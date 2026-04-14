ΗΠΑ: 16χρονος βίασε και έπνιξε την 18χρονη θετή αδελφή του
Μετά το έγκλημα ο 16χρονος έκρυψε τη σορό της θετής αδελφής του κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας του κρουαζιερόπλοιου με το οποίο ταξίδευαν.
Με ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον βιασμό και τη δολοφονία της θετής του αδελφής βρίσκεται αντιμέτωπος ο 16χρονος, Τίμοθι Χάντσον, ο οποίος θα δικαστεί ως ενήλικας, όπως ανακοινώθηκε από δικαστήριο των ΗΠΑ.
Η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε κρουαζιερόπλοιο έχει σοκάρει την αμερικανική κοινή γνώμη.
Το έγκλημα σημειώθηκε τον Νοεμβρίου του 2025, μέσα στο Carnival Horizon, όπου ο Χάντσον, ο οποίος είχε εμμονή με τη 18χρονη κόρη του πατριού του, Άννα Κέπνερ, αρχικά τη βίασε και εν συνεχεία τη δολοφόνησε προκαλώντας της μηχανική ασφυξία.
Μετά την αποτρόπαια πράξη του, τύλιξε το πτώμα σε κουβέρτες, το έκρυψε κάτω από το κρεβάτι πίσω από σωσίβια και έπεσε για ύπνο.
Στις 7 Νοεμβρίου, μια γυναίκα που καθάριζε την καμπίνα, εντόπισε το πτώμα της Άννα και έκτοτε ξεκίνησε η έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς της συνέβη.
Οι Αρχές κατέληξαν γρήγορα στον 16χρονο ως υπεύθυνου για το έγκλημα, τον συνέλαβαν και μέχρι να δικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού και σεξουαλική επίθεση, ζει σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι υπό την επιτήρηση ενός θείου του.
