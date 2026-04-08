Πετρέλαιο: Υποχωρεί κατά σχεδόν 7% το WTI μετά την παράταση του τελεσιγράφου από τον Τραμπ
Η τιμή του WTI υποχωρεί κατά 6,93%, έπειτα από την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες το τελεσίγραφο στο Ιράν.
Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου, υποχωρούσε κατά σχεδόν 7% τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη.
Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, λίγο πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Η εξέλιξη σημειώνεται μόλις μερικά λεπτά αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται πρόταση που έκανε το Πακιστάν να αναστείλει για δύο εβδομάδες τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν που απειλούσε πως θα διέτασσε να εξαπολυθούν.
Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στη 01:45 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, στα 105,12 δολάρια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Πρόταση 10 σημείων
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι έχει λάβει πρόταση 10 σημείων, που κατ’ αυτόν αποτελεί καλή βάση για διαπραγμάτευση.
Ωστόσο, φαίνεται να παραδέχεται πως το Ιράν για την ώρα δεν έχει συμφωνήσει σε άνοιγμα των Στενών.
Ισχυρίζεται ότι έλαβε αυτήν την απόφαση γιατί οι ΗΠΑ έχουν «επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους».
Αναφέρει επίσης ότι «έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» (δικά του τα κεφαλαία γράμματα).
Και προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι «σχεδόν όλα τα σημεία της προηγούμενης διαμάχης έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας (περισσότερα εδώ).
