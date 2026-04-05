Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Τέσσερα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια στο σημείο πρόσκρουσης ενός ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Χάιφα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στη Χάιφα, ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας Ντάνι Λέβι.
«Εστιάζουμε όλες μας τις προσπάθειες στα τέσσερα μέλη της οικογένειας που υποτίθεται ότι βρίσκονταν εδώ, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας», ανέφερε.
Ο Λέβι αναφέρει επίσης ότι η κεφαλή του βαλλιστικού πυραύλου που χτύπησε το κτίριο κατοικιών ενδέχεται να μην έχει εκραγεί κατά την πρόσκρουση, «και γι’ αυτό εκκενώσαμε αρκετά κτίρια, ώστε στην απίθανη περίπτωση που ο πύραυλος εκραγεί, να μην τραυματιστεί κανείς». Πρόσθεσε πως «οι πυροτεχνουργοί μας χειρίζονται την υπόθεση».
Τουλάχιστον 11 τραυματίες από την επίθεση στη Χάιφα
To yπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανέφερε πως 11 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα σοβαρά, στο περιστατικό στη Χάιφα. Από την Χάιφα και άλλες περιοχές του Ισραήλ αναφέρεται πως πλέον ο ισραηλινός στρατός κάνει αναχαιτίσεις με μέτρο, επιλέγει άμυνες και στέλνει μονάχα έναν πύραυλο αναχαίτισης για κάθε βαλλιστικό πύραυλό.
Από την αρχή του πολέμου και μέχρι πρόσφατα έστελνε τουλάχιστον δύο πυραύλους αναχαίτισης απέναντι σε κάθε στόχο.
Tο κτίριο στη Χάιφα που δέχτηκε την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας και κινδυνεύει να καταρρεύσει, όπως ανέφεραν οι αρχές. Η ισραηλινή πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι διεξάγει ελέγχους «υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της πιθανότητας να υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα».
