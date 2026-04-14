Εμπρησμός σε μάντρα ενοικιαζόμενων οχημάτων: Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας – Δύο οι δράστες

Τουλάχιστον δύο άτομα έχει «πιάσει» η κάμερα της επιχείρησης που τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή των Γουρνών, το υλικό της οποίας σύμφωνα με πληροφορίες αποτυπώνει με ευκρίνεια τις κινήσεις των εμπρηστών.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση, όπως αναφέρει το patris.gr, έχει ενημέρωση και η κρατική ασφάλεια αλλά και το τμήμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, στοιχείο που δείχνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η κάμερα που έδωσε στοιχεία δεν είναι της επιχείρησης που έγινε στόχος, αλλά άλλης επιχείρησης. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα πάντα καλύπτονται από σκοτάδι, αποτυπώνεται, όμως, η κινητικότητα των εμπρηστών να περιφέρονται στο χώρο, ενώ αποτυπώνεται και ο τρόπος που απομακρύνονται.

Εκτιμάται ότι οι δράστες είχαν μαζί τους μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, ίσως βενζίνη, με την οποία περιέλουσαν τα 18 οχήματα που έγιναν στάχτη.

ο ύψος της ζημιάς υπολογίζεται μεταξύ 150 και 200 χιλιάδων ευρώ, ενώ δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι τα οχήματα ήταν ασφαλισμένα και ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί.

Εκτίμηση των Αρχών είναι ότι οι εμπρηστές πέρασαν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης πηδώντας κάποια κάγκελα. Οι δράστες πιστεύεται ότι γνώριζαν και το πώς θα περάσουν στην επιχείρηση, αλλά και το πως θα απομακρυνθούν, χωρίς να καταγραφούν από κάμερες.