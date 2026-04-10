Εβδομήντα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, η ταινία Οι Δέκα Εντολές παραμένει ένα αξεπέραστο μνημείο της έβδομης τέχνης -κυρίως χάρη σε μια σεκάνς που χρειάστηκε μισό χρόνο προετοιμασίας και γυρισμάτων για να ολοκληρωθεί.

Η θρυλική σκηνή στην Ερυθρά Θάλασσα ήταν ένας εντυπωσιακός τεχνικός άθλος σε μια εποχή που τα ψηφιακά εφέ ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Με τη χρήση εκατοντάδων χιλιάδων γαλονιών νερού και πρωτοποριακών οπτικών τεχνικών, το έπος του 1956 κατάφερε να καθηλώσει γενιές θεατών, σημειώνοντας εισπράξεις που σήμερα θα άγγιζαν το ενάμισι δισεκατομμύριο δολάρια.

Η παραγωγή της ταινίας Οι Δέκα Εντολές» υπήρξε η ακριβότερη στην ιστορία του κινηματογράφου μέχρι το 1956.

Έξι μήνες επίπονης εργασίας για λίγα λεπτά κινηματογραφικής μαγείας που άλλαξαν την ιστορία του θεάματος

Ο σκηνοθέτης Σεσίλ Ντε Μιλ αφιέρωσε τεράστιους πόρους για να εξασφαλίσει την αυθεντικότητα του αποτελέσματος, με αποκορύφωμα τη σκηνή της Ερυθράς Θάλασσας.

Για τη δημιουργία των «τειχών» του νερού, η παραγωγή κατασκεύασε μια κεκλιμένη ράμπα ύψους δέκα μέτρων στα στούντιο της Paramount, από την οποία απελευθερώθηκαν συνολικά 360.000 γαλόνια νερού.

Η ψευδαίσθηση του χωρισμού της θάλασσας επιτεύχθηκε με την αντίστροφη προβολή του φιλμ, μια τεχνική που για τα δεδομένα της προ-ψηφιακής εποχής θεωρήθηκε επαναστατική.

Η Ερυθρά Θάλασσα «χωρίστηκε» χάρη στην εφευρετικότητα των τεχνικών της Paramount και 360.000 γαλόνια νερού

Το γύρισμα της συγκεκριμένης σεκάνς έλαβε χώρα στο τέλος της παραγωγής, καθώς τα άρματα που χρησιμοποιούνταν στην ταινία καταστράφηκαν ολοσχερώς από την ορμή του νερού.

Ο Τσάρλτον Ίστον, στον εμβληματικό ρόλο του Μωυσή, γύρισε τις δικές του σκηνές μπροστά από μια μπλε οθόνη, ώστε να συνδυαστούν αργότερα με τα πλάνα του νερού και τις τοποθεσίες στην Αίγυπτο.

Η διαδικασία της οπτικής εκτύπωσης απαιτούσε απόλυτη ευθυγράμμιση όλων των στοιχείων, καθώς και τη χρήση ζωγραφισμένων σκηνικών για την κάλυψη των τεχνικών ενώσεων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που φαντάζει επιβλητικό ακόμη και σήμερα.

Η κληρονομιά των επτά δεκαετιών

Με ένα καστ που περιλάμβανε ονόματα όπως ο Γιουλ Μπρίνερ και η Αν Μπάξτερ, η ταινία έγινε ένα θρησκευτικό πολιτιστικό φαινόμενο.

Οι εισπράξεις των 122,7 εκατομμυρίων δολαρίων την κατέταξαν ως τη δεύτερη πιο επιτυχημένη ταινία της δεκαετίας του 1950.

Ενόψει της 70ής επετείου της τον Οκτώβριο του 2026, το θρησκευτικό έπος συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ.