Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Culture Live 10 Απριλίου 2026, 21:20

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έχουν περάσει τριάντα χρόνια από όταν κυκλοφόρησε το γκροτέσκο, συγκλονιστικό, κάπως μαύρο, κάπως πορτοκαλί, κάπως φωτεινό «Trainspotting», αλλά, ο «Choose life» μονόλογος παραμένει μέσα μας, σαν να ήταν χθες.

Και κάπως μαγικά, η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι τύπους που δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο, κυρίως σε ότι αφορά τους ευατούς τους.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διανομής, θα επανακυκλοφορήσει την εμβληματική ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ, «Trainspotting», με πρωταγωνιστή τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, στο πλαίσιο ειδικών προβολών σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλες τις ΗΠΑ (τι θα συμβεί με την Ελλάδα είναι ακόμη άγνωστο, αλλά όσο ζούμε ελπίζουμε), ξεκινώντας από τις 5 Ιουνίου 2026, με αφορμή την επέτειο από την πρεμιέρα της το 1996.

Όπως αναφέρει το Cinema Daily, η ταινία θα προβληθεί σε 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση, υπό την επίβλεψη του σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ.

Ατακαδόρικο, αλλά βάναυσο

Αστεία, ενοχλητική και εθιστική (λίγο λιγότερο από τις ουσίες που βλέπουμε να ψάχνουν σε βρώμικα μπάνια στην ταινία), το «TRAINSPOTTING», σε σκηνοθεσία του Μπόιλ και σενάριο του Τζον Χότζ, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ίρβιν Γουέλς, ο οποίος εμφανίζεται επίσης στο κινηματογραφικό αριστούργημα.

Με φόντο το Εδιμβούργο της Σκωτίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η ιστορία ακολκουθεί τον λίγο πονηρό, αρκετά έξυπνο και ακόμη περισσότερο εθισμένο στην ηρωινή, Μαρκ Ρεντόν και την παρέα του, η οποία αποτελείται από ψεύτες, λαμόγια και οξύθυμους του περιθωρίου (το αποσαφηνίζω γιατί αυτές τις κατηγορίες τις συναντά κανείς και στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, αλλά έχουν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον).

Το ατακαδόρικο αλλά βάναυσο «Trainspotting» καταφέρνει να καταγράψει με περίσσεια αλήθεια τη διάλυση της φιλίας τους καθώς επιλέγουν την αυτοκαταστροφή, αντί για μια συμβατική ζωή, κάνοντας μας να αναρωτιόμαστε ποιος είναι τελικά ο χαμένος, ποιος ο νικητής και αν αυτό το ερώτημα έχει καμία σημασία.

Ναι, τόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε την κριτική τιυ Ρίτσαρντ Κόρλις στο περιοδικό Time το 1996: «Σε μια εποχή που κάθε ταινία φαίνεται πολύ πιο μεγάλη από ό,τι χρειάζεται, αυτή συμπυκνώνει σε 94 λεπτά μια ολόκληρη σειρά από μαύρη και μπλε κωμωδία. Η ταινία μιλάει για τη χαρά – στη συνωμοσία και την επιβίωση, στη σύνδεση με το κοινό, με τον δικό της ζωηρό και εκρηκτικό ρυθμό. Και γι’ αυτό, σε σύγκριση με αυτήν, οι περισσότερες άλλες ταινίες μοιάζουν ζόμπι. Ο θάνατος κρέμεται σαν μαύρο πανί πάνω από τον Ρέντον και τους φίλους του, αλλά η ταινία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ζωντανή. Οπότε το λέω χωρίς ειρωνεία: το Trainspotting επιλέγει τη ζωή».

Σε ότι αφορά την 4Κ επιστροφή του «Trainspotting», η Sony Pictures Classics ανέφερε: «Πριν από 30 χρόνια, η μαγευτική διασκευή του Ντάνι Μπόιλ του εμβληματικού βιβλίου του Ίρβιν Γουέλς, TRAINSPOTTING, εισήγαγε το κοινό σε έναν κόσμο που δεν είχε ξαναδεί, με ένα soundtrack που έσπασε τα ταμεία των κινηματογράφων σε όλο τον κόσμο και με μια ομάδα ηθοποιών που έκτοτε έχουν γίνει οι ίδιοι θρύλοι, όπως οι Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Τζόνι Λι Μίλερ, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Γιούεν Μπρέμνερ και Κέλι ΜακΚντόναλντ, μεταξύ άλλων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι θαυμαστές θα δουν την ταινία αναδιαμορφωμένη σε 4K και που ένα νέο κοινό θα βιώσει την αδρεναλίνη που προσφέρει αυτή η φημισμένη ταινία»

