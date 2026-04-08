Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 06:00

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

ΡεπορτάζΙφιγένεια Βιρβιδάκη
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Οταν επισκεφθήκαμε το 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου, τα παιδιά είχαν επιστρέψει από μαθητικό συνέδριο στο Παρίσι, όπου παρουσίασαν το «Ποιος σκότωσε τον Μαρά», ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι γρίφων που έφτιαξαν τα ίδια. Αυτή ήταν η αφορμή της επίσκεψης.

Φεύγοντας, όμως, δύο ώρες μετά, είχαμε γνωρίσει τρία παιχνίδια με τη βοήθεια της διευθύντριας του σχολείου Ελευθερίας Παπαμανώλη: είχαμε δει πώς ζωγράφισε ο Πικάσο τη δολοφονία του Μαρά, είχαμε περιγράψει σε μια ολόκληρη τάξη τι είναι το… μιτοχόνδριο και είχαμε μπει σε ένα δωμάτιο απόδρασης. Κυρίως είχαμε διδαχθεί πόσο αποτελεσματικές στη μάθηση μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία. Για την Ιστορία, τα παιχνίδια έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+KA122, στο οποίο έχει ενταχθεί το σχολείο.

Συμπεριληπτικό παιχνίδι βιολογίας

Μάθημα πρώτο: βιολογία. Για την ακρίβεια, παίζοντας τις «βιολέξεις», ένα παιχνίδι που δεν βασίστηκε σε υπάρχουσα πλατφόρμα αλλά γράφτηκε εξαρχής με κώδικα από το μηδέν. Δημιουργός του ο χημικός Γιώργος Κουκουβίνος. «Ως εκπαιδευτικός διαπίστωσα ότι οι μαθητές κατανοούν εις βάθος μια έννοια όχι μόνο όταν την ακούν ή τη διαβάζουν, αλλά κυρίως όταν καλούνται να την περιγράψουν με δικά τους λόγια», εξηγεί.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και σε κάθε γύρο ο παίκτης καλείται να περιγράψει στους συμπαίκτες του σε συγκεκριμένο χρόνο μια έννοια, έναν όρο της βιολογίας εν προκειμένω (η οποία προβάλλεται στον ψηφιακό πίνακα), χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιες «απαγορευμένες» λέξεις. «Αυτή η ένταση του χρόνου», σημειώνει ο δημιουργός του παιχνιδιού, «ο περιορισμός στη γλώσσα και η ανάγκη συνεργασίας δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής εμπλοκής στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά, σκέφτονται γρήγορα, αλληλεπιδρούν και μένουν συγκεντρωμένοι.

Το σημαντικότερο είναι ότι το παιχνίδι δεν εξαντλείται στη στιγμή της ψυχαγωγίας – είναι ένα επιμορφωτικό εργαλείο με ξεκάθαρη παιδαγωγική στόχευση». Ουσιαστικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ο συμπεριληπτικός του χαρακτήρας: αφενός έχει αναπτυχθεί σε πολλές γλώσσες (μέχρι στιγμής ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά, γερμανικά) ώστε να παίζουν ταυτόχρονα και παιδιά που εκφράζονται καλύτερα σε μια άλλη γλώσσα – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου φοιτούν και παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αφετέρου έχει σχεδιαστεί και ειδική λειτουργία για άτομα με προβλήματα όρασης.

Η τέχνη συναντά την ιστορία

Μάθημα δεύτερο: η δολοφονία του Μαρά. Για να φτιάξουν το παιχνίδι, τα παιδιά συνδύασαν την τέχνη με την ιστορία ή πιο σωστά, όπως μας είπαν, η τέχνη συναντά την ιστορία και κερδίζουν η κριτική σκέψη και η παρατηρητικότητα. Περίπου 44 μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες.

Η πρώτη μελέτησε τη δολοφονία του Μαρά και η δεύτερη, με βάση τη δουλειά της πρώτης, έφτιαξε το σενάριο. Επικεντρώθηκαν στα σχετικά έργα τέχνης και εντόπισαν 8 πίνακες. Μια άλλη ομάδα ανέλαβε να «στήσει» το παιχνίδι. Η Ιόλη και η Ειρήνη εξηγούν: «Εχετε 10 λεπτά να λύσετε τον γρίφο. Το σενάριο είναι ότι μέσα σε ένα μουσείο υπάρχουν οι 8 πίνακες και ο διευθυντής έχει την πληροφορία ότι ο ένας θα κλαπεί. Εσείς πρέπει, απαντώντας σε ερωτήσεις, να βρείτε ποιος πρόκειται να κλαπεί».

Πάντως, ο Πάρις και ο Δημήτρης, που έπαιξαν για να το δούμε στην πράξη, έλυσαν ταχύτατα τον γρίφο.

Μια άγνωστη ιστορία στο δωμάτιο απόδρασης

Μάθημα τρίτο: ένα δωμάτιο απόδρασης βασισμένο στην τοπική ιστορία που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Μάιο στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. «Διαβάσαμε πολλά κείμενα για την ιστορία του Λαυρίου και της γαλλικής εταιρείας», εξηγεί η Θεοδώρα. Επέλεξαν να ασχοληθούν με την Κατοχή και μια άγνωστη πτυχή της λαυρεωτικής ιστορίας. «Με βάση όσα μάθαμε και με τη βοήθεια της φαντασίας μας, φτιάξαμε τους γρίφους».

Απαντώντας στον έναν γρίφο, ο παίκτης οδηγείται στον επόμενο με τελικό στόχο… ένα σεντούκι. «Το κέρδος είναι η συμμετοχή και η εμπλοκή μαθητών», λέει στα «ΝΕΑ» ο φιλόλογος Ηλίας Στουραΐτης, υπό την επίβλεψη του οποίου τα παιδιά έστησαν τα δύο παιχνίδια ύστερα από πολλές συζητήσεις και δουλειά στον όμιλο παιχνιδιών, τις Παρασκευές, μετά το μάθημα. «Εμπλέκονται ενεργά, έχουν πια κεντρικό ρόλο, είναι οι πρωταγωνιστές μιας διαδικασίας. Κι αυτό βοηθάει τόσο σε γνωστικό επίπεδο, όσο και κοινωνικοποίησης, ένταξης και εμπλοκής παιδιών που μέχρι τότε έμοιαζαν λίγο αποστασιοποιημένα. Το παιχνίδι είναι η πιο απλή διαδικασία για όλα αυτά».

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Ελλάδα 07.04.26

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Ελλάδα 07.04.26

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 07.04.26

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 07.04.26

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος
Στην κόψη του ξυραφιού 08.04.26

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

Δημήτρης Τερζής
Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Γολγοθάς 08.04.26

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

«Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία με το Ιράν»

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Φονικός ρωσικός βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Νίκη» του Ιράν με «σχέδιο 10 σημείων» προς τις ΗΠΑ

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα στην Καλιφόρνια

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

