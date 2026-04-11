Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 22:50

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιος ξέρει τι θα έλεγε ο ιστορικός και πρώην υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλίας, Αλεξίς ντε Τοκβίλ, αν επέστρεφε σήμερα από την εξερευνητική του «μεγάλη περιοδεία» στις ΗΠΑ. Θα εξακολουθούσε να έχει την ίδια άποψη για τη δημοκρατία στην Αμερική; Θα αναγνώριζε στις σημερινές ΗΠΑ τη χώρα που κάποτε εγγυόταν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες;

Όχι μόνο η Αμερική είναι εδώ και καιρό η χώρα όπου οι ανισότητες είναι μεγαλύτερες, αλλά είναι επίσης μια χώρα όπου η βία έχει αναχθεί σε κυβερνητική πολιτική.

Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Τοκβίλ – τόσο ενθουσιώδης, που εξύμνησε την αμερικανική δημοκρατία σε πάνω από χίλιες σελίδες στο βιβλίο του «Δημοκρατία στην Αμερική» – ήταν πεπεισμένος ότι ο πόλεμος ήταν πλέον παρελθόν…

Οι ΗΠΑ ήταν πάντα μια βίαιη χώρα (όχι μόνο στις ταινίες), αλλά τώρα που η βία έχει θεσμοθετηθεί. Έχει γίνει μέρος της πολιτικής – ηθικά, επίσημα και απελευθερωμένα.

Τι έχει συμβεί στην Αμερική; Τι έχει μετατρέψει την πιο προηγμένη χώρα της Δύσης, υπερασπιστή των ελευθεριών και φάρο της δημοκρατίας, σε ένα ταραγμένο μέρος;

Πολλοί κουνούν το δάχτυλο στον Ντόναλντ Τραμπ, έναν αυταρχικό και ευμετάβλητο πρόεδρο που συμπεριφέρεται σαν γνήσιος λαϊκιστής, που αντιφάσκει γρήγορα και ασπάζεται ακραίες ιδέες χωρίς να ανησυχεί για τις συνέπειες – πεπεισμένοι, πάνω απ’ όλα, ότι η ειρήνη επιτυγχάνεται μέσω του πολέμου.

Αλλά ο Τραμπ είναι μόνο το τελευταίο στάδιο (προς το παρόν) ενός μακρινού ταξιδιού προς την πολιτική και πολιτιστική παρακμή, που ξεκίνησε με τον πόλεμο του Βιετνάμ και σταδιακά εντάθηκε με την πάροδο του χρόνου, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Social Europe.

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» στις ΗΠΑ

Η επερχόμενη σκοτεινή εποχή της Αμερικής ονομάζεται «ανοκρατία», ένας όρος που υποδηλώνει μια κυβέρνηση που ταλαντεύεται μεταξύ δημοκρατικών ελευθεριών και αυταρχικών τάσεων. Η ανοκρατία είναι αμφίρροπη δημοκρατία: εμφανίζεται σε ένα αυταρχικό καθεστώς που επιδιώκει να εκδημοκρατιστεί, αλλά εξίσου και σε μια δημοκρατική χώρα που ολισθαίνει προς τον δεσποτισμό.

Είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών που, καθώς βγαίνουν από ένα δικτατορικό παρελθόν, προετοιμάζονται να υποστούν μια δημοκρατική μετάβαση – ή, αντίθετα, για κοινωνίες που, παρά τη σταθερή δημοκρατική ιστορία τους, σιγά-σιγά ολισθαίνουν προς την απολυταρχία.

Υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ότι οι ΗΠΑ μετατρέπονται σε ανοκρατία; Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση θεσμικής κρίσης, που κυμαίνονται από την άνοδο του λαϊκισμού έως την κατάρρευση της συναίνεσης των ελίτ, από την αντίληψη της κοινωνικής ανασφάλειας έως το κλίμα βίας που έχει δημιουργηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Peter Turchin, αυτό είναι συνέπεια της εναλλαγής μεταξύ φάσεων ενσωμάτωσης και αποσύνθεσης. Η Αμερική, παρασύροντας μαζί της μεγάλο μέρος της Δύσης, αυτή τη στιγμή διέρχεται μία από αυτές τις αρνητικές φάσεις, που μπορεί να διαρκέσει έως και έναν αιώνα.

Η άποψη του Turchin μπορεί να φαίνεται σαν μια επιστροφή στους κύκλους και τις επαναλήψεις της Ιστορίας, που έχουν γοητεύσει την ανθρωπότητα από αμνημονεύτων χρόνων. Ο Πολύβιος εντόπισε κυκλικές μορφές διακυβέρνησης, ο Πλάτων αναφέρθηκε σε αυτές στην Δημοκρατία και, αργότερα, ο Τζαμπαττίστα Βίκο τις έκανε τον ακρογωνιαίο λίθο της σκέψης του. Ακόμα και ο Νίτσε μιλάει για την αιώνια επιστροφή. Αλλά η πιο κοντινή εκδοχή του Turchin φαίνεται να είναι η αντιμοντέρνα οπτική του Oswald Spengler, συγγραφέα του βιβλίου «Η Παρακμή της Δύσης», ο οποίος συγκρίνει τους πολιτισμούς με τα λαχανικά που υπόκεινται σε άνθηση, ωρίμανση και σήψη.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Spengler προβλέπει ότι η οριστική πολιτική μορφή του τελικού πολιτισμού θα είναι ο «Καισαρισμός»: η άνοδος ενός αυταρχικού ηγέτη. Κάτι που δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική.

Αναλύοντας ιστορικά δεδομένα από την εποχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές τους, ο Turchin καταλήγει σε συμπεράσματα που είναι λιγότερο φανταστικά από αυτά του Spengler και πολύ πιο πειστικά.

Οι μισθοί που καταρρέουν, η «αντλία πλούτου», η μεταφορά του πλούτου από τη μεσαία τάξη στην προνομιούχα ελίτ, η έλλειψη αλληλεγγύης και η εξύμνηση του ατομικισμού: αυτές θα ήταν οι κύριες αιτίες της παρακμής. Αυτό συνδυάζεται με την άνοδο των αναδυόμενων ελίτ – μορφωμένων και κατεχόντων τα απαραίτητα προσόντα για την κατάκτηση θέσεων εξουσίας – για τις οποίες, ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ελίτ μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό αντι-ελίτ, αυξάνοντας έτσι την κοινωνική αποσύνθεση και αστάθεια.

«Γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου»

Για να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ του Τραμπ, αυτή η προοπτική πρέπει να συμπληρωθεί με άλλα συμπτώματα που επισημαίνονται από συγγραφείς όπως η Barbara F. Walter, η οποία αποκαλύπτει την ύπαρξη της «Ομάδας Πολιτικής Αστάθειας» (PITF), που δημιουργήθηκε το 1994 υπό τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και φιλοξενείται τώρα από το «Κέντρο Συστημικής Ειρήνης», για να προβλέψει τουλάχιστον δύο χρόνια νωρίτερα σε ποιες χώρες μπορεί να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος.

Ένας από τους βασικούς προγνωστικούς παράγοντες για τον καθορισμό τού αν θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος σε ένα έθνος είναι η τάση να κινείται προς ή μακριά από τη δημοκρατία: και τα δύο κινήματα είναι ενδεικτικά της πολιτικής αστάθειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βία.

Για τον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου, η ανάλυση κυμαίνεται από συγκεκριμένα προειδοποιητικά σημάδια έως πολύπλοκους αλγοριθμικούς υπολογισμούς. Μεταξύ άλλων παραγόντων, σύμφωνα με την Walter, πρέπει κανείς να εξετάσει εάν μια χώρα βασίζεται σε μια εθνική ή θρησκευτική ταυτότητα και, τελικά, τον αντίκτυπο του διαδικτύου, την ευρεία χρήση των smartphones και την ανάπτυξη των social media. Οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πραγματικοί «επιταχυντές» της βίας, με την τάση να διατηρούν μια συνεχή κατάσταση κρίσης, μαζί με την αντίληψη ότι οι μέτριες πολιτικές αποτυγχάνουν.

Οι Turchin και Walter λειτουργούν στο ίδιο έδαφος και αλληλοσυμπληρώνονται, αφού και στις δύο περιπτώσεις στόχος είναι η ανάλυση ιστορικών γεγονότων για να καταλάβουμε πόσο ρισκάρει μια χώρα όσον αφορά στη δημοκρατία. Αυτό δεν είναι απλώς κοινωνιολογία, αλλά θέμα πολιτικά επείγον, δεδομένου του τι συμβαίνει στον κόσμο.

Το πιο εκπληκτικό συμπέρασμα, ωστόσο, είναι ότι τώρα, μεταξύ των χωρών που κινδυνεύουν από αστάθεια, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο: Μάχη για απεγκλωβισμό ατόμου – Τρείς τραυματίες
Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο

Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Η Τζένα Ορτέγκα νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μπαράκ Ομπάμα - Αλλά τελικά, ήθελε μόνο τη δουλειά του

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

