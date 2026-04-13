Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 16:00

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Λίγες ώρες αφότου κατέρρευσαν και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, οι Ιρανοί βλέπουν τις όποιες ελπίδες τους να σβήνουν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ιράν και οι Αμερικανός πρόεδρος ότι θα αποκλείσει και εκείνος τα Στενά του Ορμούζ. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα πλήττει όποιο –από τα ελάχιστα- πλοίο τολμήσει να περάσει τα Στενά.

Και ενώ όλοι ασχολούνται με τις δηλώσεις των «μεγάλων» η Ιρανή ρεπόρτερ των New York Times, Παρίν Μπερούζ, μιλάει για τους συμπατριώτες της. Και πώς οι Ιρανοί βιώνουν τον πόλεμο.

Από την ελπίδα…

Σύμφωνα με τον Παρίν Μπερούζ, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον της Τεχεράνης, ορισμένοι Ιρανοί ένιωσαν κάτι σαν ελπίδα.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες. Στη συνέχεια σκοτώθηκαν και άλλα ηγετικά πρόσωπα, πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Για εκείνους που αντιτίθενται στην Ισλαμική Δημοκρατία, ο πόλεμος έμοιαζε με μια πιθανή διέξοδο από ένα εδραιωμένο, καταπιεστικό σύστημα.

Ιρανοί διαδηλώνουν εναντίον των ΗΠΑ / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Κάποιοι άλλοι πενθούσαν, ασφαλώς. Ωστόσο όταν ανακοινώθηκε η είδηση ​​του θανάτου του Χαμενεΐ, πλήθη ξεχύθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων για να γιορτάσουν. Κάποιοι από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια τους φώναζαν: «Ελευθερία, ελευθερία».

Η Γιασί, μια Ιρανή επιχειρηματίας, έγραψε στο ημερολόγιό της: «Ίσως το καθεστώς καταρρεύσει. Δεν θέλω να πω ότι νομίζω ότι ο πόλεμος θα φέρει ελευθερία – δεν είμαι τόσο αφελής. Αλλά ίσως, απλώς ίσως, το καθεστώς θα σπάσει».

…στην απογοήτευση

Τελικά, το καθεστώς ούτε έσπασε ούτε κατέρρευσε. Άλλα πράγματα είδαν οι Ιρανοί να συμβαίνουν. Οι επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία, νοσοκομεία, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, αποθήκες πετρελαίου, φαρμακεία, χαλυβουργεία και σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Πύραυλος χτύπησε δημοτικό σχολείο στο Μινάμπ, σκοτώνοντας 175 ανθρώπους. Τα περισσότερα θύματα ήταν μικρές μαθήτριες. Επιδρομές έπληξαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ και κάποια από τα ιστορικά μνημεία της χώρας. Κάποια από αυτά, Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Αυτό που βλέπουν οι Ιρανοί είναι ότι ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Και πως ο πόλεμος όχι μόνο δεν οδήγησε σε αλλαγή καθεστώτος, αλλά αντίθετα το ενίσχυσε.

Ψηφιακό σκοτάδι

Η ρεπόρτερ των New York Times επισημαίνει επίσης τις συνέπειες του διαδικτυακού αποκλεισμού της χώρας. Οι Ιρανοί σε ποσοστό 99% δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Δεν μπορούν να λάβουν διεθνείς κλήσεις. Και οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να μιλήσουν με τις πηγές τους.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Και όταν μιλούν με τους δημοσιογράφους, οι Ιρανοί εκφράζουν βαθιά ανησυχία. Φοβούνται την οικονομική καταστροφή, αλλά και περαιτέρω περιορισμό των ελευθεριών τους.

Η Παρίν Μπερούζ σημειώνει ότι εν μέσω πολέμου, η ιρανική κυβέρνηση προχώρησε σε εκτελέσεις ατόμων που συνελήφθησαν τον Ιανουάριο. Μεταξύ αυτών ένας 19χρονος. Ένας εξέχων δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα.

Και παράλληλα, οι υποστηρικτές του θρησκευτικού καθεστώτος κάνουν συγκεντρώσεις και παίζουν στα μεγάφωνα θρησκευτικά συνθήματα, όπως «Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Χαμενεΐ είναι ο ηγέτης μας».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μπροστά σε φωτογραφίες μικρών μαθητών που σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές / Telegram/Handout via REUTERS

Μια κενή περιεχομένου υπόσχεση

Οι Ιρανοί θυμούνται επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ να τους ενθαρρύνει να εξεγερθούν. Με την υπόσχεση ότι «η βοήθεια έρχεται». Και τελικά, άκουσαν τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί να στείλει τη χώρα τους στη «Εποχή του Λίθου».

Η Γιασί έγραψε στο ημερολόγιό της: «Νιώθω σαν να μην έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Κανένας από τους εμπλεκόμενους σε αυτόν τον πόλεμο, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ, και σίγουρα ούτε το ιρανικό καθεστώς, δεν νοιάζεται για τον ιρανικό λαό».

Οι Ιρανοί που αντιτίθενται στην κυβέρνηση κυριαρχούνται από ένα συναίσθημα: την αδυναμία. Έχουν εξαντληθεί από όσους τους υπόσχονται μετασχηματισμό και τους δίνουν θάνατο και καταστροφή.

Ένας νέος άνδρας είπε σε δημοσιογράφους ότι αρχικά ήλπιζε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα έφερνε αλλαγή. Τώρα, με την πρώτη ευκαιρία θα αναζητήσει τρόπο να φύγει από τη χώρα. Και να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Ενώ η Γιασί είπε: «Η ελπίδα ότι αυτό το καθεστώς κατέρρεε δεν υπάρχει πια».

Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Δηλώσεις Στάρμερ κατά των πλατφορμών social media - Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
Αβεβαιότητα, βία και θάνατος 13.04.26

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 13.04.26

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Σύνταξη
Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία - Ο λόγος που έχασε τις εκλογές

Ο μεγάλος λαϊκιστής Όρμπαν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

