Σάββατο 11 Απριλίου 2026
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Culture Live 11 Απριλίου 2026, 10:15

Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης

Ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις.

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Πέθανε σε ηλικία 86 χρόνων ο Τάσος Ράμσης, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση του στα social media, βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του μία σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, με λόγια συγκίνησης, αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του, αναφερόμενος στην πορεία και τη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής.

Η ανάρτηση για την είδηση του θανάτου

«Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου αλλα άφησε και το αποτύπωμα του σε πολλές ταινίες και σειρές.

Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα.

Συνεργάστηκα πολύ μαζί του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης ηταν μια απο τις πιο χρήσιμες φωνές.

Η σύζυγος του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη μετα το Πάσχα.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε».

Τάσος Ράμσης: Η καλλιτεχνική διαδρομή του

Ο Τάσος Ράμσης γεννήθηκε στη Βέροια του νομού Ημαθίας το έτος 1940. Σπούδασε στην Ιταλία στη Σχολή του Σιάρωφ που ήταν μαθητής του Στανισλάβσκι.

Έχει συμμετάσχει στις ταινίες: Ραντεβού στον Αέρα, Αρπαγή, Πέτρινα Χρόνια (1980), Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927(1980), Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο (1980), Η Δαιμονισμένη (1985), Ένα τανκς….στο κρεββάτι μου (1975), Στα δίχτυα του Τρόμου (1975), Ισιδώρα (1975). Επικίνδυνη Νύχτα (1974) και άλλες.

Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Νησιά και Αττική χωρίς μπλακ άουτ – Πέντε έργα ασπίδα

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Κόσμος
Reuters: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Σύνδεση με τα Στενά του Ορμούζ

Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Για καλό σκοπό 09.04.26

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Σύνταξη
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Balkan Stream 11.04.26

Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Πρώτη Ανάσταση 11.04.26

«Βροχή» από μπότηδες στην Κέρκυρα - Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Σύνταξη
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Ελλάδα 11.04.26

Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται

Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Σύνταξη
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μοναδική πνευματικότητα 11.04.26

Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία - Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση στη Ρωσική Εκκλησία

Λίγο πριν από τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Σύνταξη
Απίστευτα πράγματα 11.04.26

«Δεν μπορεί» - Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Φροίξος Φυντανίδης
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga

Συμμαχία με Fastly και κλιμάκωση στον πόλεμο κατά της πειρατεία - Τεχνητή νοημοσύνη, real-time εντοπισμός και ο κίνδυνος μαζικών μπλοκαρισμάτων

Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ 11.04.26

Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»

Ο Ντοκ Ρίβερς παραδέχθηκε δημόσια για πρώτη φορά πως αν η ομάδα που θα φτιάξουν οι Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της επόμενης σεζόν δεν θα είναι αρκετά καλή για να έχει ρεαλιστική πιθανότητα να διεκδικήσει τον τίτλο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει παρελθόν.

Σύνταξη
Καλή Ανάσταση! 11.04.26

Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Από τα δύο εθνικά δίκτυα, είχαν περάσει μέχρι χθες 100.130 αυτοκίνητα συνολικά - Από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής συνεχίζονται σε ήπιους ρυθμούς οι αναχωρήσεις των εκδρομέων για τις γιορτές του Πάσχα

Σύνταξη
Κόσμος 11.04.26

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Σύνταξη
Ελλάδα 11.04.26

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Σύνταξη
NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

