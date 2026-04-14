Ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 10,7 εκ. ευρώ για το «9» σε 1,5 χρόνο!

Αν υπάρχει μία θέση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού που μοιάζει υπερβολικά γεμάτη, είναι αυτή του σέντερ φορ. O Ράφα Μπενίτεθ (ή ο αντικαταστάτης του, στο ενδεχόμενο της αποπομπής του) θα διαχειριστεί τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο «9», τους Σίριλ Ντέσερς, Ανδρέα Τεττέη, Μίλος Πάντοβιτς και Κάρολ Σβιντέρσκι.

Το οξύμωρο είναι πως ο πιο παλιός είναι ο Σβιντέρσκι, ο οποίος αφίχθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή πριν από 14 μήνες. O Πάντοβιτς και ο Ντέσερς ήρθαν στα τέλη Αυγούστου του ίδιου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει καν χρόνο στο Κορωπί, ενώ ο Τεττέη μετακόμισε από τα Βόρεια Προάστια πριν την Πρωτοχρονιά.

Αξιοσημείωτα είναι τα χρήματα που έχει επενδύσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναβάθμιση της θέσης. Μία αναβάθμιση που δεν συντελέστηκε στην πράξη, για διαφορετικούς λόγους. Η μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς από τη Ρέιντζερς κόστισε 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πιο ακριβή. Το αντίτιμο για τον Τεττέη από την Κηφισιά έφτασε τα 2,2 ευρώ. Η Σάρλοτ εισέπραξε 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Σβιντέρσκι και η Μπάτσκα Τόπολα παραχώρησε τον Πάντοβιτς για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο σύνολο, το Τριφύλλι κατέβαλλε 10,7 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερις ποδοσφαιριστές σε περίπου 1,5 χρόνο…

Αποχωρήσεις πριν τις μεταγραφές

Καθίσταται σαφές πως για να προκύψουν ανακατατάξεις στη γραμμή κρούσης, επιβάλλεται να προηγηθούν αποχωρήσει. Τόσο για το οικονομικό σκέλος, αφού η ΠΑΕ έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA. Όσο και για την ποσότητα, αφού ο Μπενίτεθ εφαρμόζει σύστημα με έναν επιθετικό και θα ήταν πλεονασμός να φέρει πέμπτο παίκτη, αν δεν δρομολογηθούν αποχωρήσεις.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, ένας στράικερ τουλάχιστον θα φύγει από το Κορωπί το καλοκαίρι. Ο Κάρολ Σβιντέρσκι εξέφρασε από τον Ιανουάριο την επιθυμία να φύγει και ο ατζέντης του έψαχνε ομάδα στο εξωτερικό. Εν τέλει, ο Πολωνός άσος έμεινε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ντέσερς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, εξέλιξη που ανάγκασε τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να μεταβάλλει τον σχεδιασμό της. Δεν υπήρχε επαρκής χρόνος να αντικατασταθεί ο Νιγηριανός και επιπροσθέτως, οι περιορισμοί της λίστας της UEFA δεν θα έδιναν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν νεοαποκτηθέντα. Εκ των πραγμάτων ο «Σβίντε» ήταν απαραίτητος στα ματς του Europa League με τη Φερεντσβάρος και τη Ρόμα.

Για το καλοκαίρι αμφίβολη μοιάζει η παραμονή του Πάντοβιτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Σέρβος στράικερ δεν έχει ενθουσιάσει τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει συζητήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για την προοπτική απόκτησης ενός περιφερειακού κυνηγού. Ο Ισπανός προπονητής θέλει να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στα «εννιάρια» του, με πιο πολύ ταχύτητα, ένταση και ευελιξία. Αφού οι τέσσερις υφιστάμενοι ποδοσφαιριστές κινούνται κυρίως στην περιοχή.

Πάντως, όλες οι υποθέσεις μπορούν να ανατραπούν αν ο Σίριλ Ντέσερς δεν επανέρθει στο 100%. Ο 31χρονος επιθετικός προοριζόταν για βασικός, όμως κερδίζει με άνεση το… Όσκαρ ατυχίας. Διότι έχει υποστεί τρεις σοβαρούς τραυματισμούς σε μία σεζόν και έχει παίξει ελάχιστα, όταν μόλις πέρυσι είχε καταγράψει 55 συμμετοχές! Ο Ντέσερς δεν έχει ευπάθεια και έχει χτυπήσει με τους πιο απίθανους τρόπους σε προπονήσεις της Ρέιντζερς, του Παναθηναϊκού και της Νιγηρίας. Ο Μπενίτεθ θα αξιολογήσει τον Ντέσερς στην προετοιμασία και αν δεν κριθεί απολύτως έτοιμος, όλος ο προγραμματισμός θα αναπροσαρμοστεί…