Κίνηση: Χάος στους δρόμους – «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4).
Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός, όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στη Συγγρού, στην Καλιρρόης, στην Αρδηττού, στην Αμαλίας, στη Βασ. Σοφίας, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στην Ακαδημίας, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Αθηνών.
Παράλληλα, προβλήματα σημειώνονται κατά τόπους και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. https://t.co/uoA9A0fIiu
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 8, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις