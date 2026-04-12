‘Ηδη ο Ράφα Μπενίτεθ και η διοίκηση του Παναθηναϊκού συσκέφτηκαν για τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν και ο Ισπανός προπονητής έχει καταθέσει τις εισηγήσεις του. Μεταξύ άλλων, ο Ράφα εισηγήθηκε για τους τέσσερις δανεικούς του ρόστερ, τους Ρενάτο Σάντσες, Αλμπάν Λαφόν, Χάβι Ερνάντεθ και Λούκας Τσάβες, καθώς και τον Μούσα Σισοκό που τελεί σε ιδιότυπο καθεστώς.

Το «In» θέτει επί τάπητος τα δεδομένα για τον κάθε ποδοσφαιριστή και τις πιθανότητες παραμονής του στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Με την επισήμανση πως οι προτάσεις του Μπενίτεθ ίσως να μην επηρεάσουν, εάν ο ίδιος ο Ισπανός προπονητής δεν συνεχίσει στο πόστο του μετά τα Playoffs.

ΡΕΝΑΤΟ ΣΑΝΤΣΕΣ

Η ποιότητα και η προσωπικότητα του Πορτογάλου μέσου, σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο Ράφα Μπενίτεθ κατάφερε να τον έχει σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί από μηδενική βάση για τον Ρενάτο Σάντσες, αφού ο δανεισμός του από την Παρί Σεν Ζερμέν δεν προβλέπει οψιόν αγοράς. Ο 29χρονος χαφ έχει συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο με την πρωταθλήτρια Γαλλίας και υψηλές ετήσιες αποδοχές, που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η Παρί θα τον άφηνε ως ελεύθερο και δεν προσδοκά σε έσοδα από τον Ρενάτο, σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει ο ατζέντης του στους ιθύνοντες του Τριφυλλιού. Τα ερωτήματα είναι αν ο Πορτογάλος αποδέχεται μεγάλη μείωση αποδοχών για να μείνει στην Αθήνα και αν οι «πράσινοι» θα ρίσκαραν ξανά με το ιστορικό των συχνών μυϊκών τραυματισμών του.

ΑΛΜΠΑΝ ΛΑΦΟΝ

Πριν έναν μήνα ο Ιβοριανός γκολκίπερ θεωρούταν φευγάτος από την Αθήνα. Προς έκπλήξη όλων, ο Ράφα Μπενίτεθ εισηγήθηκε την απόκτηση του Αλμπάν Λαφόν, παρά τα σοβαρά λάθη του στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Ναντ και τηρεί στάση αναμονής, αφού στον δανεισμό δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς.

Πάντως, εφόσον η γαλλική ομάδα ζητήσει το ποσό που αξίωνε πέρυσι για τον Λαφόν, τότε το ζήτημα θα κλείσει άμεσα. Η Ναντ ήθελε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα λεφτά δεν θα δοθούν για τον 27χρονο τερματοφύλακα. Επιπλέον, ο Λαφόν τόνισε ότι επιθυμεί να μείνει, μόνο με την προϋπόθεση πως θα είναι ο αδιαμφισβήτητος βασικός και όχι για να διεκδικήσει τη θέση του από έναν άλλο «άσσο».

ΧΑΒΙ ΕΡΝΑΝΤΕΘ

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού δεν έχουν εντυπωσιαστεί με την απόδοση του, όμως ο Μπενίτεθ πιστεύει πως ο αριστεροπόδαρος αμυντικός θα είναι πολύ βελτιωμένος τη νέα σεζόν και εισηγήθηκε την απόκτηση του. Η ανακοίνωση της Λεγανές για τον δανεισμό του 27χρονου ποδοσφαιριστή ενημέρωνε ότι έχει συμφωνηθεί οψιόν αγοράς με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν διευκρίζε το ύψος της. Οπότε, η παραμονή του Χάβι Ερνάντευ στην Αθήνα εξαρτάται από τους «πράσινους».

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει την επιλογή να μην πληρώσει το ποσό και να επιδιώξει μία νέα συζήτηση για χαμηλότερο αντίτιμο για τα δικαιώματα του Χάβι Ερνάντεθ. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η μαδριλενική ομάδα θα δεχόταν κάτι τέτοιο και δεν θα το αντιμετώπιζε ως αθέτηση συμφωνίας και ο Χάβι θα επέστρεφε στην Ισπανία τον Ιούνιο.

ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΒΕΣ

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας δεν έχει παίξει ούτε μία φορά από την Μπενίτεθ και στην ουσία θεωρείται τρίτος στην ιεραρχία, μετά και τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Αυτό σημαίνει πως δεν πρόκειται να μείνει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», παρότι η οψιόν αγοράς του είναι μικρή. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει να καταβάλλει 850.000 ευρώ στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, αν αποφασίσει να διατηρήσει τον Τσάβες στο δυναμικό του. Ωστόσο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Τσάβες θα επιστρέψει στην Αργεντινή και θα αναζητήσει άλλη ομάδα.

Ήταν επιλογή του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος επειγόταν να φέρει στην Αθήνα έναν τερματοφύλακα πριν την Πρωτοχρονιά, μετά την περιθωριοποίηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι. Ο Τσάβες είχε παίξει καλά με τον Παναιτωλικό, βρισκόταν τότε στην Ελλάδα και ήταν εύκολο να φορέσει τα πράσινα ως δανεικός με μικρό κόστος.

ΜΟΥΣΑ ΣΙΣΟΚΟ

Η υπόθεση του είναι διαφορετική από τους τέσσερις προηγούμενους, γιατί δεν είναι δανεικός. Ο Γάλλος μέσος ήρθε στην Αθήνα για έξι μήνες με προοπτική ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο, όμως οι δύο θλάσεις που υπέστη χωρίς ουσιαστικά να έχει παίξει, προκαλούν σοβαρούς ενδοιασμούς για τη συνέχιση της συνεργασίας μαζί του. Ο Μπενίτεθ φέρεται να έχει ταχθεί υπέρ της παραμονής του Μούσα Σισοκό και εκτιμά πως με την καλοκαιρινή προετοιμασία, θα βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό.

Για την ώρα, οι διοικούντες την ΠΑΕ έχουν αντίθετη γνώμη, αφού δεν θέλουν να κρατήσουν έναν παίκτη στην ηλικία των 36 ετών και το ρίσκο που πήραν μαζί του τον Ιανουάριο, δεν δικαιώθηκε. Οπότε, στο Τριφύλλι προτιμούν να τον αφήσουν και να πάρουν άλλο μέσο το καλοκαίρι.