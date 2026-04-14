Μια 90χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους επειδή βοήθησε τον γιο της να ξεπλύνει χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών.

Η γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν κατονομάζεται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, έλαβε συνολικά 386 εκατομμύρια γουόν (260.800 δολάρια) σε εννέα περιπτώσεις μεταξύ Απριλίου 2020 και Φεβρουαρίου 2022, τα οποία μετέφερε σε καθορισμένο λογαριασμό κατόπιν εντολής του γιου της, σύμφωνα με δικαστήριο του Ιντσον.

Ο γιος της, γνωστός ως Σονγκ στις αναφορές, βρίσκεται φυλακισμένος στην Καμπότζη από το 2020, αφού καταδικάστηκε για διακίνηση μεθαμφεταμίνης στη χώρα.

Είχε μπλέξει και την κόρη του, εκτός από την μητέρα του

H μητέρα του Σονγκ επισκέφθηκε την Καμπότζη πέντε φορές το 2019.

«Οι πράξεις της δυσκόλεψαν τον εντοπισμό παράνομων κερδών και συνέβαλαν στη διασπορά ναρκωτικών, καθιστώντας το αδίκημα ιδιαίτερα σοβαρό», δήλωσε τη Δευτέρα ο δικαστής Γουί Έουν-σουκ του περιφερειακού δικαστηρίου του Ιντσεόν.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το BBC έλαβε υπόψη την ηλικία της γυναίκας κατά την επιβολή της ποινής της, καθώς και το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενες καταδίκες για ναρκωτικά.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας επιδιώκουν να εξαγάγουν τον Σονγκ από την Καμπότζη, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Ο Σονγκ, ο οποίος είναι περίπου 60 ετών, φέρεται να ενέπλεξε και την κόρη του, σύμφωνα με την εφημερίδα Kyunghyang με έδρα τη Σεούλ.

Η κόρη του οδηγήθηκε σε δίκη με την κατηγορία της λήψης παράνομων κεφαλαίων άνω των 600 εκατομμυρίων γουόν και της μεταφοράς 274 εκατομμυρίων από αυτά.

Αλλά αργότερα αθωώθηκε για την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να συμπεράνει ότι γνώριζε ότι τα χρήματα προέρχονταν από εμπορία ναρκωτικών.