Στο επίκεντρο Υπουργείου και Περιφέρειας η άρδευση της Κωπαΐδας
Αυτοδιοίκηση 31 Μαρτίου 2026, 12:20

Στο επίκεντρο Υπουργείου και Περιφέρειας η άρδευση της Κωπαΐδας

Παρουσία και εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδα στο ΥΠΕΝ.

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης συμμετείχαν στη συνάντηση για την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, υπό τον συντονισμό του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Υδάτων Πέτρου Βαρελίδη, ενώ η ΕΥΔΑΠ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Στεργίου και τους Χαράλαμπο Σαχίνη (Διευθύνων Σύμβουλος), Γιώργο Καραγιάννη (Γεν. Διευθυντής Ύδρευσης) και Αγγελική Χριστοφόρου (Διευθύντρια Υδροληψίας).

Κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Γιώργος Ζάχαρης και Βέργος Βέργου από τον Αγροτικό Σύλλογο «Ησίοδος», Λουκάς Βούλγαρης και Γιάννης Δημητρίου από τον Αγροτικό Σύλλογο Λιβαδειάς, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας Χρήστος Ντάης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξέφρασε με καθαρό τρόπο την πολιτική βούληση να εξευρεθεί, άμεσα πρόσφορη λύση για την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, σε συνάρτηση πάντα με τις ανάγκες ύδρευσης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και με βάση το σχετικό ψήφισμα:

  • Αιτήθηκε να σταματήσει η υπεράντληση από τη λίμνη Υλίκη.
  • Κατέθεσε κοστολογημένη πρόταση ενίσχυσης και αναβάθμισης των αντλητικών και αρδευτικών διατάξεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και την πολύ χαμηλή πλέον στάθμη της Υλίκης.

Συνεργασία μεταξύ των φορέων

Συμφωνήθηκε να υπάρξει στενή τριμερής συνεργασία (ΥΠΕΝ – ΠΣΤΕ – ΕΥΔΑΠ) την επόμενη περίοδο για την εφαρμογή της καλύτερης δυνατής λύσης, με την τεχνική και οικονομική συνδρομή της ΕΥΔΑΠ.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν πρόσκλησής μας, τους αρμόδιους φορείς για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής της Κωπαΐδας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ΕΥΔΑΠ και εκπροσώπους τοπικών αγροτικών συλλόγων, αναζητούμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί σταθερή παροχή, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος άρδευσης. Επιδιώκουμε από κοινού έναν έγκαιρο, βιώσιμο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός τόνισε: «Ευχαριστούμε τον Υπουργό κ. Παπασταύρου για τη σημερινή συνάντηση, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των καλλιεργητών της Κωπαΐδας. Συνεργαζόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα κ. Βαρελίδη και τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για να καταφέρουμε και φέτος να ολοκληρώσουμε ομαλά την αρδευτική περίοδο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με το ιστορικό χαμηλό στη στάθμη της Υλίκης. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την προσπάθεια και είναι κοινός ο στόχος μας να ποτιστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος κάμπος της χώρας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι μόνο μέσα από συντονισμό και συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της φετινής αρδευτικής περιόδου. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία τα αποθέματα των νερών πρέπει να εξυπηρετήσουν πολλαπλές ανάγκες, εργαζόμαστε από κοινού με το Υπουργείο, την ΕΥΔΑΠ και τους παραγωγούς, ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον κάμπο. Η καλή διάθεση για γρήγορες λύσεις αποτυπώθηκε από όλες τις πλευρές και απομένει η διευθέτηση των χρονοβόρων διαδικασιών για το τελικό αποτέλεσμα. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της Κωπαΐδας».

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με διευρυμένη ατζέντα αυτοδιοικητικών θεμάτων.

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

