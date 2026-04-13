Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά
- Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν τη Δευτέρα του Πάσχα
- Αβάσιμοι ισχυρισμοί τα περί «απειλών εισβολής στο Ισραήλ» από τον Ερντογάν, λέει η Τουρκία
- Χειροπέδες σε 48χρονη influencer - Οδηγούσε μεθυσμένη, βρέθηκαν αναβολικά στο αυτοκίνητο
- Από θύμα απαγωγής έγινε μέλος ένοπλης οργάνωσης - Τι συνέβη στην Patty Hearst;
Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok πρέπει να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν νεαρούς χρήστες να σπαταλούν ώρες «σκρολάροντας» αφηρημένα σε ατέλειωτα βίντεο, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.
«Πρέπει να εξαλειφθούν» οι εθιστικοί μηχανισμοί σκρολαρίσματος, λέει ο Στάρμερ
Η Βρετανία, όπως και άλλες χώρες, εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δοκιμάζει απαγορεύσεις, ώρες απαγόρευσης χρήσης και χρονικά όρια στις εφαρμογές για να δει πώς επηρεάζουν τον ύπνο, την οικογενειακή ζωή και τις σχολικές εργασίες.
«Συζητάμε για το αν θα πρέπει να υπάρξει μια απαγόρευση για τους νέους κάτω των 16 ετών», δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC Radio. «Όμως, νομίζω είναι το ίδιο σημαντικό, οι εθιστικοί μηχανισμοί σκρολαρίσματος είναι πραγματικά προβληματικοί στο μυαλό μου. Πρέπει να εξαλειφθούν».
Social media platforms need to stop never-ending scrolling, UK's Starmer says
— Economic Times (@EconomicTimes) April 13, 2026
Στάρμερ: Αλγόριθμοι ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά
Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά και γονείς ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει, επισήμανε ο Στάρμερ.
Περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι έχουν ήδη ανταποκριθεί και συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις με θέμα τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών, έγινε γνωστό από τη βρετανική κυβέρνηση, που πρόσθεσε πως υπάρχει ακόμη χρόνος να συνεισφέρουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 26ης Μαΐου.
«Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη μαμάδων και μπαμπάδων που ανησυχούν για τον χρόνο που τα παιδιά τους περνούν στο διαδίκτυο και για το περιεχόμενο που παρακολουθούν», δήλωσε σήμερα η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη εφήβων που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πως είναι να μεγαλώνεις στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και θέλουμε να ακούσουμε την άποψη οικογενειών σχετικά με τις ώρες απαγόρευσης της χρήσης, τα τσατμποτ Τεχνητής Νοημοσύνης και τις εθιστικές λειτουργίες».
- Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
- Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο στα Καρναζέικα – Δύο τραυματίες
- Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
- Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
- Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν τη Δευτέρα του Πάσχα
- Ξεκίνησαν τον καβγά στο Ίλιον και τον τραυμάτισε με κατσαβίδι στο Περιστέρι
- Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
- Ουγγαρία: Το Κρεμλίνο λέει ότι ελπίζει σε ρεαλιστικούς δεσμούς με τη νέα ηγεσία μετά την ήττα Όρμπαν
