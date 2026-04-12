Τροχαίο στην Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε το 3χρονο παιδάκι
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη, όταν ένα ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ όχημα
- Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)
- Τι μας λέει η ιστορία του ΝΑΤΟ για το μέλλον του
- Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
- Βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία: Τέλος της μακρόχρονης διακυβέρνησης ή πέμπτη θητεία για Όρμπαν
Χωρίς δίπλωμα οδήγησης φέρεται να οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου παιδιού που σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, το μεσημέρι εκτυλίχθηκε μια ανείπωτη τραγωδία στην Εθνική Οδό Καβάλας–Σερρών, όπου ένα παιδί μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη, όταν ένα ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ όχημα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα.
Ωστόσο όπως αναφέρει η ιστοσελίδα proininews, ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης.
- Άδεια η πόλη… : Μία Αθήνα διαφορετική όπου κυκλοφορούν μόνο οι τουρίστες
- Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
- Τζον Νόλαν: Πέθανε ο ηθοποιός των Batman
- Δένδιας: Στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο ο ΥΠΕΘΑ
- Αποθέωση Γκουαρδιόλα για τον Σερκί: «Από τους πιο ταλαντούχους που έχω δει»
- Πειραιάς: Ανήλικοι πέταξαν κροτίδα μέσα σε λεωφορείο – Μία σύλληψη
- Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις