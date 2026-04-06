Δρομολογείται ένα ουσιαστικό έργο αθλητικών υποδομών στο Δήμο Αγράφων, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης. Πρόκειται για τη «Βελτίωση και αναβάθμιση γηπέδου Ραπτοπούλου», συνολικού προϋπολογισμού 265.000 ευρώ, με τη διαδικασία δημοπράτησης να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα πρόσθεσε στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος, το έργο αφορά τη δημιουργία του πρώτου γηπέδου με χλοοτάπητα στον Δήμο Αγράφων, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της περιοχής. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, την εγκατάσταση νέου συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων, την τοποθέτηση νέων τερμάτων και άλλες παρεμβάσεις.

Η αναγκαιότητα των αθλητικων υποδομών

Η αξία τέτοιων παρεμβάσεων σε περιφερειακούς δήμους είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η δημιουργία σύγχρονων αθλητικών χώρων δεν αφορά μόνο τη βελτίωση των υποδομών, αλλά συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της υγιούς άθλησης και την παροχή κινήτρων στους νέους ανθρώπους που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, τέτοιου είδους έργα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογιστεί το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Άλλωστε, η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η τάση εγκατάλειψης των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και δημιουργούν κίνητρα παραμονής, ιδιαίτερα για τη νεολαία.