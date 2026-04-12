Γιορτή σήμερα 12 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 12 Απριλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν στο εορτολόγιο. Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Πασχάλης και άλλα ονόματα.
Η 12η Απριλίου είναι μια από τις πιο λαμπρές ημέρες της Ορθοδοξίας, καθώς σήμερα είναι το Άγιο Πάσχα (Κυριακή του Πάσχα).
Μαζί με τη μεγάλη αυτή γιορτή, τιμώνται και οι:
- Όσιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης
- Οσία Ανθούσα
- Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα γιορτάζουν πολλά και ιδιαίτερα αγαπητά ονόματα:
- Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης
- Αναστασία, Τασούλα
- Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα
- Ακάκιος, Κάχι, Κάκι
- Ανθούσα
- Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη
Ονόματα συνδεδεμένα με το Πάσχα
- Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης
- Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα
Γιατί γιορτάζουν τόσοι σήμερα
Η Κυριακή του Πάσχα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Ανάσταση του Χριστού, γι’ αυτό και:
- Τα ονόματα από το «Αναστάσιος / Αναστασία» έχουν την τιμητική τους
- Ονόματα όπως Λάμπρος σχετίζονται με το «λαμπρό» φως της Ανάστασης
- Ονόματα όπως Πασχάλης / Πασχαλίνα προέρχονται από το ίδιο το Πάσχα
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
