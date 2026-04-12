Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για τους δανεικούς και τον Μούσα Σισοκό
Ποδόσφαιρο 12 Απριλίου 2026, 20:35

Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για τους δανεικούς και τον Μούσα Σισοκό

Τέσσερις δανεικοί και ένας παίκτης με οψιόν για να μείνει στο Κορωπί: Ρενάτο, Λαφόν, Τσάβες, Ερνάντεθ και Σισοκό απασχολούν τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
‘Ηδη ο Ράφα Μπενίτεθ και η διοίκηση του Παναθηναϊκού συσκέφτηκαν για τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν και ο Ισπανός προπονητής έχει καταθέσει τις εισηγήσεις του. Μεταξύ άλλων, ο Ράφα εισηγήθηκε για τους τέσσερις δανεικούς του ρόστερ, τους Ρενάτο Σάντσες, Αλμπάν Λαφόν, Χάβι Ερνάντεθ και Λούκας Τσάβες, καθώς και τον Μούσα Σισοκό που τελεί σε ιδιότυπο καθεστώς.

Το «In» θέτει επί τάπητος τα δεδομένα για τον κάθε ποδοσφαιριστή και τις πιθανότητες παραμονής του στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Με την επισήμανση πως οι προτάσεις του Μπενίτεθ ίσως να μην επηρεάσουν, εάν ο ίδιος ο Ισπανός προπονητής δεν συνεχίσει στο πόστο του μετά τα Playoffs.

ΡΕΝΑΤΟ ΣΑΝΤΣΕΣ

Η ποιότητα και η προσωπικότητα του Πορτογάλου μέσου, σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο Ράφα Μπενίτεθ κατάφερε να τον έχει σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί από μηδενική βάση για τον Ρενάτο Σάντσες, αφού ο δανεισμός του από την Παρί Σεν Ζερμέν δεν προβλέπει οψιόν αγοράς. Ο 29χρονος χαφ έχει συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο με την πρωταθλήτρια Γαλλίας και υψηλές ετήσιες αποδοχές, που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η Παρί θα τον άφηνε ως ελεύθερο και δεν προσδοκά σε έσοδα από τον Ρενάτο, σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει ο ατζέντης του στους ιθύνοντες του Τριφυλλιού. Τα ερωτήματα είναι αν ο Πορτογάλος αποδέχεται μεγάλη μείωση αποδοχών για να μείνει στην Αθήνα και αν οι «πράσινοι» θα ρίσκαραν ξανά με το ιστορικό των συχνών μυϊκών τραυματισμών του.

ΑΛΜΠΑΝ ΛΑΦΟΝ

Πριν έναν μήνα ο Ιβοριανός γκολκίπερ θεωρούταν φευγάτος από την Αθήνα. Προς έκπλήξη όλων, ο Ράφα Μπενίτεθ εισηγήθηκε την απόκτηση του Αλμπάν Λαφόν, παρά τα σοβαρά λάθη του στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Ναντ και τηρεί στάση αναμονής, αφού στον δανεισμό δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς.

Πάντως, εφόσον η γαλλική ομάδα ζητήσει το ποσό που αξίωνε πέρυσι για τον Λαφόν, τότε το ζήτημα θα κλείσει άμεσα. Η Ναντ ήθελε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα λεφτά δεν θα δοθούν για τον 27χρονο τερματοφύλακα. Επιπλέον, ο Λαφόν τόνισε ότι επιθυμεί να μείνει, μόνο με την προϋπόθεση πως θα είναι ο αδιαμφισβήτητος βασικός και όχι για να διεκδικήσει τη θέση του από έναν άλλο «άσσο».

ΧΑΒΙ ΕΡΝΑΝΤΕΘ

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού δεν έχουν εντυπωσιαστεί με την απόδοση του, όμως ο Μπενίτεθ πιστεύει πως ο αριστεροπόδαρος αμυντικός θα είναι πολύ βελτιωμένος τη νέα σεζόν και εισηγήθηκε την απόκτηση του. Η ανακοίνωση της Λεγανές για τον δανεισμό του 27χρονου ποδοσφαιριστή ενημέρωνε ότι έχει συμφωνηθεί οψιόν αγοράς με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν διευκρίζε το ύψος της. Οπότε, η παραμονή του Χάβι Ερνάντευ στην Αθήνα εξαρτάται από τους «πράσινους».

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει την επιλογή να μην πληρώσει το ποσό και να επιδιώξει μία νέα συζήτηση για χαμηλότερο αντίτιμο για τα δικαιώματα του Χάβι Ερνάντεθ. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η μαδριλενική ομάδα θα δεχόταν κάτι τέτοιο και δεν θα το αντιμετώπιζε ως αθέτηση συμφωνίας και ο Χάβι θα επέστρεφε στην Ισπανία τον Ιούνιο. 

ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΒΕΣ

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας δεν έχει παίξει ούτε μία φορά από την Μπενίτεθ και στην ουσία θεωρείται τρίτος στην ιεραρχία, μετά και τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Αυτό σημαίνει πως δεν πρόκειται να μείνει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», παρότι η οψιόν αγοράς του είναι μικρή. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει να καταβάλλει 850.000 ευρώ στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, αν αποφασίσει να διατηρήσει τον Τσάβες στο δυναμικό του. Ωστόσο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Τσάβες θα επιστρέψει στην Αργεντινή και θα αναζητήσει άλλη ομάδα.

Ήταν επιλογή του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος επειγόταν να φέρει στην Αθήνα έναν τερματοφύλακα πριν την Πρωτοχρονιά, μετά την περιθωριοποίηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι. Ο Τσάβες είχε παίξει καλά με τον Παναιτωλικό, βρισκόταν τότε στην Ελλάδα και ήταν εύκολο να φορέσει τα πράσινα ως δανεικός με μικρό κόστος.

ΜΟΥΣΑ ΣΙΣΟΚΟ

Η υπόθεση του είναι διαφορετική από τους τέσσερις προηγούμενους, γιατί δεν είναι δανεικός. Ο Γάλλος μέσος ήρθε στην Αθήνα για έξι μήνες με προοπτική ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο, όμως οι δύο θλάσεις που υπέστη χωρίς ουσιαστικά να έχει παίξει, προκαλούν σοβαρούς ενδοιασμούς για τη συνέχιση της συνεργασίας μαζί του. Ο Μπενίτεθ φέρεται να έχει ταχθεί υπέρ της παραμονής του Μούσα Σισοκό και εκτιμά πως με την καλοκαιρινή προετοιμασία, θα βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό.

Για την ώρα, οι διοικούντες την ΠΑΕ έχουν αντίθετη γνώμη, αφού δεν θέλουν να κρατήσουν έναν παίκτη στην ηλικία των 36 ετών και το ρίσκο που πήραν μαζί του τον Ιανουάριο, δεν δικαιώθηκε. Οπότε, στο Τριφύλλι προτιμούν να τον αφήσουν και να πάρουν άλλο μέσο το καλοκαίρι.

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

LIVE: Πάρμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Πάρμα – Νάπολι

LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Γιώργος Μαζιάς
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
