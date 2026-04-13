Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ
Χιλιάδες Ούγγροι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την ήττα Όρμπαν και τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές της Κυριακής. Ωστόσο ένας ήταν αυτός που ξεχώρισε και έγινε viral.
Πρωταγωνιστής του βίντεο ο υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Υγείας Ζολτ Χέγκεντους.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, που έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια views στο Instagram, ο Χέγκεντους πανηγύρισε πάνω στη σκηνή μετά τη σαρωτική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ μετά από 16 χρόνια στην Ουγγαρία.
Zsolt Hegedűs, Hungary’s future health secretary breaking it down after last night’s election win.
Video courtesy of Noémi Zalavári. pic.twitter.com/MVWgZP0kfV
— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) April 13, 2026
«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος» έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα του βίντεο.
Τον χορό του Χέγκεντους επέλεξε και η Deutsche Welle για να περιγράψει το ντελίριο χαράς στους δρόμους των πόλεων της Ουγγαρίας για τη νίκη Μάγιερ στις εκλογές της Κυριακής.
@dwnews In a historic election Hungarians have decided to end 16 years of Orban rule. The biggest opposition party won enough mandates to form a supermajority – Until the new parliament is formed in May, PM Orban and his Fidesz remain as the caretaker government. DW’s Senior International Correspondent Fanny Facsar and her team report from Budapest. #DWNews ♬ Originalton – DW News
