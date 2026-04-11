Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Οι Αγώνες Πείνας πλησιάζουν και μαζί τους έρχονται κάποιες γνωστές φυσιογνωμίες.

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» πριν από την πρεμιέρα του στις 20 Νοεμβρίου, η Effie, ο Caesar και η Wiress βρίσκονται στο ζενίθ τους.

«Θυμάστε;» ρωτά η Effie Trinket (Ελίζαμπεθ Μπανκς), καθώς το βίντεο κάνει μια αναδρομή από την ερμηνεία της σε εκείνη της Ελ Φάνινγκ που θα δούμε στην επερχόμενη ταινία.

Aγώνες Πείνας, παλιοί και νέοι

Στο τρέιλερ εμφανίζονται επίσης η Αμάντα Πλάμερ και η Μάγια Χοκ στους ρόλους της Wiress, ο αείμνηστος Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν και ο Τζέσι Πλίμονς στους ρόλους του Plutarch Heavensbee, ο Στάνλεϊ Τούτσι και ο Κίραν Κάλκιν στους ρόλους του Caesar Flickerman, τον Τζέφρι Ράιτ και τον Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ ως Beetee Latier, τη Λιν Κόεν και τη Λίλι Τέιλορ ως Mags Flanagan, τον αποθανόντα Ντόναλντ Σάδερλαντ και τον Ρέιφ Φάινς ως Coriolanus Snow, καθώς και τον Γούντι Χάρελσον και τον Τζόζεφ Ζάντα ως Haymitch Abernathy.

Σε σκηνοθεσία του Φράνσις Λόρενς, η ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» επιστρέφει στον κόσμο του Panem και ακολουθεί τον νεαρό Haymitch Abernathy (Τζόζεφ Ζάντα), δύο δεκαετίες πριν τα γεγονότα των «The Hunger Games», ξεκινώντας το πρωί της κλήρωσης για τους 50ους Αγώνες Πείνας, γνωστούς και ως «Second Quarter Quell».

Στo prequel που έγραψε ο Μπίλι Ρέι, βασισμένo στο βιβλίο της Σουζάν Κόλινς, πρωταγωνιστούν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Γκλεν Κλόουζ, Μπίλι Πόρτερ, Γουίτνι Πικ, Μακένα Γκρέις και Μπεν Γουάνγκ.

Παγκόσμια διανομή και γεμάτα ταμεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Variety, η Lionsgate έχει συνάψει συνεργασίες με έναν μεγάλο αριθμό διεθνών διανομέων για την προβολή της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» στο κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το στούντιο έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας «Sunrise on the Reaping» στη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Νοεμβρίου 2026, αλλά η ταινία θα προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό μέσω συνεργασιών σε διάφορες περιοχές. Οι διεθνείς διανομείς-συνεργάτες της Lionsgate για την ταινία περιλαμβάνουν τις Leonine στη Γερμανία, Metropolitan Film στη Γαλλία, Notorious στην Ιταλία, Nordisk στη Σκανδιναβία, Belga στις χώρες του Μπενελούξ, Ascot Elite στην Ελβετία, Pris στην Πορτογαλία, Empire Entertainment στη Νότια Αφρική, Spentzos στην Ελλάδα, BG Filmcilik στην Τουρκία, Acme στις χώρες της Βαλτικής, Myndform στην Ισλανδία και IDC σε όλη τη Λατινική Αμερική.

Η ταινία «Sunrise on the Reaping» θα είναι η έκτη ταινία της σειράς «Hunger Games» της Lionsgate, η οποία συνολικά έχει αποφέρει έσοδα 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία. Η τελευταία ταινία της σειράς, «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes», κυκλοφόρησε το 2023 και απέφερε έσοδα 347.999.047 δολαρίων παγκοσμίως.

*Mε πληροφορίες από: Deadline & Variety