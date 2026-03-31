Θεσσαλονίκη: Άφησαν 4χρονο παιδί μόνο του στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Μόνο του να περιπλανιέται στο δρόμο βρέθηκε ένα παιδάκι, ηλικίας τεσσάρων ετών, στην οδό Γαμβέτα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το ανήλικο εντόπισε, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας περαστικός ο οποίος ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, που διαπίστωσαν ότι το 4χρονο είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη, εκτεθειμένο σε κίνδυνο, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι γονείς του για έκθεση κατά συναυτουργία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τουρκικής καταγωγής ζευγάρι – τον 27 ετών πατέρα και την 24 ετών μητέρα.

Ανάλογη περίπτωση με 4χρονη στο Μαρούσι

Μία ημέρα πριν το περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, μία ανάλογη περίπτωση σημειώθηκε και στο Μαρούσι, στην Αθήνα, καθώς εντοπίσθηκε μόνη της να περιπλανιέται μία 4χρονη. Ένας οδηγός ταξί σταμάτησε για να την βοηθήσει. Το παιδί δεν μπορούσε να προσδιορίσει πού είναι το σπίτι του. Το μόνο που του είπε ήταν ότι οι γονείς του είχαν έναν καυγά.

«Βρήκα ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται μόνο του. Δεν μπορεί να μου υποδείξει πού είναι το σπίτι του. Μου είπε ότι η μαμά και ο μπαμπάς του μάλωσαν και ότι στο σπίτι τους είναι μόνο η γιαγιά», ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πήραν το κοριτσάκι στο τμήμα, αναζητώντας τους γονείς του. Η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού, με καταγωγή από την Ρωσία, συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας του και, στη συνέχεια, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη.

Όπως προέκυψε, ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που η 4χρονη διέφυγε της προσοχής των γονέων της και βγήκε από το σπίτι.