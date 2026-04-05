newspaper
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αινιγματική η Γκάμπαρντ – Τι πιστεύει πραγματικά η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για το Ιράν;
Κόσμος 05 Απριλίου 2026

Αινιγματική η Γκάμπαρντ – Τι πιστεύει πραγματικά η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για το Ιράν;

Υποστηρικτές και γερουσιαστές στις ΗΠΑ έχουν απογοητευτεί με την Τούλσι Γκάμπαρντ, το άλλοτε «περιστέρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Πριν μια πενταετία, τον Ιανουάριο του 2020, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε φωτογραφίες από μπλουζάκια με το σύνθημα «Όχι πόλεμος με το Ιράν». Σήμερα όμως ελέγχει τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας της τη στιγμή που εξαπολύει μια παράνομη επίθεση εναντίον του Ιράν. Τι συνέβη με την Τούλσι Γκάμπαρντ, Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, των ΗΠΑ.

Πρόσφατα, η Γκάμπαρντ εμφανίστηκε σε ακρόαση της Γερουσίας για να εξηγήσει τη θέση της κυβέρνησης όσον αφορά τον πόλεμο.

Όταν η ίδια ρωτήθηκε αν το Ιράν αποτελεί «επικείμενη απειλή» για τις ΗΠΑ, απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας ότι μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «μπορεί να καθορίσει τι είναι και τι δεν είναι επικείμενη απειλή».

Η γυναίκα που διορίστηκε για να ελέγχει τις υπηρεσίες που προστατεύουν τη χώρα της από εξωτερικές απειλές, μετέθετε τις ευθύνες της στον πρόεδρο.

«Τι άλλη επιλογή έχει; Να επιστρέψει στο X; Στον κόσμο των podcast όπου την θαυμάζουν άνθρωποι χωρίς πραγματική εξουσία;»

Όταν πιέστηκε για το αν το Ιράν απέχει «λίγες εβδομάδες» από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, απέφυγε και πάλι να απαντήσει με σαφήνεια, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «ασέβεια» προς τον αμερικανικό λαό να απαντήσει με «ναι ή όχι». Ο βουλευτής Τζίμι Γκόμεζ τη ρώτησε ευθέως γιατί διορίστηκε για να συλλέγει πληροφορίες προς υπεράσπιση του αμερικανικού λαού, αν μόνο ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει τι συνιστά απειλή.

Ήταν μια πολύ απογοητευτική εμφάνιση τόσο για τους υποστηρικτές της όσο και τα μέλη της Επτιροπής, βλέποντας την επικεφαλής των υπηρεσιών να μην απαντάει σε εύλογες ερωτήσεις.

Με άλλα λόγια η Γκάμπαρντ μασούσε μυστηριωδώς τα λόγια της ενόψει των Αμερικανών νομοθετών.

Όταν η Γκάμπαρντ έλεγε ότι ο Τραμπ διαπράττει παράνομες ενέργειες

Κάποτε όμως ήταν πολύ πιο εκφραστική και ξεκάθαρη, υποστηρίζοντας αντιπολεμικές πολιτικές.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010 από τη θέση της αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών ήταν από τις πιο σημαντικές υποστηρίκτριες της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά (JCPOA) την οποία έθαψε το σημερινός της πολιτικός προϊστάμενος, Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, το αμερικανικό λόμπι και οι μυστικές υπηρεσίες εμφάνιζαν ψευδείς ισχυρισμούς ότι το Ιράν ανέπτυσσε πυρηνικά, εκείνη η συμφωνία είχε θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Στις εκλογές μάλιστα του 2016 η Γκάμπαρντ αυτομόλησε από το Δημοκρατικό Κόμμα –που τότε κυριαρχούσε η Χίλαρι Κλίντον, και στήριξε τον Μπέρντι Σάντερς, σηματοδοτώντας μια ακόμα πιο αντιπολεμική στάση. Είχε μάλιστα χαρακτηρίσει την δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί ως «πράξη πολέμου» από την τότε κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το 2020.

Μετά την ενημέρωση που έδωσε η τότε κυβέρνηση Τραμπ πληροφοριών που ήρθε η κυβέρνηση και παρουσίασε στο Κογκρέσο δήλωσε  ότι «Στην πραγματικότητα παρείχαν αόριστα σχόλια, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία γι’ αυτή την παράνομη και αντισυνταγματική πολεμική ενέργεια που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ», είχε δηλώσει η ίδια στο CNN.

Κωλοτούμπα

Η εξήγηση που δίνει με ανάλυσή του ο Αμερικανός σχολιαστής Σπένσερ Νιλ είναι πως απλά η Γκάμπαρντ ήθελε απλά την «καρέκλα». «Η αλήθεια είναι ότι η Gabbard δεν διαφέρει από πολλούς πολιτικούς και στελέχη της Ουάσινγκτον: δεν βρίσκονται εκεί λόγω ακλόνητων αρχών, αλλά για να ικανοποιήσουν φιλοδοξίες εξουσίας, φήμης και υστεροφημίας» αναφέρει ο ίδιος.

Η πορεία της από ανεξάρτητη αντιπολεμική φωνή σε κομματικό στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, συνεχίζει ο Νιλ, δεν διαφέρει πολύ από εκείνη του αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος επίσης τις τελευταίες εβδομάδες δικαιολογεί σιωπηρά έναν πόλεμο που έρχεται σε αντίθεση με τις προεκλογικές υποσχέσεις μη παρέμβασης.

«Στην Ουάσινγκτον, η «ωρίμανση» συχνά σημαίνει ότι η πολιτική επιβίωση έρχεται πρώτη. Πολλοί αξιωματούχοι λένε ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσουν τη θέση και την επιρροή τους σε ένα σύστημα που ανταμείβει την πίστη αντί για τις αρχές, αφήνοντας τους ιδεαλιστές υποστηρικτές απογοητευμένους» σημεώνει.

«Γιατί λοιπόν η Τούλσι ακολουθεί τη γραμμή; Τι άλλη επιλογή έχει; Να επιστρέψει στο X; Στον κόσμο των podcast όπου την θαυμάζουν άνθρωποι χωρίς πραγματική εξουσία; Η Tulsi βρίσκεται ακριβώς εκεί που πάντα ήθελε: στο κέντρο της εξουσίας — και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει εκεί όσο περισσότερο μπορεί» καταλήγει ο συντάκτης του The American Conservative.

Συνεπώς, μπορεί πράγματι η Γκάμπαρντ να πιστεύει ότι η χώρα της δεν έπρεπε να επιτεθεί στο Ιράν και να επιδιώξει «αλλαγή καθεστώτος», αλλά η στάση της μέχρι σήμερα δείχνει ότι προτεραιότητα έχει η πολιτική καριέρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Markets
inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σύνταξη
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του
Κόσμος 05.04.26

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του

H Χαμάς ζητά από τους μεσολαβητές να λάβουν «σαφή και άμεση στάση, προκειμένου να υποχρεώσουν τον Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας»

Σύνταξη
GlobalFirepower: Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 – Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά
GlobalFirepower 05.04.26

Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 - Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά

Η στρατιωτική ισχύς συνδέεται συχνά με προηγμένα όπλα και τεχνολογία, αλλά ο αριθμός των στρατιωτών εξακολουθεί να καθορίζει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Η κατάταξη με βάση τα στοιχεία από το GlobalFirepower.

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ
«Ισραηλοποίηση» της Παιδείας 05.04.26

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ

«Κόφτες» για τους εκπαιδευτικούς στα χριστιανικά σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εισάγει το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί
Ελλάδα 05.04.26

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 3 συλληφθέντες, που στη συνέχεια, για να γλυτώσουν από τον αστυνομικό έλεγχο, προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο