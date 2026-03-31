Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό

Έκκληση για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που έχει σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες θανάτους και τον εκτοπισμό πάνω από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Βελγίου, Κροατίας, Μάλτας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας και Βρετανίας, αλλά και η Κάγια Κάλας.

Καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, έχοντας μπει στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, αποδίδοντάς της πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση. Επίσης, δηλώνουν την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου, που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Ζητούν άμεση αποκλιμάκωση των μαχών και πολιτική διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Λιβάνου και το Ισραήλ.

Τέλος καλούν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση, σημειώνοντας ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου δεν πρέπει να πληγεί.

Η κοινή δήλωση για την κατάσταση στον Λίβανο

Στην κοινή δήλωσή τους, οι κυβερνήσεις των 11 χωρών και η ΕΕ αναφέρουν τα εξής:

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι για άλλη μια φορά υφίστανται τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας στον άμαχο πληθυσμό που επηρεάστηκε από αυτόν τον πόλεμο τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για αυτήν την κατάσταση βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ υπέρ του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ιστορικές και θαρραλέες αποφάσεις που έλαβε η λιβανέζικη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προστατευτεί ο Λίβανος από ξένες παρεμβάσεις παρά μόνο με την ενίσχυση του κράτους του, των θεσμών και της κυριαρχίας του. Υπό αυτή την έννοια, ζητούμε άμεση πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία μπορεί να συμβάλει στον οριστικό τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και να θέσει τις προϋποθέσεις για ειρηνική περιφερειακή συνύπαρξη.

Η λιβανέζικη εκτελεστική εξουσία έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτή την πορεία μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων και μη αναστρέψιμων μέτρων, σε όλα τα επίπεδα, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της σε ολόκληρη την λιβανέζικη επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του μονοπωλίου του κράτους στα όπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις και τις Λιβανέζικες Δυνάμεις Ασφαλείας, συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή διάσκεψη υποστήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με στόχο να μπορέσουν οι λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας να γίνουν οι μοναδικοί ανεξάρτητοι εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανέζικες αρχές να συνεχίσουν να υιοθετούν τις απαραίτητες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και στο ψήφισμα 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητούμε την προστασία του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού, των ειρηνευτικών αποστολών και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμανιών και των γεφυρών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επαναβεβαιώνουμε την ανησυχία μας σχετικά με τον αναγκαστικό εκτοπισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στον Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης μιας χερσαίας επιχείρησης σε λιβανέζικο έδαφος. Επιβεβαιώνουμε σθεναρά ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνει σεβαστή.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί, και να διατηρήσουμε την εσωτερική συνοχή του Λιβάνου, βασιζόμενοι στα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη λάβει οι αντίστοιχες χώρες μας. Καλούμε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική προσπάθεια για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα πολλά θύματα αυτής της σύγκρουσης.

Τέλος, επιβεβαιώνουμε την ισχυρή μας υποστήριξη στην εντολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) στο Νότιο Λίβανο και ζητούμε να διασφαλιστεί ότι τα κανάλια αποσυμφόρησης θα παραμείνουν ανοιχτά. Καταδικάζουμε έντονα όλες τις πρόσφατες επιθέσεις σε αποσπάσματα της UNIFIL, οι οποίες προκάλεσαν απαράδεκτες απώλειες μεταξύ των ειρηνευτικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες. Προτρέπουμε όλα τα μέρη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαινούμε το αξιοσημείωτο έργο της σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».