Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 20:30

Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
«Οι επιτυχίες σας περνούν απαρατήρητες, οι αποτυχίες σας διαλαλούνται», είχε πει το 1961 ο πρόεδρος Τζον Κένεντι απευθυνόμενος σε πράκτορες της CIA. Το πρόσφατο φιάσκο της Επιχείρησης Epic Fury ήρθε να ανατρέψει αυτό το αφήγημα για τις μυστικές υπηρεσίες. Οι κατάσκοποι των ΗΠΑ εκτίμησαν με ακρίβεια τι θα συνέβαινε, αλλά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε άλλα σχέδια.

Στην ιστορία των ΗΠΑ υπήρξαν πολλοί πρόεδροι που είτε απέρριψαν τις εκτιμήσεις και προβλέψεις των μυστικών υπηρεσιών, όπως η CIA ή η DIA.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδικό στις μυστικές υπηρεσίες Σέιν Χάρις, η σχέση του Τραμπ με την κοινότητα πληροφοριών είναι πιο τεταμένη από εκείνη οποιουδήποτε από τους προκατόχους του.

Ποια ήταν εκείνα τα σημεία που ο Αμερικανός πρόεδρος αγνόησε, και αργότερα παραποίησε, αυτά που του είπαν οι σύμβουλοί του, σύμφωνα με την ανάλυση του Χάρις στο έγκριτο περιοδικό The Atlantic;

«Κινδυνεύουν άμεσα οι ΗΠΑ»

«Το καθεστώς διέθετε ήδη πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τις τοπικές όσο και τις υπερπόντιες, και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 2 Μαρτίου.

Όμως ο Χάρις υπενθυμίζει ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας είχε καταλήξει ότι για να κατασκευάσει το Ιράν πύραυλο ικανό να πλήξει τις ΗΠΑ θα χρειαζόταν έως το 2035, και μόνο αν ήταν αποφασισμένο να το κάνει, κάτι που οι αναλυτές εκτίμησαν ότι δεν ίσχυε.

Ενώπιον του Κογκρέσου η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ κατέθεσε ότι το Ιράν είχε πυραυλική τεχνολογία την οποία «θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αρχίσει να αναπτύσσει έναν στρατιωτικά βιώσιμο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο πριν από το 2035», αλλά δεν είπε ότι το είχε πράξει.

Αυτό όμως το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τον Χάρις, είναι κρίσιμο για να γίνει κατανοητό, διότι, για να πλήξει τις ΗΠΑ με το απόλυτο όπλο, το Ιράν θα έπρεπε να τοποθετήσει πυρηνική κεφαλή στην κορυφή ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Συνεπώς, τα περί άμεσης απειλής του Τραμπ δεν ίσχυαν.

Για την χρήση πυρηνικών

Ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε στις 2 Μαρτίου στους δημοσιογράφου ότι το Ιράν «επρόκειτο να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή. Επρόκειτο να εξουδετερώσει το Ισραήλ με το πυρηνικό του όπλο». Ούτε αυτό ίσχυε όμως.

Είναι αλήθεια ότι το Ιράν διαθέτει ουράνιο που θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αν εμπλουτιζόταν περαιτέρω, σημειώνει ο Αμερικανός ειδικός. Αλλά θυμίζει παράλληλα ότι τον Ιούνιο του 2025 η αμερικανική αεροπορία έπληξαν εγκαταστάσεις συνδεόμενες με το πυρηνικό πρόγραμμα στο Ιράν, το οποίο έκτοτε δεν είχε καταβάλει «καμία προσπάθεια να ανασυστήσει την ικανότητά του εμπλουτισμού», δήλωσε η Γκάμπαρντ στο Κογκρέσο. «Οι είσοδοι στις υπόγειες εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν έχουν θαφτεί και σφραγιστεί με τσιμέντο».

Έτσι ο Χάρις εύλογα, σχολιάζει πως «αυτή δεν είναι η εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται στα πρόθυρα να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο».

Όταν ρωτήθηκε η Γκάμπαρντ γιατί παραιτήθηκε Τζο Κεντ, ένας εκ των κορυφαίων υφισταμένων της, εκείνη το απέδωσε στη διαφωνία τους, διότι η ίδια υποστήριζε ότι το Ιράν διατηρούσε τη φιλοδοξία να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. «Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να το κατασκευάζει πράγματι και να ετοιμάζεται να το χρησιμοποιήσει, όπως έχει ισχυριστεί ο Τραμπ ότι έκανε το Ιράν» υπογραμμίζει ο Χάρις.

Ερωτηθείσα από τον γερουσιαστή Τζον Όσοφ, αν οι υπηρεσίες της είχαν εκτιμήσει ότι η απειλή ήταν άμεση, εκείνη απάντησε πως «το Ιράν διατηρούσε την πρόθεση να ανοικοδομήσει και να συνεχίσει να αυξάνει την ικανότητά του στον πυρηνικό εμπλουτισμό».

Αυτό, όμως που δεν ανέφερε, λέει ο Χάρις είναι ότι «υπάρχει χαώδης διαφορά ανάμεσα στην πρόθεση και την άμεση απειλή».

Γνώριζε για το κλείσιμο του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ εξέφρασε την έκπληξή του που οι Ιρανοί αντέδρασαν στην αμερικανική επίθεση κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ βομβαρδισμούς, ιδίως για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και για τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του στον Περσικό Κόλπο.

Δεν θα έπρεπε όμως, καθώς όπως σημειώνει ο Χάρις οι σύμβουλοι του προέδρου του είχαν πει ότι αυτό ήταν πιθανό να συμβεί.

«Γνώριζαν ότι ο περιορισμός μιας θαλάσσιας αρτηρίας μεταφορών θα έδινε στο Ιράν ασφυκτικό έλεγχο πάνω στην παγκόσμια οικονομία. Είναι ένας τόσο προφανής ελιγμός ώστε το Πεντάγωνο τον έχει ενσωματώσει στον πολεμικό του σχεδιασμό. Όταν οι στρατιωτικοί σύμβουλοι του Τραμπ τον ενημέρωσαν για αυτή τη δυνατότητα, εκείνος φάνηκε να τους απορρίπτει».

Γνώριζε για την επίθεση σε συμμαχικές χώρες

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανό το Ιράν να επιτεθεί στις συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στον Κόλπο. «Δεν υποτίθεται ότι θα επιτίθεντο σε όλες αυτές τις άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή», είπε ο Τραμπ στη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο στις 16 Μαρτίου. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Μείναμε σοκαρισμένοι».

Ο Σέιν Χάρις, όμως θυμίζει ότι το 2025, οι αμερικανικές υπηρεσίες ανέφεραν δημόσια ότι «οι μεγάλες συμβατικές δυνάμεις του Ιράν είναι ικανές να προκαλέσουν σημαντική ζημιά σε έναν επιτιθέμενο, να διεξαγάγουν περιφερειακά πλήγματα και να διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα, ιδίως τις ενεργειακές προμήθειες, μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Εξάλλου, όπως ανέφερε το Politico, πριν από τον πόλεμο, αξιωματούχοι από δύο αραβικές χώρες είπαν στον Τραμπότι ανησυχούσαν πως το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει αντεπιθέσεις εναντίον τους, προκειμένου να διακοπεί η ροή πετρελαίου, να αυξηθούν οι τιμές και να προκληθεί παγκόσμια οικονομική κρίση.

Ο Χάρις σημειώνει πως ανώτεροι αξιωματούχοι του Κατάρ με τους οποίους είχε συναντηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου, ανησυχούσαν για την πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία έπαιρναν θέσεις. «Ένας αξιωματούχος επισήμανε το προφανές: ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη για το Κατάρ την παραγωγή και αποστολή υγροποιημένου φυσικού αερίου, που αποτελεί το θεμέλιο της οικονομίας του. Αυτό ακριβώς συνέβη».

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος μάλιστα, επικαλούμενο Ευρωπαίο αξιωματούχο σημειώνει ότι οι υπηρεσίες μιας συμμαχικής στις ΗΠΑ ευρωπαϊκής χώρας, μετά από πολεμικής προσομειώσεις είχαν καταλήξει ότι μια αμερικανική επίθεση θα υποχρέωνε το Ιράν να πλήξει χώρες του Κόλπου και να επιχειρήσει να κλείσει τα Στενά. «Οι Αμερικανοί γνώριζαν αυτά τα συμπεράσματα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος αδυνατούσε να κατανοήσει γιατί ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι αιφνιδιάστηκε».

Κοντολογίς, πήγαν χαμένα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για υπηρεσίες και πληροφορίες που τελικά πετάχτηκαν στον κάδο σκουπιδιών του Οβάλ Γραφείου.

Ελ Νίνιο: Νέοι κίνδυνοι για το παγκόσμιο κόστος των τροφίμων

Ελ Νίνιο: Νέοι κίνδυνοι για το παγκόσμιο κόστος των τροφίμων

Κόσμος
Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν πριν από τις συνομιλίες

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν πριν από τις συνομιλίες

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Σύνταξη
Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Σύνταξη
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Χάντμπολ 10.04.26

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική γυναικών

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Σύνταξη
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη
Ελλάδα 10.04.26

Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη

Με ανάρτηση «καρφί» ο δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές θέτει όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που ποτέ δεν έθεσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο - «Λαμπάδα πρέπει να του ανάψει, που δεν το έχει κάνει μήνυση...» καταλήγει με βιτριολική ειρωνεία

Σύνταξη
Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Υπουργικές κινήσεις 10.04.26

Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ

Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης
Ελλάδα 10.04.26

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC57 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση των μηχανών στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας
Ελλάδα 10.04.26

Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας

Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας για την αποτροπή διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας για το φετινό Πάσχα έχουν γίνει τουλάχιστον 100 συλλήψεις

Σύνταξη
Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Αλέξανδρος Κωτάκης
