ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού

Στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία, και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρεται το ΚΚΕ, τονίζοντας πως «οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό».

«Οι δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που είναι οι φονικότερες του τελευταίου διαστήματος, αποδεικνύουν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ αξιοποιούν την εύθραυστη εκεχειρία, η οποία αφορούσε και τον Λίβανο, για να αναπροσαρμόσουν την τακτική των επιθέσεων τους, την ίδια στιγμή που κανένας από τους αρχικά διακηρυγμένους στόχους τους στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν δεν έχει επιτευχθεί», υπογραμμίζεται από το ΚΚΕ.

«Ένα ακόμη μνημείο κυνισμού οι δηλώσεις Μητσοτάκη»

Ακολούθως προστίθεται πως «οι δε δηλώσεις Μητσοτάκη που χαρακτήρισε τη δολοφονία του λαού του Λιβάνου ”αντιπαραγωγική” είναι ένα ακόμη μνημείο κυνισμού, απόρροια της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού και προς όφελος τμημάτων του ελληνικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτής της εμπλοκής ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει ρόλο ”λαγού” σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ, που περιπλέκουν και οξύνουν περαιτέρω την κατάσταση».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό, αφού η συνολική πορεία των γεγονότων οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση παρά τους όποιους εύθραυστους και προσωρινούς συμβιβασμούς. Η όξυνση των ανταγωνισμών, οι ενεργειακοί και εμπορικοί πόλεμοι, η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα συνθέτουν τη ”μεγάλη εικόνα” που πληρώνουν οι λαοί».

Τέλος, από το Κομμουνιστικό Κόμμα επισημαίνεται πως «την ίδια ώρα αποδεικνύεται ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι παντοδύναμος και ότι οι λαοί μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις με πυξίδα τα δικά τους συμφέροντα κόντρα στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων».