Γιορτή σήμερα 12 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η 12η Απριλίου είναι μια από τις πιο λαμπρές ημέρες της Ορθοδοξίας, καθώς σήμερα είναι το Άγιο Πάσχα (Κυριακή του Πάσχα).

Μαζί με τη μεγάλη αυτή γιορτή, τιμώνται και οι:

Όσιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης

Οσία Ανθούσα

Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα γιορτάζουν πολλά και ιδιαίτερα αγαπητά ονόματα:

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης

Αναστασία, Τασούλα

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι

Ανθούσα

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη

Ονόματα συνδεδεμένα με το Πάσχα

Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης

Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα

Γιατί γιορτάζουν τόσοι σήμερα

Η Κυριακή του Πάσχα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Ανάσταση του Χριστού, γι’ αυτό και:

Τα ονόματα από το «Αναστάσιος / Αναστασία» έχουν την τιμητική τους

Ονόματα όπως Λάμπρος σχετίζονται με το «λαμπρό» φως της Ανάστασης

Ονόματα όπως Πασχάλης / Πασχαλίνα προέρχονται από το ίδιο το Πάσχα

