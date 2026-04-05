Αινιγματική η Γκάμπαρντ – Τι πιστεύει πραγματικά η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για το Ιράν;

Πριν μια πενταετία, τον Ιανουάριο του 2020, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε φωτογραφίες από μπλουζάκια με το σύνθημα «Όχι πόλεμος με το Ιράν». Σήμερα όμως ελέγχει τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας της τη στιγμή που εξαπολύει μια παράνομη επίθεση εναντίον του Ιράν. Τι συνέβη με την Τούλσι Γκάμπαρντ, Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, των ΗΠΑ.

Πρόσφατα, η Γκάμπαρντ εμφανίστηκε σε ακρόαση της Γερουσίας για να εξηγήσει τη θέση της κυβέρνησης όσον αφορά τον πόλεμο.

Όταν η ίδια ρωτήθηκε αν το Ιράν αποτελεί «επικείμενη απειλή» για τις ΗΠΑ, απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας ότι μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «μπορεί να καθορίσει τι είναι και τι δεν είναι επικείμενη απειλή».

Η γυναίκα που διορίστηκε για να ελέγχει τις υπηρεσίες που προστατεύουν τη χώρα της από εξωτερικές απειλές, μετέθετε τις ευθύνες της στον πρόεδρο.

Όταν πιέστηκε για το αν το Ιράν απέχει «λίγες εβδομάδες» από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, απέφυγε και πάλι να απαντήσει με σαφήνεια, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «ασέβεια» προς τον αμερικανικό λαό να απαντήσει με «ναι ή όχι». Ο βουλευτής Τζίμι Γκόμεζ τη ρώτησε ευθέως γιατί διορίστηκε για να συλλέγει πληροφορίες προς υπεράσπιση του αμερικανικού λαού, αν μόνο ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει τι συνιστά απειλή.

Ήταν μια πολύ απογοητευτική εμφάνιση τόσο για τους υποστηρικτές της όσο και τα μέλη της Επτιροπής, βλέποντας την επικεφαλής των υπηρεσιών να μην απαντάει σε εύλογες ερωτήσεις.

Με άλλα λόγια η Γκάμπαρντ μασούσε μυστηριωδώς τα λόγια της ενόψει των Αμερικανών νομοθετών.

Όταν η Γκάμπαρντ έλεγε ότι ο Τραμπ διαπράττει παράνομες ενέργειες

Κάποτε όμως ήταν πολύ πιο εκφραστική και ξεκάθαρη, υποστηρίζοντας αντιπολεμικές πολιτικές.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010 από τη θέση της αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών ήταν από τις πιο σημαντικές υποστηρίκτριες της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά (JCPOA) την οποία έθαψε το σημερινός της πολιτικός προϊστάμενος, Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, το αμερικανικό λόμπι και οι μυστικές υπηρεσίες εμφάνιζαν ψευδείς ισχυρισμούς ότι το Ιράν ανέπτυσσε πυρηνικά, εκείνη η συμφωνία είχε θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Στις εκλογές μάλιστα του 2016 η Γκάμπαρντ αυτομόλησε από το Δημοκρατικό Κόμμα –που τότε κυριαρχούσε η Χίλαρι Κλίντον, και στήριξε τον Μπέρντι Σάντερς, σηματοδοτώντας μια ακόμα πιο αντιπολεμική στάση. Είχε μάλιστα χαρακτηρίσει την δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί ως «πράξη πολέμου» από την τότε κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το 2020.

Μετά την ενημέρωση που έδωσε η τότε κυβέρνηση Τραμπ πληροφοριών που ήρθε η κυβέρνηση και παρουσίασε στο Κογκρέσο δήλωσε ότι «Στην πραγματικότητα παρείχαν αόριστα σχόλια, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία γι’ αυτή την παράνομη και αντισυνταγματική πολεμική ενέργεια που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ», είχε δηλώσει η ίδια στο CNN.

Κωλοτούμπα

Η εξήγηση που δίνει με ανάλυσή του ο Αμερικανός σχολιαστής Σπένσερ Νιλ είναι πως απλά η Γκάμπαρντ ήθελε απλά την «καρέκλα». «Η αλήθεια είναι ότι η Gabbard δεν διαφέρει από πολλούς πολιτικούς και στελέχη της Ουάσινγκτον: δεν βρίσκονται εκεί λόγω ακλόνητων αρχών, αλλά για να ικανοποιήσουν φιλοδοξίες εξουσίας, φήμης και υστεροφημίας» αναφέρει ο ίδιος.

Η πορεία της από ανεξάρτητη αντιπολεμική φωνή σε κομματικό στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, συνεχίζει ο Νιλ, δεν διαφέρει πολύ από εκείνη του αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος επίσης τις τελευταίες εβδομάδες δικαιολογεί σιωπηρά έναν πόλεμο που έρχεται σε αντίθεση με τις προεκλογικές υποσχέσεις μη παρέμβασης.

«Στην Ουάσινγκτον, η «ωρίμανση» συχνά σημαίνει ότι η πολιτική επιβίωση έρχεται πρώτη. Πολλοί αξιωματούχοι λένε ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσουν τη θέση και την επιρροή τους σε ένα σύστημα που ανταμείβει την πίστη αντί για τις αρχές, αφήνοντας τους ιδεαλιστές υποστηρικτές απογοητευμένους» σημεώνει.

«Γιατί λοιπόν η Τούλσι ακολουθεί τη γραμμή; Τι άλλη επιλογή έχει; Να επιστρέψει στο X; Στον κόσμο των podcast όπου την θαυμάζουν άνθρωποι χωρίς πραγματική εξουσία; Η Tulsi βρίσκεται ακριβώς εκεί που πάντα ήθελε: στο κέντρο της εξουσίας — και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει εκεί όσο περισσότερο μπορεί» καταλήγει ο συντάκτης του The American Conservative.

Συνεπώς, μπορεί πράγματι η Γκάμπαρντ να πιστεύει ότι η χώρα της δεν έπρεπε να επιτεθεί στο Ιράν και να επιδιώξει «αλλαγή καθεστώτος», αλλά η στάση της μέχρι σήμερα δείχνει ότι προτεραιότητα έχει η πολιτική καριέρα.