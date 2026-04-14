Για προσφυγή στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Κωνσταντόπουλου προετοιμάζεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ.

Η Ένωση κατηγορεί τους δύο δικηγόρους για «εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια», δίνοντας έτσι συνέχεια στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο τις εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Ένωση λέει ότι όχι μόνο θα κινηθεί δικαστικά, αλλά θα αποστείλει υλικό σε δικηγορικούς συλλόγους για πειθαρχικό έλεγχο και θα δώσει διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.

Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας

στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!