βρίσκεται η μπάλα», δηλώνει ο Βανς
Τζέι Ντι Βανς 14.04.26

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ιράν

Οι ΗΠΑ θέλουν να βγει το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς που δηλώνει ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Τεχεράνης.

Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Κατά ταχύπλοου 14.04.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
Από τον Τραμπ 14.04.26

Στα χέρια του Βανς η σκυτάλη της επίθεσης στον Πάπα

Σειρά είχε ο Βανς να επιτεθεί με νουθεσίες στον Πάπα, έπειτα από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εξαιτίας της εναντίωσης του Ποντίφικα στον πόλεμό του.

Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
Ιράν - ΗΠΑ 14.04.26

Λαβρόφ στον Αραγτσί: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες

Για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντο ενημέρωσε ο Αμπάς Αραγτσί τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Χτυπήθηκε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Εγκαταλελειμμένη κρίση» 14.04.26

«Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;» για το Σουδάν

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

