newspaper
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 17:11
Παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι
Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 14:43
Μυστήριο στην Θεσσαλονίκη: Σορός 64χρονου εντοπίστηκε σε ρεματιά στην Ευκαρπία
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 15:00

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Spotlight

Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην παγκόσμια πολιτική σκηνή από την πρώτη κιόλας θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε σαφές ότι η θητεία του δεν θα ήταν συμβατική.

Με έναν λόγο επιθετικό, απρόβλεπτο και γεμάτο υπερβολές, ο Τραμπ δεν δίστασε να προκαλέσει συμμάχους και αντιπάλους.

Ωστόσο, πολλές φορές και οι υπόλοιποι ηγέτες του κόσμου δεν κράτησαν τη συνήθη διπλωματική ψυχραιμία.

Από ειρωνείες και δημόσια «τρολαρίσματα» μέχρι σκληρές προσβολές και πρωτοφανείς σκηνές σε ζωντανή μετάδοση, η διεθνής πολιτική σκηνή απέκτησε στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται.

Ακολουθούν 16 χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου παγκόσμιοι ηγέτες επέκριναν, αμφισβήτησαν ή προσέβαλαν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Buzzfeed.

Όλη η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περιγελά κατάμουτρα

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβιο του 2018, ο Τραμπ υποστήριξε: «Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η κυβέρνησή μου έχει επιτύχει περισσότερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας μας. Της Αμερικής — τόσο αληθινό», προκαλώντας την αίθουσα να ξεσπάσει σε ακουστό γέλιο.

Ο Τραμπ έκανε μια παύση, εμφανώς αιφνιδιασμένος, και είπε:

«Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση, αλλά δεν πειράζει», κάτι που προκάλεσε ακόμη περισσότερο γέλιο και χειροκροτήματα.

Αργότερα είπε στους δημοσιογράφους ότι το γέλιο ήταν σκόπιμο.

Το Twitter απάντησε αμέσως με ένα παλιό του tweet: «Χρειαζόμαστε έναν Πρόεδρο που να μην είναι περίγελος για ολόκληρο τον κόσμο.»

Η τοποθέτηση του Πάπα Φραγκίσκου

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο παπικό αεροπλάνο κατά την επιστροφή από το Μεξικό τον Φεβρουάριο του 2016, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε: «Ένα άτομο που σκέφτεται μόνο να χτίζει τείχη, όπου κι αν βρίσκονται αυτά, και όχι να χτίζει γέφυρες, δεν είναι Χριστιανός».

Ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ντροπή για έναν θρησκευτικό ηγέτη να αμφισβητεί την πίστη ενός ατόμου. Αν και όταν το Βατικανό δεχτεί επίθεση από το ISIS… ο Πάπας θα εύχονταν και θα προσευχόταν μόνο να ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ Πρόεδρος».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως γράψει στο Twitter:

«Ο νέος Πάπας είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, πολύ σαν εμένα, κάτι που πιθανώς εξηγεί γιατί μου αρέσει τόσο πολύ!» Όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Βατικανό το 2017, η φωτογραφία που έγινε viral με έναν χαμογελαστό Τραμπ δίπλα σε έναν εμφανώς δυσαρεστημένο Πάπα Φραγκίσκο έγινε αμέσως meme.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έμαθε στον κόσμο τη λέξη «dotard»

Αφού το 2017 ο Τραμπ απείλησε να «καταστρέψει ολοσχερώς» τη Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ, ο Κιμ εξέδωσε προσωπική δήλωση αποκαλώντας τον Τραμπ «διανοητικά διαταραγμένο γεροξεκούτη (dotard) των ΗΠΑ» τον οποίο θα «υποτάξει σίγουρα και οριστικά με τη φωτιά». Πρόσθεσε: «Ένα φοβισμένο σκυλί γαβγίζει πιο δυνατά».

Η λέξη «dotard» — ένας αρχαϊκός αγγλικός όρος για έναν γεροντικό, αδύναμο στο μυαλό ηλικιωμένο — έγινε αμέσως viral.

Το Merriam-Webster ανέφερε ότι οι αναζητήσεις της λέξης στο λεξικό ήταν «στα ύψη».

Παγκόσμιοι ηγέτες πιάστηκαν από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σε δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο του 2019, μια κάμερα έπιασε τους ηγέτες να συσπειρώνονται και να μιλάνε ξεκάθαρα για τον Τραμπ.

Ο Τζόνσον ρώτησε τον Μακρόν: «Γι’ αυτό άργησες;» Ο Τρουντό απάντησε: «Άργησε επειδή κάθε φορά κάνει μια συνέντευξη Τύπου 40 λεπτών από την αρχή.»

Πρόσθεσε: «Μόλις είδες τα σαγόνια της ομάδας του να πέφτουν στο πάτωμα.»

Το βίντεο διάρκειας 25 δευτερολέπτων έγινε viral.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε, αποκαλώντας τον Τρουντό «διπρόσωπο», ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου λήξης και επέστρεψε νωρίτερα στην πατρίδα του.

Μακρόν και το «Make America Great Again»

Αφού ο Τραμπ αποχώρησε από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα το 2017, ο Μακρόν έδωσε τηλεοπτική ομιλία — για πρώτη φορά στα αγγλικά — από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Προσκάλεσε τους απογοητευμένους Αμερικανούς επιστήμονες να μετακομίσουν στη Γαλλία και στη συνέχεια έριξε την ατάκα: «Make our planet great again.»

Στη συνέχεια, δημιούργησε μια πραγματική ιστοσελίδα (makeourplanetgreatagain.fr) για να τους προσελκύσει.

Αργότερα μάλιστα έμαθε να λέει τη φράση στα μανδαρινικά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κίνα.

Βρετανοί βουλευτές τον αποκάλεσαν «βλάκα» και «παλιάτσο»

Μία αίτηση με 574.000 υπογραφές πυροδότησε μια επίσημη συζήτηση για την απαγόρευση εισόδου του Τραμπ στη Βρετανία, τον Ιανουάριο του 2016.

Η συντηρητική βουλευτής Βικτόρια Άτκινς χαρακτήρισε τις πολιτικές του «τρελές» και είπε ότι οι ψηφοφόροι της θα του έλεγαν «είναι βλάκας».

Ο Πολ Σκάλι είπε: «Έχω ακούσει για περιπτώσεις όπου άνθρωποι έχουν αποκλειστεί για υποκίνηση μίσους. Δεν έχω ακούσει ποτέ για περίπτωση λόγω ηλιθιότητας, και δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να αρχίσουμε τώρα.»

Η Άνν ΜακΛάφλιν του SNP σημείωσε ότι ο Τραμπ είναι «γιος Σκωτσέζου μετανάστη. Και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό.»

Δεν έγινε ψηφοφορία.

«Δεν πρόκειται να πληρώσω για αυτό το γ*μημένο τείχος».

Τον Φεβρουάριο του 2016 στο Fusion TV, ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού Βισέντε Φοξ είπε τη διάσημη φράση:

«Δεν πρόκειται να πληρώσω για αυτό το γ*μ*μένο τείχος».

Στη συνέχεια, την επανέλαβε ζωντανά στο Fox Business. Την είπε για άλλη μια φορά σε ένα podcast, προσθέτοντας: «Παρακαλώ, μην αφαιρέσετε τη γ*μ*μένη λέξη.»

Την είπε ακόμη και στο CNN, προκαλώντας τον παρουσιαστή να ζητήσει συγγνώμη από το πρωινό κοινό.

Φόρεσε επίσης ένα μπλουζάκι με τη φράση: «Δεν μπορείς να χτίσεις τείχος αν τα χέρια σου είναι πολύ μικρά».

Σύγκρινε τον Τραμπ με τον Χίτλερ. Έκανε βίντεο στο YouTube που έγιναν viral. Τελικά, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι ο Φοξ «πρέπει να ζητήσει συγγνώμη!»

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ είχαν μια έντονη διαμάχη στο Οβάλ Γραφείο — σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν η υπογραφή μιας συμφωνίας για ορυκτά τον Φεβρουάριο του 2025 εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του ηγέτη της Ουκρανίας. Ο Τραμπ φώναξε: «Παίζεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο!», ενώ ο αντιπρόεδρος Βανς είπε στον Ζελένσκι να «εκφράσει κάποια λόγια ευγνωμοσύνης».

Ο Ζελένσκι αντέδρασε στον Βανς: «Έχεις πάει ποτέ στην Ουκρανία; Έχεις δει τα προβλήματα που έχουμε; Έλα μια φορά.» Όταν του είπαν ότι η χώρα του βρισκόταν «σε μεγάλο μπελά», ο Ζελένσκι απάντησε: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όλοι έχουν προβλήματα, ακόμα και εσύ. Αλλά έχεις ωραίο ωκεανό και δεν το νιώθεις τώρα. Αλλά θα το νιώσεις στο μέλλον.»

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τον Ζελένσκι να φύγει.

Το CNN ανέφερε: «Ποτέ στο παρελθόν ένας Αμερικανός πρόεδρος δεν επιτέθηκε λεκτικά σε επισκέπτη του όπως έκανε ο Τραμπ στον Ζελένσκι».

Το σχόλιο για τις «σκ*τόχώρες» προκάλεσε παγκόσμια θύελλα αντιδράσεων.

Αφού ο Τραμπ φέρεται να ρώτησε το 2018: «Γιατί έρχονται εδώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τις σκ*τοχώρες (shithole countries);» αναφερόμενος στην Αϊτή, το Ελ Σαλβαδόρ και τις αφρικανικές χώρες, η αντίδραση ήταν άμεση και παγκόσμια.

Η Μποτσουάνα κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ και απαίτησε από τις ΗΠΑ να «διευκρινίσουν αν η Μποτσουάνα θεωρείται τέτοια χώρα».

Η Αφρικανική Ένωση δήλωσε: «Δεδομένης της ιστορικής πραγματικότητας του πόσοι Αφρικανοί έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως σκλάβοι, αυτή η δήλωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε αποδεκτή συμπεριφορά».

Ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε: «Δεν μπορείς να αποδοκιμάζεις ολόκληρες χώρες και ηπείρους ως σκ*τοχώρες. Δεν υπάρχει άλλη λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από ρατσιστικό».

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια της Νότιας Αφρικής Λεάνε Μανάς έγραψε στο Twitter: «Καλημέρα από τη μεγαλύτερη και ομορφότερη ‘σκ*τοχώρα’ στον κόσμο!!!»

Η επιχειρηματική οπτική του Μαρκ Κάρνι

Στην πρώτη του συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Μάιο του 2025, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι , έβαλε τέλος στις συζητήσεις για την 51η πολιτεία χρησιμοποιώντας γλώσσα που ο Τραμπ θα καταλάβαινε: «Όπως γνωρίζετε από τον τομέα των ακινήτων, υπάρχουν κάποια μέρη που δεν είναι προς πώληση. Και ο Καναδάς δεν είναι προς πώληση. Δεν θα είναι ποτέ προς πώληση».

Όταν ο Τραμπ είπε: «Ποτέ μην λες ποτέ», ο Κάρνι επανέλαβε: «Ποτέ.»

Μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Κάρνι είχε δηλώσει: «Ο Τραμπ προσπαθεί να μας σπάσει ώστε η Αμερική να μας αποκτήσει». Μια δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου 2025 έδειξε ότι το 60% των Καναδών πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να εμπιστευτεί τις ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, απέδωσε τα εύσημα για τη νίκη του Κάρνι στον εαυτό του, λέγοντας: «Νομίζω ότι ήμουν πιθανώς το καλύτερο πράγμα που του συνέβη».

Ο πρόεδρος του Παναμά δήλωσε κατηγορηματικά: «Ο Τραμπ λέει ψέματα»

Αφού ο Τραμπ ισχυρίστηκε στην ομιλία του προς το Κογκρέσο τον Μάρτιο του 2025 ότι οι ΗΠΑ θα «ανακτήσουν» τη Διώρυγα του Παναμά, ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο απάντησε με μια ευθύτητα που σπάνια συναντάται στη διπλωματία: «Ο Πρόεδρος Τραμπ λέει ψέματα».

Πρόσθεσε: «Απορρίπτω, εκ μέρους του Παναμά και όλων των Παναμέζων, αυτή τη νέα προσβολή προς την αλήθεια και την αξιοπρέπειά μας ως έθνος.»

Νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2025, σε απάντηση στην ομιλία ενθρόνισης του Τραμπ, ο Μουλίνο είχε δηλώσει: «Η Διώρυγα δεν ήταν παραχώρηση από κανέναν. Ήταν το αποτέλεσμα αγώνων γενεών.»

 Η ειρωνεία από την Αλβανία

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα μπερδέψει την Αρμενία με την Αλβανία ενώ καυχιόταν για τη μεσολάβηση σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, λέγοντας πράγματα όπως:

«Επιλύσαμε το Αζερμπαϊτζάν και την Αλβανία».

Σε μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, ο Ράμα πλησίασε τον Μακρόν και τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλιέφ και είπε με σοβαρό ύφος:

«Πρέπει να μας ζητήσετε συγγνώμη επειδή δεν μας συγχαρήκατε για τη συμφωνία ειρήνης που έφερε ο Πρόεδρος Τραμπ μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν».

Ο Αλιέφ ξέσπασε σε γέλια.

Ο Μακρόν έπαιξε το παιχνίδι, λέγοντας: «Λυπάμαι γι’ αυτό.»

Περιττό να αναφερθεί πως Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε πόλεμο.

Απολύεσαι» σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

Στις 22 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, ο εκπρόσωπος του IRGC Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι πέρασε από τα φαρσί στα αγγλικά στην ιρανική κρατική τηλεόραση για να χρησιμοποιήσει το ίδιο το σλόγκαν του Τραμπ εναντίον του, κοιτάζοντας κατάματα την κάμερα καθώς έλεγε: «Έι Τραμπ — απολύεσαι. Γνωρίζεις καλά αυτή τη φράση».

Το βίντεο διαδόθηκε παγκοσμίως μέσα σε λίγες ώρες.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Ζολφαγκάρι χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο ψεύτη μεταξύ των προέδρων των χωρών του κόσμου», ο οποίος «δεν διαθέτει πνευματική και ρητορική σταθερότητα» και «δεν είναι καθόλου αξιόπιστος».

Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι αλλάζει θέσεις ανά ώρα, λέγοντας ότι ο Τραμπ προβαίνει σε απειλές το πρωί και υποχωρεί από αυτές το βράδυ, ενώ εναλλάσσεται μεταξύ συζητήσεων για διαπραγματεύσεις και αποφάσεων για τη συνέχιση του πολέμου.

Στη συνέχεια, ρώτησε ειρωνικά αν οι εσωτερικές συγκρούσεις της Αμερικής είχαν φτάσει στο σημείο να «διαπραγματεύονται με τους εαυτούς τους».

Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική δύναμη επιχειρούσε χερσαία εισβολή θα δεχόταν θερμή υποδοχή από τις ιρανικές δυνάμεις και ότι οι καρχαρίες του Περσικού Κόλπου ήταν πεινασμένοι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Κόσμος
Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Απριλίου 2026
Cookies