Ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 10,7 εκ. ευρώ για το «9» σε 1,5 χρόνο!
Ποδόσφαιρο 14 Απριλίου 2026, 14:01

Ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 10,7 εκ. ευρώ για το «9» σε 1,5 χρόνο!

Ανδρέας Τεττέη, Σίριλ Ντέσερς, Κάρολ Σβιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς εντάχτηκαν στον Παναθηναϊκό στις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους και κόστισαν συνολικά 10,7 εκ. ευρώ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αν υπάρχει μία θέση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού που μοιάζει υπερβολικά γεμάτη, είναι αυτή του σέντερ φορ. O Ράφα Μπενίτεθ (ή ο αντικαταστάτης του, στο ενδεχόμενο της αποπομπής του) θα διαχειριστεί τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο «9», τους Σίριλ Ντέσερς, Ανδρέα Τεττέη, Μίλος Πάντοβιτς και Κάρολ Σβιντέρσκι.

Το οξύμωρο είναι πως ο πιο παλιός είναι ο Σβιντέρσκι, ο οποίος αφίχθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή πριν από 14 μήνες. O Πάντοβιτς και ο Ντέσερς ήρθαν στα τέλη Αυγούστου του ίδιου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει καν χρόνο στο Κορωπί, ενώ ο Τεττέη μετακόμισε από τα Βόρεια Προάστια πριν την Πρωτοχρονιά. 

Αξιοσημείωτα είναι τα χρήματα που έχει επενδύσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναβάθμιση της θέσης. Μία αναβάθμιση που δεν συντελέστηκε στην πράξη, για διαφορετικούς λόγους. Η μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς από τη Ρέιντζερς κόστισε 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πιο ακριβή. Το αντίτιμο για τον Τεττέη από την Κηφισιά έφτασε τα 2,2 ευρώ. Η Σάρλοτ εισέπραξε 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Σβιντέρσκι και η Μπάτσκα Τόπολα παραχώρησε τον Πάντοβιτς για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο σύνολο, το Τριφύλλι κατέβαλλε 10,7 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερις ποδοσφαιριστές σε περίπου 1,5 χρόνο…

Αποχωρήσεις πριν τις μεταγραφές

Καθίσταται σαφές πως για να προκύψουν ανακατατάξεις στη γραμμή κρούσης, επιβάλλεται να προηγηθούν αποχωρήσει. Τόσο για το οικονομικό σκέλος, αφού η ΠΑΕ έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA. Όσο και για την ποσότητα, αφού ο Μπενίτεθ εφαρμόζει σύστημα με έναν επιθετικό και θα ήταν πλεονασμός να φέρει πέμπτο παίκτη, αν δεν δρομολογηθούν αποχωρήσεις.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, ένας στράικερ τουλάχιστον θα φύγει από το Κορωπί το καλοκαίρι. Ο Κάρολ Σβιντέρσκι εξέφρασε από τον Ιανουάριο την επιθυμία να φύγει και ο ατζέντης του έψαχνε ομάδα στο εξωτερικό. Εν τέλει, ο Πολωνός άσος έμεινε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ντέσερς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, εξέλιξη που ανάγκασε τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να μεταβάλλει τον σχεδιασμό της. Δεν υπήρχε επαρκής χρόνος να αντικατασταθεί ο Νιγηριανός και επιπροσθέτως, οι περιορισμοί της λίστας της UEFA δεν θα έδιναν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν νεοαποκτηθέντα. Εκ των πραγμάτων ο «Σβίντε» ήταν απαραίτητος στα ματς του Europa League με τη Φερεντσβάρος και τη Ρόμα.

Για το καλοκαίρι αμφίβολη μοιάζει η παραμονή του Πάντοβιτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Σέρβος στράικερ δεν έχει ενθουσιάσει τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει συζητήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για την προοπτική απόκτησης ενός περιφερειακού κυνηγού. Ο Ισπανός προπονητής θέλει να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στα «εννιάρια» του, με πιο πολύ ταχύτητα, ένταση και ευελιξία. Αφού οι τέσσερις υφιστάμενοι ποδοσφαιριστές κινούνται κυρίως στην περιοχή.

Πάντως, όλες οι υποθέσεις μπορούν να ανατραπούν αν ο Σίριλ Ντέσερς δεν επανέρθει στο 100%. Ο 31χρονος επιθετικός προοριζόταν για βασικός, όμως κερδίζει με άνεση το… Όσκαρ ατυχίας. Διότι έχει υποστεί τρεις σοβαρούς τραυματισμούς σε μία σεζόν και έχει παίξει ελάχιστα, όταν μόλις πέρυσι είχε καταγράψει 55 συμμετοχές! Ο Ντέσερς δεν έχει ευπάθεια και έχει χτυπήσει με τους πιο απίθανους τρόπους σε προπονήσεις της Ρέιντζερς, του Παναθηναϊκού και της Νιγηρίας. Ο Μπενίτεθ θα αξιολογήσει τον Ντέσερς στην προετοιμασία και αν δεν κριθεί απολύτως έτοιμος, όλος ο προγραμματισμός θα αναπροσαρμοστεί…

Αθλητική Ροή
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Euroleague 14.04.26

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14.04.26

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14.04.26

Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Χάρτες 14.04.26

Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει - Πότε αναμένονται λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
Trash 14.04.26

Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου

Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παράγει -όπως λέει η νεολαία στη γλώσσα των social media- trash περιεχόμενο. Η γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική κ. Λατινοπούλου αναπαριστά συμπεριφορά που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπει στην κ. Κωνσταντοπούλου

Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Κόσμος 14.04.26

Πρώτα μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία και μετά αποδέσμευση κεφαλαίων, ζητούν Ευρωβουλευτές από την Κομισιόν

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Η πρωτοβουλία 14.04.26

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
«Χυδαίες επιθέσεις» 14.04.26

Μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου προαναγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

