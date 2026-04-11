Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης

Πέθανε σε ηλικία 86 χρόνων ο Τάσος Ράμσης, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση του στα social media, βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του μία σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, με λόγια συγκίνησης, αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του, αναφερόμενος στην πορεία και τη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής.

Η ανάρτηση για την είδηση του θανάτου

«Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου αλλα άφησε και το αποτύπωμα του σε πολλές ταινίες και σειρές.

Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα.

Συνεργάστηκα πολύ μαζί του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης ηταν μια απο τις πιο χρήσιμες φωνές.

Η σύζυγος του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη μετα το Πάσχα.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε».

Τάσος Ράμσης: Η καλλιτεχνική διαδρομή του

Ο Τάσος Ράμσης γεννήθηκε στη Βέροια του νομού Ημαθίας το έτος 1940. Σπούδασε στην Ιταλία στη Σχολή του Σιάρωφ που ήταν μαθητής του Στανισλάβσκι.

Έχει συμμετάσχει στις ταινίες: Ραντεβού στον Αέρα, Αρπαγή, Πέτρινα Χρόνια (1980), Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927(1980), Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο (1980), Η Δαιμονισμένη (1985), Ένα τανκς….στο κρεββάτι μου (1975), Στα δίχτυα του Τρόμου (1975), Ισιδώρα (1975). Επικίνδυνη Νύχτα (1974) και άλλες.