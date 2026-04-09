09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Διάστημα 09 Απριλίου 2026, 13:00

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι τέσσερις αστροναύτες που επιστρέφουν από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού με το Artemis II της NASA μίλησαν για την εμπειρία τους σε συνέντευξη Τύπου, όπου παραδέχτηκαν ότι ανησυχούν για την κρίσιμη διαδικασία επιστροφής: το σκάφος τους θα πέσει σαν μετέωρο στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 40.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Η κάψουλα Orion, η οποία εκτοξεύτηκε την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα πέρασε πίσω από το φεγγάρι για να πάρει τον δρόμο της επιστροφής, προγραμματίζεται να πέσει με αλεξίπτωτο έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια στον Ειρηνικό γύρω στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας.

Αν και NASA διαβεβαιώνει ότι η κάθοδος θα είναι ασφαλής, ορισμένοι ειδικοί είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που καλύπτει το κάτω μέρος της κωνικής κάψουλας.

«Σκέφτομαι την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα από τις 3 Απριλίου του 2023 όταν μας ανατέθηκε η αποστολή» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Βίκτορ Γκλόβερ της NASA.

Το σκάφος θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα άνω των 11 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, 40 φορές ταχύτερα από ένα επιβατικό τζετ, οπότε η απότομη συμπίεση του αέρα θα τυλίξει την κάψουλα σε μια πυρόσφαιρα των 10.000 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ο αέρας μετατρέπεται σε ιονισμένο αέριο, ή πλάσμα, το οποίο μπλοκάρει τις ραδιοεπικοινωνίες και θα διακόψει την επαφή με τη Γη για λίγα λεπτά.

Η θερμική ασπίδα του Orion αποτελείται από πλακίδια σχεδιασμένα να λιώνουν και να καίγονται (NASA)

Η κάτω πλευρά της κάψουλας είναι καλυμμένη με εξαγωνικά πλακίδια ενός υλικού με την ονομασία Avcoat, το οποίο αποτελείται από εποξειδική ρητίνη και ίνες πυριτίου και είναι σχεδιασμένο να λιώνει και να καίγεται. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά της περιορίζεται έτσι γύρω στους 3.000 βαθμούς Κελσίου.

Στην αποστολή Artemis I, μια πρόβα χωρίς πλήρωμα για το Artemis II, το Orion επέστρεψε με σοβαρές φθορές στη θερμική ασπίδα, τις οποίες ορισμένοι απέδωσαν στο μέγεθος των πλακιδίων. Η NASA δεν άλλαξε το σχέδιο αλλά τροποποίησε την πορεία επανεισόδου ώστε να περιοριστεί η τριβή με την ατμόσφαιρα.

H θερμική ασπίδα του Orion υπέστη σοβαρές φθορές κατά την επιστροφή από τη δοκιμαστική αποστολή Artemis I (NASA)

Η αστοχία της θερμικής ασπίδας, λόγω πρόσκρουσης συντριμμιών κατά την εκτόξευση, ήταν η αιτία της τραγωδίας του διαστημικού λεωφορείου Columbia το 2023, όταν υπέθερμο αέριο εισήλθε στο σκάφος και προκάλεσε τη διάλυσή του στον αέρα κατά την επιστροφή στη Γη την 1η Φεβρουαρίου 2003.

Ο Βίκτορ  Γκλόβερ, ο πρώτος μη λευκός που ταξιδεύει στο φεγγάρι, συνταξιδεύει με την Κριστίνα Κοχ της NASA, την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, τον επίσης αμερικανό Ριντ Ουάισμαν και τον καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, τον πρώτο μη Αμερικανό που φτάνει τόσο μακριά από τη Γη.

H δεκαήμερη αποστολή της NASA κορυφώθηκε τη Δευτέρα με ένα πέρασμα πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, περίπου 6.550 χιλιόμετρα από την επιφάνεια.

Στη διάρκεια της εξάωρης πτήσης, η κάψουλα Orion έφτασε σε μέγιστη απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ απόστασης που κατείχε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, ο Ουάισμαν δήλωσε ότι κάθε μέλος του πληρώματος είχε δύο «πολύ σύντομες» συνομιλίες με την οικογένειά του στη Γη. Άλλοι γελούσαν και άλλοι δάκρυζαν από συγκίνηση, είπε.

Από αριστερά, η Κριστόνα Κοχ, ο Τζέρεμι Χάνσεν, Ριντ Ουάισμαν και Βίκτορ Γκλόβερ (NASA)

Τη Δευτέρα, καθώς το Orion πλησίαζε στην ελάχιστη απόσταση από τη Σελήνη, ο Χάνσεν πρότεινε συγκινημένος στο Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον να ονομαστεί ένας νέος κρατήρας προς τιμήν της συζύγου του Ουάισμαν, Κάρολ, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2020.

Ο ίδιος ο Ουάισμαν είπε ότι το υπόλοιπο πλήρωμα είχε την ιδέα  ενώ βρίσκονταν όλοι σε καραντίνα πριν από την εκτόξευση.

«Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα» είπε ο Ουάσμαν. «Τους απάντησα πως θα το ήθελα αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω τη δήλωση εγώ ο ίδιος».

Η επόμενη αποστολή, Artemis III, θα είναι μια ρομποτική δοκιμή σύνδεσης του Oriοn με μια από τις δύο σεληνακάτους που αναπτύσσουν οι SpaceX και Blue Origin, οι διαστημικές εταιρείες του Έλον Μασκ και του Τζεφ Μπέζος αντίστοιχα.

Οι αστροναύτες θα μετεπιβιβαστούν από το Orion σε μια από τις δύο σεληνακάτους για το Artemis IV, την πρώτη αποστολή προσσελήνωσης, η οποία προγραμματίζεται για το 2028 έπειτα από πολλές καθυστερήσεις.

Με τις επόμενες αποστολές η NASA θα ετοιμάζει το έδαφος για την κατασκευή σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030 και να κατασκευάσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Το πλήρωμα του Artemis II προγραμματίζεται να επιστρέψει τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, όταν το Orion πέσει με αλεξίπτωτο στον Ειρηνικό έξω από το Σαν Ντιέγκο.

Economy
ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης - Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το Artemis II

Στράτος Ιωακείμ
Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» - Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Έφη Αλεβίζου
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Δήμος Μπουλούκος
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Φροίξος Φυντανίδης
Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Μίνα Μουστάκα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

Έφη Αλεβίζου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
