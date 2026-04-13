Ιωάννα Τούνη: Απαντά στις κακές γλώσσες με μια συμβουλή της μητέρας της

Η Ιωάννα Τούνη επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τα social media, δίνοντας τη δική της απάντηση στα σχόλια που προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνισή της σε δικαστική αίθουσα. Η γνωστή influencer δεν δίστασε να σχολιάσει την κριτική που δέχτηκε για την εμφάνισή της, αλλά και τη γενικότερη στάση του κοινού απέναντι στην εικόνα που επιλέγει να προβάλλει.

Μέσα από ένα προσωπικό βίντεο, η ίδια ξεκαθαρίζει τη διάκριση ανάμεσα στην καθημερινή της εικόνα και τις επιλογές που κάνει σε πιο επίσημες περιστάσεις, τονίζοντας πως δεν μπορεί να ικανοποιεί τους πάντες. Παράλληλα, αναφέρεται ανοιχτά στα αρνητικά σχόλια που δέχεται, επισημαίνοντας πως η έκθεση που συνοδεύει ένα μεγάλο κοινό φέρνει μαζί της και έντονη κριτική.

«Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει»

«Διαβάζω τόσο ωραία πράγματα και όλα αυτά σε αντίθεση με τον τόσο κακό κόσμο που υπάρχει εκεί έξω, το συνειδητοποιώ σε κάθε έκφανση της ζωής μου. Ας πούμε τώρα, κατά τη διάρκεια που γινότανε το δικαστήριο, διάβαζα πάρα πολλά σχόλια σε άλλα sites, από δημοσιογράφους του τύπου: ντύθηκε έτσι να μας πει τι;

Μας το παίζει καημένη και μας έρχεται έτσι ντυμένη, λες και είναι αποκριές, που κανονικά τα πετάει όλα έξω…» είπε η Ιωάννα Τούνη.

«Για όσους με ξέρουν, θα γνωρίζουν ότι στην καθημερινότητά μου, τις μισές έστω ημέρες φοράω μια φόρμα κλειστή και πάω στη δουλειά. Αλλά και κάθε μέρα κοντά φορεματάκια να φορούσα, είναι άλλο το τι επιλέγω να βάλω στην καθημερινότητά μου σαν Ιωάννα και άλλο τι πρέπει να βάλω σε μία συγκεκριμένη περίσταση, όπως είναι ένα δικαστήριο», πρόσθεσε.

«Για αυτό πάντα να κάνεις αυτό που σε εκφράζει και σε κάνει χαρούμενη… γιατί τριγύρω ΠΑΝΤΑ θα έχουν κάτι να σου προσάψουν! Όσο και να αλλάξεις για χάρη τους, δεν θα είναι ποτέ αρκετό… γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από μέσα τους 🥹🧠❤️‍🩹



Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε πως δεν είναι δυνατό να αρέσει σε όλους.

«Ό,τι και να κάνει στη ζωή, δεν γίνεται να είσαι αρεστός απ’ όλους. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Και γι΄αυτό είμαι ok. Εγώ σαν ένα μεγάλο προφίλ με πολύ κόσμο που με παρακολουθεί, είτε επειδή με αγαπάει, είτε επειδή με σιχαίνεται, παίρνω πολλές φορές παραπάνω αρνητικά σχόλια», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σε σχέση με τα παραπάνω, έγραψε πάνω στο βίντεο: «Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν με ξένα σχόλια: ‘Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει. Ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι’».