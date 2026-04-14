«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ακούγεται σαν πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά το είπε. Την 1η Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «σε εκείνες τις χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα», λόγω κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ «έχω μια πρόταση […] αγοράστε πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Έχουμε άφθονο». Πράγματι έχουν, αλλά ίσως να μην το αγοράσουν ούτε καν… οι στενοί σύμμαχοι τους. Οι επενδύσεις στην ενέργεια της Ουάσιγκτον κινδυνεύουν σοβαρά.

Προς το παρόν, πολλά κράτη για να «βγάλουν τη νύχτα» και προστρέχουν πράγματι στα αμερικανικά καύσιμα.

Ωστόσο, η μανία του Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ για τον πόλεμο δημιούργησε τέτοια ενεργειακή αναστάτωση σε Ασία και Ευρώπη κράτη σπεύδουν στο επόμενο διάστημα να στραφούν μακριά από τα εισαγόμενα καύσιμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, πολλές χώρες βάζουν εμπόδια στα σχέδια επέκτασης των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των ορυκτών καυσίμων.

Σε χώρες όπου η έλλειψη ηλεκτρικής ισχύος είναι τόσο σοβαρή ώστε έχουν συντομευθεί οι εργάσιμες εβδομάδες, κλείνουν εργοστάσια και έχει επιβληθεί περιορισμένη χρήση, οι ηγέτες κοιτούν πέρα από την απλή διαφοροποίηση των προμηθευτών καυσίμου, προς την αλλαγή των ίδιων των καυσίμων που χρησιμοποιούν αναφέρει το δημοσίευμα..

Ασιατικές κυβερνήσεις στρέφονται σε εναλλακτικές που κυμαίνονται από την επέκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έως την προσπάθεια δημιουργίας στόλων πυρηνικών σταθμών και την αύξηση των στόλων ηλεκτρικών οχημάτων τους, όλα με σκοπό να μειώσουν τις εισαγωγές τους από το εξωτερικό.

«Ο κόσμος μόλις τραυματίστηκε από τον γεωπολιτικό κίνδυνο του πετρελαίου και του αερίου», είπε ο Τζέισον Μπόρντοφ, διευθυντής του Center on Global Energy Policy στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. «Αυτό δημιουργεί ανανεωμένη ώθηση για τις χώρες να ηλεκτροδοτήσουν ό,τι μπορούν και να μειώσουν τη ζήτηση για αέριο στον βαθμό του δυνατού».

Ακόμη κι αν επιτευχθεί μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία, η Washington Post σημειώνει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και οι κίνδυνοι μελλοντικών διαταραχών παραμένουν οξείς. Οι παραδόσεις καυσίμων θα παραμείνουν περιορισμένες για μήνες από τώρα, ακόμη και στα πιο αισιόδοξα σενάρια.

Συνεπώς, πολλά κράτη αποφασίζουν να προστατευτούν έναντι κρατών όπως οι ΗΠΑ, που χρησιμοποιούν τις εξαγωγές τους ως οικονομικό όπλο, όπως οι ΗΠΑ Πολιτείες.

Η Ασία «απομακρύνεται» από τους Αμερικανούς πετρελαιάδες

Οι Φιλιππίνες, στρέφονται στην ηλιακή ενέργεια, το Βιετνάμ λοξοκοιτάζει έντονα την πυρηνική ενέργεια και η Ινδονησία επιταχύνει τα υδροηλεκτρικά της έργα.

Καθεμία από αυτές τις κινήσεις, μεμονωμένα, δεν θα αρκούσε για να εκτοπίσει μεγάλους όγκους εισαγόμενης ενέργειας, αλλά όλες μαζί δείχνουν προς μια ευρύτερη μετατόπιση που θα μπορούσε να διαβρώσει μία από τις κεντρικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η αύξηση των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων από τις ΗΠΑ και άλλα κράτη πλούσια σε πετρέλαιο και αέριο.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το επιχείρημα πώλησης του LNG ως αξιόπιστου, προσιτού καυσίμου εξατμίζεται γρήγορα», είπε ο Σαμ Ρέινολντς, επικεφαλής έρευνας στο μη κερδοσκοπικό Institute for Energy Economics and Financial Analysis. «Το χαλί έχει τραβηχτεί εντελώς κάτω από το αφηγηματικό οικοδόμημα της βιομηχανίας».

Το αμερικανικό δημοσίευμα καταγράφει πως μεγάλα έργα υποδομών LNG έχουν τεθεί σε κίνδυνο σε ορισμένες χώρες.

Ο κατασκευαστής ενός τεράστιου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Βιετνάμ, ο οποίος θα έκαιγε LNG σχεδιάζει να ανακατευθύνει τις δαπάνες προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το σχέδιο της Νέας Ζηλανδίας να κατασκευάσει τερματικό σταθμό εισαγωγής αερίου βρίσκεται τώρα υπό αμφισβήτηση, καθώς επανεξετάζεται αν είναι συμφέρει οικονομικά.

Στη Νότια Κορέα, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγείς LNG στον κόσμο, ο πρόεδρος Λι Τζε Μιουνγκ ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου μήνα εκστρατεία για να επιταχύνει τη μετάβαση της χώρας μακριά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και προς περισσότερες ανανεώσιμες πηγές.

Η Κίνα, ήδη έχει διακόψει τις εισαγωγές LNG από το 2025.

Ενέργεια: Δεν αντιστρέφεται η κατάσταση

Ωστόσο, στις ΗΠΑ κάποιοι Αμερικανοί δεν αποθαρρύνοντας ως προς την υψηλή ζήτηση αμερικανικών ορυκτών, καθώς πιστεύουν ότι εναλλακτικές δεν είναι και τόσο πολλές. Η ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα είναι ακριβή και ρυπογόνα. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια χρειάζονται δαπανηρή αποθήκευση σε μπαταρίες για να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και αναβαθμίσεις στις υποδομές των ηλεκτρικών δικτύων.

Ο Τζόζεφ Μπρουσουέλας, επικεφαλής οικονομολόγος και principal στη συμβουλευτική εταιρεία RSM US, είπε ότι οι εξαγωγές αερίου από τις ΗΠΑ είναι ακόμη πιθανό να εκτοξευθούν στο προβλέψιμο μέλλον. «Όποιες κι αν είναι οι επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν αυτές οι χώρες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική», είπε.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στο αμερικανικό δημοσίευμα, σε μια στιγμή που οι Αμερικανοί παραγωγοί στοχεύουν να αυξήσουν δραματικά τις εξαγωγές LNG για δεκαετίες από τώρα -με έργα πολλών δισεκλ δολ. ώστε να υπερδιπλασιαστεί η ποσότητα αερίου που αποστέλλεται στο εξωτερικό έως το 2029- ακόμη και στελέχη του κλάδου των ορυκτών καυσίμων αμφισβητούν πλέον αν η μελλοντική ζήτηση θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίξει όλα τα έργα που οραματίζονται.

Σύμφωνα με πρόσφατη υπόμνημα της αμερικανικής εταιρείας S&P Global, «Αυτό το τελευταίο σοκ στην παγκόσμια προσφορά LNG θα μπορούσε να αλλάξει μόνιμα την παγκόσμια κατανάλωση προς άλλες πηγές ενέργειας. … Αν οι περιφερειακές δημόσιες πολιτικές απομακρυνθούν από το φυσικό αέριο και στραφούν προς τον άνθρακα ή τις ανανεώσιμες πηγές, η αύξηση της ζήτησης LNG στην Ασία ενδέχεται να μην επανέλθει, ακόμη και υπό διαδοχικά χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου».

Έκθεση της Wood MacKenzie προειδοποιεί πως αν η διαταραχή επιμείνει, «θα μπορούσε να επιταχύνει μια διαρθρωτική μετατόπιση στα παγκόσμια ενεργειακά συστήματα», οδηγώντας τις χώρες να μειώσουν έως το 2050 την κατανάλωση εισαγόμενου πετρελαίου και αερίου στο μισό των σημερινών επιπέδων — μια απότομη πτώση σε σύγκριση με τη «βασική» πρόβλεψη της εταιρείας πριν από τον πόλεμο.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τέτοιο σενάριο οι προσπάθειες για την αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής πάνε περίπατο.