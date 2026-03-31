Στο επίκεντρο Υπουργείου και Περιφέρειας η άρδευση της Κωπαΐδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης συμμετείχαν στη συνάντηση για την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, υπό τον συντονισμό του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Υδάτων Πέτρου Βαρελίδη, ενώ η ΕΥΔΑΠ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Στεργίου και τους Χαράλαμπο Σαχίνη (Διευθύνων Σύμβουλος), Γιώργο Καραγιάννη (Γεν. Διευθυντής Ύδρευσης) και Αγγελική Χριστοφόρου (Διευθύντρια Υδροληψίας).

Κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Γιώργος Ζάχαρης και Βέργος Βέργου από τον Αγροτικό Σύλλογο «Ησίοδος», Λουκάς Βούλγαρης και Γιάννης Δημητρίου από τον Αγροτικό Σύλλογο Λιβαδειάς, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας Χρήστος Ντάης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξέφρασε με καθαρό τρόπο την πολιτική βούληση να εξευρεθεί, άμεσα πρόσφορη λύση για την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, σε συνάρτηση πάντα με τις ανάγκες ύδρευσης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και με βάση το σχετικό ψήφισμα:

Αιτήθηκε να σταματήσει η υπεράντληση από τη λίμνη Υλίκη.

Κατέθεσε κοστολογημένη πρόταση ενίσχυσης και αναβάθμισης των αντλητικών και αρδευτικών διατάξεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και την πολύ χαμηλή πλέον στάθμη της Υλίκης.

Συνεργασία μεταξύ των φορέων

Συμφωνήθηκε να υπάρξει στενή τριμερής συνεργασία (ΥΠΕΝ – ΠΣΤΕ – ΕΥΔΑΠ) την επόμενη περίοδο για την εφαρμογή της καλύτερης δυνατής λύσης, με την τεχνική και οικονομική συνδρομή της ΕΥΔΑΠ.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν πρόσκλησής μας, τους αρμόδιους φορείς για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής της Κωπαΐδας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ΕΥΔΑΠ και εκπροσώπους τοπικών αγροτικών συλλόγων, αναζητούμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί σταθερή παροχή, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος άρδευσης. Επιδιώκουμε από κοινού έναν έγκαιρο, βιώσιμο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός τόνισε: «Ευχαριστούμε τον Υπουργό κ. Παπασταύρου για τη σημερινή συνάντηση, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των καλλιεργητών της Κωπαΐδας. Συνεργαζόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα κ. Βαρελίδη και τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για να καταφέρουμε και φέτος να ολοκληρώσουμε ομαλά την αρδευτική περίοδο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με το ιστορικό χαμηλό στη στάθμη της Υλίκης. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την προσπάθεια και είναι κοινός ο στόχος μας να ποτιστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος κάμπος της χώρας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι μόνο μέσα από συντονισμό και συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της φετινής αρδευτικής περιόδου. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία τα αποθέματα των νερών πρέπει να εξυπηρετήσουν πολλαπλές ανάγκες, εργαζόμαστε από κοινού με το Υπουργείο, την ΕΥΔΑΠ και τους παραγωγούς, ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον κάμπο. Η καλή διάθεση για γρήγορες λύσεις αποτυπώθηκε από όλες τις πλευρές και απομένει η διευθέτηση των χρονοβόρων διαδικασιών για το τελικό αποτέλεσμα. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της Κωπαΐδας».