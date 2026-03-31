Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 21:21

Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Έκκληση για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που έχει σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες θανάτους και τον εκτοπισμό πάνω από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Βελγίου, Κροατίας, Μάλτας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας και Βρετανίας, αλλά και η Κάγια Κάλας.

Καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, έχοντας μπει στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, αποδίδοντάς της πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση. Επίσης, δηλώνουν την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου, που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Ζητούν άμεση αποκλιμάκωση των μαχών και πολιτική διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Λιβάνου και το Ισραήλ.

Τέλος καλούν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση, σημειώνοντας ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου δεν πρέπει να πληγεί.

Η κοινή δήλωση για την κατάσταση στον Λίβανο

Στην κοινή δήλωσή τους, οι κυβερνήσεις των 11 χωρών και η ΕΕ αναφέρουν τα εξής:

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι για άλλη μια φορά υφίστανται τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας στον άμαχο πληθυσμό που επηρεάστηκε από αυτόν τον πόλεμο τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για αυτήν την κατάσταση βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ υπέρ του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ιστορικές και θαρραλέες αποφάσεις που έλαβε η λιβανέζικη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προστατευτεί ο Λίβανος από ξένες παρεμβάσεις παρά μόνο με την ενίσχυση του κράτους του, των θεσμών και της κυριαρχίας του. Υπό αυτή την έννοια, ζητούμε άμεση πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία μπορεί να συμβάλει στον οριστικό τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και να θέσει τις προϋποθέσεις για ειρηνική περιφερειακή συνύπαρξη.

Η λιβανέζικη εκτελεστική εξουσία έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτή την πορεία μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων και μη αναστρέψιμων μέτρων, σε όλα τα επίπεδα, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της σε ολόκληρη την λιβανέζικη επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του μονοπωλίου του κράτους στα όπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις και τις Λιβανέζικες Δυνάμεις Ασφαλείας, συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή διάσκεψη υποστήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με στόχο να μπορέσουν οι λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας να γίνουν οι μοναδικοί ανεξάρτητοι εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανέζικες αρχές να συνεχίσουν να υιοθετούν τις απαραίτητες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και στο ψήφισμα 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητούμε την προστασία του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού, των ειρηνευτικών αποστολών και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμανιών και των γεφυρών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επαναβεβαιώνουμε την ανησυχία μας σχετικά με τον αναγκαστικό εκτοπισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στον Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης μιας χερσαίας επιχείρησης σε λιβανέζικο έδαφος. Επιβεβαιώνουμε σθεναρά ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνει σεβαστή.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί, και να διατηρήσουμε την εσωτερική συνοχή του Λιβάνου, βασιζόμενοι στα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη λάβει οι αντίστοιχες χώρες μας. Καλούμε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική προσπάθεια για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα πολλά θύματα αυτής της σύγκρουσης.

Τέλος, επιβεβαιώνουμε την ισχυρή μας υποστήριξη στην εντολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) στο Νότιο Λίβανο και ζητούμε να διασφαλιστεί ότι τα κανάλια αποσυμφόρησης θα παραμείνουν ανοιχτά. Καταδικάζουμε έντονα όλες τις πρόσφατες επιθέσεις σε αποσπάσματα της UNIFIL, οι οποίες προκάλεσαν απαράδεκτες απώλειες μεταξύ των ειρηνευτικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες. Προτρέπουμε όλα τα μέρη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαινούμε το αξιοσημείωτο έργο της σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σύνταξη
Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Κόσμος 31.03.26

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Βαγγέλης Γεωργίου
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Σύνταξη
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Μας αρνούνται στήριξη 31.03.26

Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Σύνταξη
Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Κόσμος 31.03.26

Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Σύνταξη
Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, ζητά το πλήρες τέλος του πολέμου σε ολόκληρη την περιοχή
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 31.03.26 Upd: 21:15

Πληθαίνουν τα σενάρια για χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: Στο στόχαστρό μας από την 1η Απριλίου αμερικανικές εταιρείες

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 31.03.26

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Σύνταξη
Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise
English edition 31.03.26

With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

Σύνταξη
«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Ελλάδα 31.03.26

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
Ελλάδα 31.03.26

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών
Ελλάδα 31.03.26

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Βουλή: Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass
Τα μέτρα στήριξης 31.03.26

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σπριντ για να δοθεί πριν το Πάσχα το fuel pass.

Σύνταξη
Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπάσκετ 31.03.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σύνταξη
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

Σύνταξη
ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
Γραφείο Προϋπολογισμού 31.03.26

Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 31.03.26

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

Σύνταξη
«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
Ευεξία και ξερό ψωμί 31.03.26

Η σκηνοθέτις Chloé Wallace καταγγέλλει την άνοδο του «heroin chic» και του υπερσυντηρητικού βλέμματος που κρύβεται πίσω από την επιστροφή στο skinny πρότυπο ομορφιάς.

Έφη Αλεβίζου
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
Βουλή 31.03.26

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Σύνταξη
Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
Ελλάδα 31.03.26

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

