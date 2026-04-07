07.04.2026 | 12:44
Πυροβολισμοί στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
Μείωση της συλλογικής ανοσίας από νοσήματα που προλαμβάνονται
Υγεία 07 Απριλίου 2026, 11:18

Μείωση της συλλογικής ανοσίας από νοσήματα που προλαμβάνονται

Κίνδυνος επανεμφάνισης ξεχασμένων ασθενειών - Πρόσθετα οφέλη από τα εμβόλια με αποφυγή άνοιας, καρκίνου, αλλά και καρδιαγγειακών επιπλοκών

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΣυνέντευξηΆννα Παπαδομαρκάκη
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Περισσότερες από 25 ασθένειες μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων, καθώς υπάρχουν περισσότερα από 30 εμβόλια που μπορούν να καλύψουν τον πληθυσμό.

Οι ασθένειες αυτές προκαλούνται από ιούς ή βακτήρια, που βρίσκονται στο περιβάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο ή σε συγκεκριμένες περιοχές όπου το κλίμα ευνοεί, όπως για παράδειγμα οι τροπικές ασθένειες,

Εξαιτίας του εμβολιασμού, έχει εξαλειφθεί η ευλογιά, ενώ τείνει να εξαλειφθεί και η πολυομυελίτιδα.

Παρά το σαφές όφελος του εμβολιασμού, τα τελευταία χρόνια η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών φθίνει, αρχικά από τις δυσκολίες πρόσβασης στο γιατρό λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, λόγω της εμβολιαστικής κόπωσης και στη συνέχεια λόγω του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ενώ ο εμβολιασμός ενηλίκων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω εφησυχασμού.

Το αποτελεσμα είναι το 25% του κοινού να διατηρεί επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια, ενώ το 10-15%  είναι εκ πεποιθήσεως αντιεμβολιαστές.

Ο εμβολιασμός είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, καθώς έχει εκριζώσει ή σχεδόν εξαλείψει νοσήματα

H αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων από την Γ’ Παθολογική Κλινική και το ομώνυμο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ του νοσοκομείου «Σωτηρία» Γαρυφαλλιά Πουλάκου

Για τα οφέλη του εμβολιασμού, τις νόσους που μπορούν να προληφθούν, αλλά και τις εξελίξεις από την απροθυμία εμβολιασμού μερίδας του πληθυσμού, μίλησε στο in.gr η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων από την Γ’ Παθολογική Κλινική και το ομώνυμο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ του νοσοκομείου «Σωτηρία» Γαρυφαλλιά Πουλάκου.

Σύμφωνα με την κ. Πουλάκου, οι ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό είναι οι εξής:

Αναπνευστικές νόσοι: γρίπη, κοκκύτης, COVID-19, πνευμονιοκοκκική νόσος, νόσοι που προκαλούνται από αιμόφιλο τύπου Β, και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Ιογενείς νόσοι κυρίως της παιδικής ηλικίας: ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά, διάρροια από ροταϊό. Έρπης ζωστήρας (εμβόλιο για ενήλικες που έχουν περάσει ανεμευλογιά).

Άλλες σοβαρές βακτηριακές ή ιογενείς νόσοι: πολιομυελίτιδα, τέτανος, διφθερίτιδα, μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα.

Ηπατίτιδα Α και Ηπατίτιδα Β, νόσος που προκαλείται από τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (Human Papillomavirus/HPV), συμπεριλαμβανομένων και αρκετών μορφών καρκίνου.

Νοσήματα που απαντούν σε τροπικές περιοχές όπως δάγγειος πυρετός, κίτρινος πυρετός ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, Ebola.

Στους ενηλίκους

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων στην Ελλάδα περιλαμβάνει 14 βασικά εμβόλια για την πρόληψη νοσημάτων, όπως γρίπη, COVID-19, πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, τέτανο-διφθερίτιδα-κοκκύτη, έρπητα ζωστήρα, λοίμωξη από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα, μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο,  λοίμωξη από αιμόφιλο τύπου Β και ηπατίτιδες Α/Β, ανάλογα με την ηλικία, το ιστορικό και τους παράγοντες κινδύνου. Επιπλέον, υπάρχουν εμβόλια που αφορούν ταξιδιώτες σε περιοχές με ειδικές επιδημιολογικές συνθήκες.

Πότε γίνονται

Όπως σημείωσε η κ. Πουλάκου, «κάθε εμβόλιο έχει τις δικές του ενδείξεις. Τα πιο συχνά χορηγούμενα εμβόλια σε ενήλικες έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:

  • Εμβόλιο γρίπης: Το εμβόλιο της γρίπης συνιστάται σε άτομα 60 ετών και άνω, καθώς και σε ενήλικες κάθε ηλικίας με παράγοντες κινδύνου, χορηγείται μία φορά το χρόνο (προτιμάται ο Νοέμβριος μήνας).
  • Συζευγμένο Εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου 20δύναμο: Συστήνεται σε άτομα 65ετών και άνω ή 18-64 ετών με παράγοντες κινδύνου. Στο τελευταίο εμβολιαστικό πρόγραμμα συστήνεται μόνο μία δόση από το 20δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο σε όλα τα ανεμβολίαστα άτομα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί με κάποιο από τα παλαιότερα εμβόλια πρέπει να συμβουλευτούν τον οικογενειακό ιατρό τους για την ανάγκη εμβολιασμού με το νεότερο εμβόλιο.
  • Εμβόλιο RSV: Μέχρι πρόσφατα ο ιός θεωρείτο υπεύθυνος για παιδιατρική νόσο, ενώ η νόσος που προκαλείται από τον ιό RSV έγινε κατανοητή τα τελευταία χρόνια και αφορά άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού κλπ. Το εμβόλιο συστήνεται σε όλα τα άτομα άνω των 75 ετών ανεξαρτήτως ύπαρξης υποκείμενων νοσημάτων και στα άτομα 60 -74 ετών με ορισμένους παράγοντες κινδύνου ή υποκείμενα νοσήματα. Στην Ευρώπη κυκλοφόρησαν δύο νέα εμβόλια που απευθύνονται σε ενήλικες. Χορηγούνται σε μία δόση και καλύπτουν τουλάχιστον δύο (ετήσιες) σεζόν του ιού. Εκ των δύο εμβολίων, το διδύναμο χορηγείται και σε εγκύους για την προφύλαξη του νεογνού.
  • Έρπητας ζωστήρας: Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το αδρανοποιημένο ανασυνδυασμένο εμβόλιο (RΖV), το οποίο χορηγείται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω με ανοσοκαταστολή, ενδομυϊκά σε δύο δόσεις.
  • Τέτανος-διφθερίτιδα-κοκκύτης: Συστήνεται μια αναμνηστική δόση σε κάθε ενήλικα ανά δεκαετία.

Οι εμβολιασμοί βασίζονται στην ηλικία, το επάγγελμα, την κατάσταση υγείας (π.χ. εγκυμοσύνη, ανοσοκαταστολή) και το ιστορικό προηγούμενου εμβολιασμού ή νόσησης.

Τα οφέλη του εμβολιασμού

«Τα οφέλη των εμβολιασμών είναι πολλαπλά», εξήγησε η κ. Πουλάκου και συνεχισε: «Παρέχουν προσωπική προστασία από το ίδιο το νόσημα ενώ ταυτόχρονα προφυλάσσουν από επιπλοκές (νοσηλεία, απορρύθμιση άλλων νοσημάτων του πάσχοντος, θάνατος). Ακόμη, ο εμβολιασμός του οικογενειακού περιβάλλοντος προστατεύει όσους δεν είναι σε θέση να λάβουν ή να απαντήσουν σε εμβολιασμούς, όπως βρέφη ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα».

Τα εμβόλια διώχνουν άνοια, καρδιαγγειακά και καρκίνο

«Τα παράπλευρα οφέλη των εμβολιασμών είναι πολύ ενδιαφέροντα», σημείωσε η καθηγήτρια.

Όπως υπογράμμισε, «έχει αποδειχθεί ότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και η νόσηση από έρπητα ζωστήρα συνοδεύονται από σημαντική αύξηση του κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα, ενώ η πρόληψή τους με εμβολιασμό μειώνει κατακόρυφα αυτό τον κίνδυνο και συντελεί στη βέλτιστη διαχείριση των χρόνιων καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νοσημάτων.

Είναι εντυπωσιακό ότι πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ο εμβολιασμός έναντι του έρπητα ζωστήρα μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας και ενδεχομένως εξασθενεί την εξέλιξή της.

To εμβόλιο έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β προστατεύει έναντι της χρόνιας ηπατίτιδας και του επακόλουθου ηπατοκυτταρικού καρκίνου, ενώ το εμβόλιο έναντι του ιού HPV δρα καταλυτικά στην προστασία έναντι των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, του στοματοφάρυγγα και άλλων οργάνων.

Τέλος, από την πλευρά της δημόσιας υγείας, τα εμβόλια αποτελούν ένα ταχύ και αποτελεσματικό μέτρο στη διαχείριση εξαιρετικά μεταδοτικών νοσημάτων όπως η COVID-19, μειώνουν τη θνησιμότητα, συντελούν στη διαχείριση του φόρτου των συστημάτων υγείας, ενώ περιορίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες μιας υγειονομικής κρίσης.

Ο εμβολιασμός είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης καθώς έχει εκριζώσει ή σχεδόν εξαλείψει νοσήματα όπως η ευλογιά και η πολιομυελίτιδα που ταλαιπωρούσαν την ανθρωπότητα για αιώνες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόληψη με εμβόλιο σε νόσους στις οποίες δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία (πχ αναπνευστικός συγκυτιακός ιός)».

Εύκολη πρόσβαση στον εμβολιασμό

Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο και σύγχρονο εμβολιαστικό πρόγραμμα ενηλίκων που επικαιροποιείται κάθε χρόνο και ενδεχομένως και ενωρίτερα εάν προκύψουν σημαντικά νέα στο πεδίο των εμβολιασμών. Για κάθε εμβόλιο που αφορά τους ενήλικες, υπάρχει σαφής ανάλυση των παραγόντων κινδύνου που καθορίζουν σε ποιους ενήλικες συστήνεται και αποζημιώνεται πλήρως από το σύστημα υγείας. Άρα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερωθεί από τον προσωπικό του Ιατρό, ο οποίος θα του συνταγογραφήσει τα απαραίτητα εμβόλια και θα φτιάξει και το χρονοδιάγραμμα της χορήγησής του.

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα

Το αντιεμβολιαστικο κίνημα δεν είναι καινούργιο. Ξεκίνησε το 1998 μετά από τη δημοσίευση του Άγγλου Α. Wakefield στο περιοδικό Lancet που συνέδεε το εμβόλιο MMR με 12 περιπτώσεις αυτισμού. Η δημοσίευση αποδείχθηκε χαλκευμένη, αλλά η ζημιά ήταν τεράστια.

Η επιστήμη απέδειξε την επιστημονική ανακρίβεια και διέψευσε αυτή και πολλές άλλες αιτιάσεις των αντιεμβολιαστών. Η πρόσφατη όμως πανδημία του κορωνοϊού, έδωσε ένα νέο έναυσμα στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, με γνώση που επανατροφοδοτείται από το (ανεξέλεγκτο) διαδίκτυο και τη διάδοση επιστημονικών fake news.

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε φυσικά να υστερήσει. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 25% του κοινού διατηρεί επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια, ενώ το 10-15%  είναι εκ πεποιθήσεως αντιεμβολιαστές. Περιλαμβάνει άτομα από όλα τα μορφωτικά επίπεδα, κυρίως τα υψηλότερα, με κοινό χαρακτηριστικό την αυξημένη χρήση του διαδικτύου για ενημέρωση.

Αμέλεια και εφησυχασμός

Αφενός υπάρχει αμέλεια, αφετέρου εφησυχασμός. Αμέλεια, διότι οι ενήλικες παρασύρονται από τις αδιάκοπες απαιτήσεις της καθημερινότητας και αμελούν την υγεία τους, τόσο όσον αφορά την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής όσο και στην πρόληψη των νόσων με εμβολιασμούς. Ο εφησυχασμός από την άλλη πλευρά προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιος που βρίσκεται σε παραγωγική φάση της ζωής του αισθάνεται ότι η ηλικία τον προστατεύει από σοβαρή νόσηση και πολλές φορές παραβλέπει ότι μπορεί να έχει νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες που μεταβάλλουν το επίπεδο κινδύνου του συγκεκριμένου ατόμου που μπορεί να ζεί ως υγιής και ενεργός πολίτης. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη ελληνική μελέτη έδειξε ότι νέοι ενήλικες με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια έχουν πολύ χαμηλότερη συμμόρφωση με τα συνιστώμενα εμβόλια σε σύγκριση με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με το ίδιο νόσημα.

Επιπτώσεις στα παιδιά

Η Ελλάδα είχε μέχρι πρόσφατα πολύ ισχυρή εμβολιαστική κάλυψη στον Παιδιατρικό πληθυσμό.

Η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε σε μια υστέρηση τουλάχιστο για τον πρώτο χρόνο.

Μετέπειτα, διαπιστώνεται ότι το αντιεμβολιαστικό έχει υπεισέλθει πλέον και στα εμβόλια των παιδιών.

Αρκετοί γονείς προβάλλουν αντιρρήσεις, ζητούν περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για δική τους ενημέρωση και υπάρχει μια κάμψη στην αποδοχή κάποιων εμβολίων.

Τα εμβόλια που δέχονται τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση είναι το MMR (ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας) και αυτό του HPV.

Για το πρώτο, η χαλκευμένη όπως αποδείχθηκε δημοσίευση που το συνέδεε με περιπτώσεις αυτισμού, διατηρεί ακόμη έναν απόηχο στην κοινωνία παρότι καταρρίφθηκε πανυγηρικά από την επιστήμη. Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία είναι πολύ μεγάλοι, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος επανεμφάνισης νοσημάτων που είχαν εξαλειφθεί.

Για την ιλαρά για παράδειγμα, χρειάζεται συλλογική ανοσία μεγαλύτερη από 95% με δύο δόσεις εμβολίου για να αποτραπεί η επενεμφάνιση της νόσου στην κοινότητα. Κι εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε επανεμφάνιση της νόσου, οι ενήλικες που δεν έναι άνοσοι θα νοσήσουν σοβαρά με κίνδυνο επιπλοκών.

Τι πρέπει να γίνει

Η κ. Πουλάκου επεσήμανε ότι η συνεχιζόμενη ενημέρωση από υπεύθυνους φορείς είναι το κλειδί στη διάδοση της σωστής γνώσης για τους εμβολιασμούς.

Το αντιεμβολιαστικό κύμα που προέκυψε με την πανδημία COVID-19 έχει παρασύρει πολλά άλλα εμβόλια.

«Διαπιστώνω ότι πολλοί υγειονομικοί διστάζουν να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση για να αποφύγουν την απώλεια χρόνου και τις αντιπαραθέσεις με τους ασθενείς τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες που είναι περισσότερο δεσμευμένες στη στρατηγική του εμβολιασμού, γιατί γνωρίζουν ότι η νόσηση από μια προλαμβανόμενη λοίμωξη μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στο ενδεχομένως δύσκολα ρυθμιζόμενο νόσημα της ειδικότητάς τους», τόνισε η κ. Πουλάκου και συνέχισε: «Χρειάζεται στοχευμένη ενημέρωση στην Ιατρική κοινότητα όλων των ειδικοτήτων ώστε  να να μην χάνεται η ευκαιρία της σωστής συμβουλευτικής και της αναγνώρισης του ατόμου που έχει ένδειξη εμβολιασμού.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η επαναλαμβανόμενη ενημέρωση προς το κοινό, με τη χρήση όλων των νέων δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα media.

Πρόσφατα βλέπουμε ότι η φαρμακοβιομηχανία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ενημέρωσης κυρίως από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, για νεοεισερχόμενα εμβόλια.

Η προσπάθειά τους περιέχει το σωστό μήνυμα, το οποίο συχνά είναι πολύ εύγλωττο, αλλά κατά τη γνώμη μου, όταν αυτό συμβαίνει χωρίς ανάλογη ενημέρωση από τους κρατικούς θεσμούς, ένα μέρος του κοινού θα λάβει το μήνυμα λανθασμένα και θα σταθεί μόνο στην έννοια της «διαφήμισης».

Πιστεύω ακράδαντα, πως όταν η επιτροπή εμβολιασμών εισάγει ένα νέο εμβόλιο στο πρόγραμμά της, το μήνυμα πρέπει να φτάσει στο κοινό και από τα χείλη επίσημου φορέα. Το ίδιο συμβαίνει και για τα εμβόλια που πρέπει να επαναλαμβάνονται ετησίως.

Τέλος, μετά την πανδημία του κορωνοϊού έχουμε πια μάθει ότι η παραπληροφόρηση από το διαδίκτυο είναι ένας επικίνδυνος εχθρός, αλλά υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισής του. Άρα από πλευράς πολιτείας, θεσμών, αλλά και κάθε προσώπου που διαθέτει δημόσιο λόγο στο χώρο της υγείας, χρειάζεται παραπομπή για ενημέρωση σε ιστοσελίδες επίσημων φορέων».

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07.04.26

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη - Πώς η σκόνη της Σαχάρας πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανισότητα και παιδικός καρκίνος – Σχεδόν όλοι οι θάνατοι στις φτωχότερες χώρες
Έρευνα 03.04.26

Ανισότητα και παιδικός καρκίνος - Σχεδόν όλοι οι θάνατοι στις φτωχότερες χώρες

Ο παιδικός καρκίνος ήταν το 2023 η όγδοη κύρια αιτία θανάτου σε μικρή ηλικία - Ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες και φτωχές χώρες με αδύναμα υγειονομικά συστήματα

Φυτοφάρμακα και καρκίνος – Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά
Διεθνής έρευνα 01.04.26

Φυτοφάρμακα και καρκίνος - Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά

Οι ερευνητές μελέτησαν 31 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, καμία από τις οποίες δεν ταξινομείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως γνωστή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο

Χημική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλαστικά συνδέεται με πρόωρους τοκετούς και θανάτους νεογνών
Κίνδυνος 01.04.26

Χημική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλαστικά συνδέεται με πρόωρους τοκετούς και θανάτους νεογνών

Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε πλαστικά οικιακά προϊόντα, καλλυντικά, απορρυπαντικά και εντομοαπωθητικά - Διασπάται σε σωματίδια και εισέρχεται στο σώμα μέσω της τροφής, του αέρα και της σκόνης

Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο; Ίσως προλάβετε και αυτές τις ασθένειες

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 07.04.26

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.

Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Άλλα Αθλήματα 07.04.26

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Κόσμος 07.04.26

Τα μεγάλα μέσα βάζουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τον Όρμπαν - Στη Βουδαπέστη για προεκλογικό αγώνα ο Τζέι Ντι Βανς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07.04.26

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
