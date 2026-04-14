14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
ΗΠΑ: 16χρονος βίασε και έπνιξε την 18χρονη θετή αδελφή του
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 12:56

ΗΠΑ: 16χρονος βίασε και έπνιξε την 18χρονη θετή αδελφή του

Μετά το έγκλημα ο 16χρονος έκρυψε τη σορό της θετής αδελφής του κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας του κρουαζιερόπλοιου με το οποίο ταξίδευαν.

Με ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον βιασμό και τη δολοφονία της θετής του αδελφής βρίσκεται αντιμέτωπος ο 16χρονος, Τίμοθι Χάντσον, ο οποίος θα δικαστεί ως ενήλικας, όπως ανακοινώθηκε από δικαστήριο των ΗΠΑ.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, τύλιξε το πτώμα σε κουβέρτες, το έκρυψε κάτω από το κρεβάτι πίσω από σωσίβια και έπεσε για ύπνο

Η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε κρουαζιερόπλοιο έχει σοκάρει την αμερικανική κοινή γνώμη.

Το έγκλημα σημειώθηκε τον Νοεμβρίου του 2025, μέσα στο Carnival Horizon, όπου ο Χάντσον, ο οποίος είχε εμμονή με τη 18χρονη κόρη του πατριού του, Άννα Κέπνερ, αρχικά τη βίασε και εν συνεχεία τη δολοφόνησε προκαλώντας της μηχανική ασφυξία.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, τύλιξε το πτώμα σε κουβέρτες, το έκρυψε κάτω από το κρεβάτι πίσω από σωσίβια και έπεσε για ύπνο.

Στις 7 Νοεμβρίου, μια γυναίκα που καθάριζε την καμπίνα, εντόπισε το πτώμα της Άννα και έκτοτε ξεκίνησε η έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς της συνέβη.

Οι Αρχές κατέληξαν γρήγορα στον 16χρονο ως υπεύθυνου για το έγκλημα, τον συνέλαβαν και μέχρι να δικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού και σεξουαλική επίθεση, ζει σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι υπό την επιτήρηση ενός θείου του.

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα
Κόσμος 14.04.26 Upd: 12:28

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι αναφορές δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα αυτή την εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

«Στο γήπεδο» του Ιράν «βρίσκεται η μπάλα», δηλώνει ο Βανς
Τζέι Ντι Βανς 14.04.26

Οι ΗΠΑ θέλουν να βγει το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς που δηλώνει ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Τεχεράνης.

Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Κατά ταχύπλοου 14.04.26

Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
Από τον Τραμπ 14.04.26

Σειρά είχε ο Βανς να επιτεθεί με νουθεσίες στον Πάπα, έπειτα από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εξαιτίας της εναντίωσης του Ποντίφικα στον πόλεμό του.

Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
Ιράν - ΗΠΑ 14.04.26

Για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντο ενημέρωσε ο Αμπάς Αραγτσί τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που την «πνίγει» και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

