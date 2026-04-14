Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται από σήμερα Τρίτη του Πάσχα στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική.
Αναλυτικά:
Τρίτη του Πάσχα
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
