Προφυλακίστηκε ο καθηγητής μουσικής για την ασέλγεια στη 14χρονη μαθήτρια του
Δεν έπεσε ανακριτή και εισαγγελέα. Αρνείται τις κατηγορίες
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 14χρονης μαθήτριας του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Όπως αναφέρει το patris.gr, ο 37χρονος καθηγητής μουσικής για τέσσερις ώρες έδινε εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα πάντα.
Οι ισχυρισμοί όμως αυτοί δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκιση του με βάση το άρθρο 342 για κατάχρηση ανηλίκου.
Το χρονικό
Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, μετά την καταγγελία της οικογένειας, η ανήλικη, μαζί με τους γονείς της, βρήκε το θάρρος και κατέθεσε, παρουσία ψυχολόγου, όλα όσα βίωσε από τον καθηγητή της.
Η στήριξη του παιδιού, ψυχολογικά, αλλά και από την οικογένειά του και η επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για να μιλήσει.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις