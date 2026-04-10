Απολογείται ο καθηγητής μουσικής για την ασέλγεια στη 14χρονη μαθήτρια του

Λίγο μετά τις 9 το πρωί πέρασε το κατώφλι του ανακριτή Χανίων ο 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 14χρονης μαθήτριάς του, τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, μετά την καταγγελία της οικογένειας, η ανήλικη, μαζί με τους γονείς της, βρήκε το θάρρος και κατέθεσε, παρουσία ψυχολόγου, όλα όσα βίωσε από τον καθηγητή της.

Όπως αναφέρει το patris.gr , η στήριξη του παιδιού, ψυχολογικά, αλλά και από την οικογένειά του και η επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για να μιλήσει.

Μετά την κατάθεση, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έδρασαν άμεσα και μεθοδικά, πραγματοποιώντας έρευνα στο σπίτι του 37χρονου καθηγητή, ο οποίος και συνελήφθη.

Μάλιστα, ελέγχονται για το περιεχόμενό τους και ό,τι ηλεκτρονικές συσκευές είχε στο σπίτι του.

Τη Μεγάλη Τετάρτη έγινε η καταγγελία

«Τη Μεγάλη Τετάρτη, έγινε η καταγγελία της ανήλικης μαζί με τους γονείς της στην αστυνομία. Εμείς ενεργήσαμε άμεσα, αλλά με απόλυτο σεβασμό στην ηλικία του κοριτσιού και με παρουσία ψυχολόγου. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες και προχωρήσαμε στη σύλληψη του 37χρονου», επεσήμανε ο κ. Νικολάου, μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ.

Από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα θα κριθεί και η υποβολή αιτήματος για δημοσιοποίηση των στοιχείων του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανηλίκων που σχετίζονται με τον 37χρονο, ώστε να καταγγελθούν στην αστυνομία.

«Μετά την απόφαση, θα ζητήσουμε να βγει διάταξη για να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του φερόμενου δράστη, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και άλλες καταγγελίες που τον αφορούν», πρόσθεσε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.