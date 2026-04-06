H εύθραυστη μητέρα μου, η Όντρεϊ – Η απόπειρα αυτοκτονίας, οι ναζί γονείς και οι πόλεμοι

Σύμβολο άσπιλης κομψότητας, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και αφοσιωμένη ακτιβίστρια, η Όντρεϊ Χέπμπορν υπήρξε το απόλυτο σύμβολο του αριστοκρατικού Χόλιγουντ και μια σταρ που το πρόσωπό της κοσμεί ακόμα και σήμερα εκατομμύρια αντικείμενα παγκοσμίως.

Ωστόσο, πίσω από τα διαμάντια του οίκου Tiffany’s και τις δημιουργίες του Givenchy, κρυβόταν μια ζωή γεμάτη τραύματα, πείνα και προσωπικές ήττες, τις οποίες ο γιος της, Σον Χέπμπορν Φερέρ, φέρνει στο φως στην αφοπλιστικά ειλικρινή βιογραφία Intimate Audrey: The Authorised Biography.

Μεγαλώνοντας στην Ελβετία και τη Ρώμη, ο Σον Χέπμπορν Φερέρ δεν ένιωσε ποτέ ότι ήταν γιος μιας κινηματογραφικής σταρ, παρά το γεγονός ότι η μητέρα του ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

«Η ζωή της ξεκίνησε με έναν πόλεμο και τελείωσε με έναν πόλεμο, από την κατεχόμενη Ολλανδία μέχρι τη Σομαλία»

Άλλωστε δεν θα το επέτρεπε και η ίδια να συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως εξηγεί ο Χέπμπορν Φερέρ, οι προτεραιότητες της μητέρας του ήταν πάντα γειωμένες στην πραγματικότητα.

«Συνειδητοποίησε ότι η ζωή είναι μικρή, άστατη και ευαίσθητη – και δεν μπορείς να θέλεις οικογένεια και μετά, όταν αυτή έρθει, να μην προσπαθήσεις με όλες σου τις δυνάμεις να τη στηρίξεις», λέει στον Guardian.

Ακόμη και όταν η φήμη της έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη, εκείνη επέλεγε να χρεώσει την επιτυχία της στους σκηνοθέτες και τους συμπρωταγωνιστές της, πιστή σε αυτή τη σπάνια μετριοπάθεια πουτ κουβαλούσε.

Σήμερα, ο Σον έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της διατήρησης της κληρονομιάς της, κάτι που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση για την αποτροπή της εμπορευματοποίησης της εικόνας της από καιροσκόπους.

Παρομοιάζει τη διαχείριση του ονόματος «Χέπμπορν» με ένα πολυτελές αυτοκίνητο που απαιτεί ειδικές γνώσεις.

«Η Όντρεϊ Χέπμπορν είναι σαν εκείνη τη Φερράρι που απαιτεί να περάσεις από ένα σεμινάριο οδήγησης το Σαββατοκύριακο πριν σου επιτρέψουμε να την αποκτήσεις. Γιατί διαφορετικά, θα την τρακάρεις, αν δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί», δηλώνει με έμφαση.

Ο γιος της Χέπμπορν χαρακτηρίζει τη μητέρας του ως την απόλυτη σταρ προτού η τεχνολογία αλλάξει τα πάντα. «Σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, εκείνη ήταν η αυθεντική αναλογική. Δεν υπήρχε τίποτα ψηφιακό, προετοιμασμένο ή μελετημένο» λέει.

Η βιογραφία με τίτλο Intimate Audrey αναδεικνύει μια σκληρή αλήθεια για τη σταρ και ακτιβίστρια. «Η ζωή της μητέρας μου ξεκινά με πόλεμο και τελειώνει με πόλεμο» λέει.

«Νομίζω δεν συμβιβάστηκε ποτέ με το γεγονός πως οι γονείς της ήταν φασίστες, οπαδοί του Χίτλερ. Απλά αποδέχτηκε ποιοί ήταν και προχώρησε»

View this post on Instagram A post shared by Audrey Hepburn (@rareaudreyhepburn)

Από τις παιδικές της αναμνήσεις στην κατεχόμενη Ολλανδία, όπου επιβίωσε τρώγοντας βολβούς τουλίπας και είδε Εβραίους να οδηγούνται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μέχρι την τελευταία της ανθρωπιστική αποστολή στη Σομαλία το 1992, η Χέπμπορν ήταν μια γυναίκα σφυρηλατημένη από την κρίση.

Ο Σον θυμάται εκείνες τις τελευταίες στιγμές στη Σομαλία, λίγο πριν τον θάνατό της από καρκίνο. «Άρχισα να τη βλέπω καταπονημένη και εξαντλημένη, αλλά εκ των υστέρων, οι γιατροί μας είπαν ότι η ασθένεια αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου».

Μια από τις πιο σκοτεινές πτυχές της ζωής της Όντρεϊ ήταν η υποστήριξη των γονιών της προς τον φασισμό προπολεμικά, φτάνοντας στο σημείο να φωτογραφηθούν με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Η εμπειρία της κατοχής άλλωστε ήταν εκείνη που τη μετέτρεψε σε μια παθιασμένη πρέσβειρα της UNICEF, καθώς «έδωσε τη ζωή της για το όνειρο μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς»

View this post on Instagram A post shared by Audrey Hepburn (@rareaudreyhepburn)

Ο Σον εξηγεί πώς η μητέρα του διαχειρίστηκε αυτό το βάρος με δύναμη και σοφία. «Δεν νομίζω ότι συμβιβάστηκε ποτέ, καθόλου με αυτό. Νομίζω ότι απλά αποδέχτηκε το ποιοι ήταν. Πήρε ό,τι μπορούσε και έκανε το σωστό».

Στην προσπάθειά του να δείξει την ανθρώπινη πλευρά της, ο Σον δεν διστάζει να αναφερθεί στις αποτυχίες των ανδρών που πέρασαν από τη ζωή της, ιδιαίτερα του δεύτερου συζύγου της, Αντρέα Ντότι.

Ο Σον, πρωτότοκος της οικογένειας από τον γάμο της με τον Μελ Φερέρ, παραδέχεται ότι βασανίστηκε για το αν έπρεπε να αποκαλύψει τις απιστίες του πατριού του.

«Πραγματικά έτριβα τα χέρια μου από αγωνία για το αν έπρεπε να μιλήσω για αυτό ή όχι. Αισθάνομαι από τη μία πλευρά ότι προδίδω κάποιον που δεν θα μιλούσε ποτέ για αυτό, και από την άλλη πλευρά, στέκομαι στο πλευρό των γυναικών» λέει.

View this post on Instagram A post shared by Audrey Hepburn (@rareaudreyhepburn)

Η κατάρρευση εκείνου του γάμου την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, μια υπενθύμιση ότι η λάμψη δεν προστατεύει από τον πόνο. «Επιτρέψτε μου να σας πω, αν η Όντρεϊ Χέπμπορν μπορεί να υποφέρει από την απιστία, τότε μπορεί να συμβεί στον καθένα», λέει ο Σον.

Για τον Σον Χέπμπορν Φερέρ, ο στόχος αυτής της βιογραφίας είναι να προσγειώσει το μύθο της μητέρας του, να τη «φέρει πίσω στη γη».

«Μια κληρονομιά που μετατρέπεται σε θρύλο σε ανυψώνει ξανά και ξανά, σε κάνει ένα μπαλόνι», λέει.

«Προσπαθώ να την προσγειώσω. Δεν μπορώ ποτέ να κλονίσω το δημιουργικό έργο, την κομψότητα, το ανθρωπιστικό έργο. Αυτά είναι εδώ για να μείνουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε βάθος σε μια ανάμνηση, γιατί σημαίνει ότι μπορείς να έχεις μια μετρημένη επιτυχία και παρόλα αυτά να παραμένεις ένας πραγματικός άνθρωπος. Ήταν ένας κανονικός, πραγματικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος που το έκανα».

Το Intimate Audrey: The Authorised Biography κυκλοφορεί στις 9 Απριλίου από τον εκδοτικό HarperNonFiction.