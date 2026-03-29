Μόνη της να περιπλανιέται στο Μαρούσι εντοπίστηκε μία 4χρονη, με οδηγό ταξί να σταματά για να τη βοηθήσει. Το παιδί δεν μπορούσε να προσδιορίσει πού είναι το σπίτι του. Το μόνο που του είπε ήταν ότι οι γονείς του είχαν έναν καυγά.

«Βρήκα ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται μόνο του. Δεν μπορεί να μου υποδείξει πού είναι το σπίτι του. Μου είπε ότι η μαμά και ο μπαμπάς του μάλωσαν και ότι στο σπίτι τους είναι μόνο η γιαγιά».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πήραν το κοριτσάκι στο τμήμα αναζητώντας τους γονείς του.

Η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού, με καταγωγή από τη Ρωσία, συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας του και στη συνέχεια η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη.

«Όταν το παιδί έφυγε έλειπα, ήμουν σε δουλειά, ο άντρας μου ήταν σπίτι, όμως δεν καταλάβαμε πώς έγινε. Το παιδί μάλλον άνοιξε την πόρτα μόνο του και βγήκε έξω. Το κλειδί δεν ήταν πάνω στην πόρτα, το βρήκε όμως και ξεκλείδωσε. Δεν παραμελώ τα παιδιά μου. Μόλις κατάλαβα τι έγινε τρελάθηκα. Όταν ρώτησα τη μικρή γιατί το έκανε, γιατί έφυγε, μου είπε πως ξύπνησε, δεν με βρήκε και βγήκε έξω να με ψάξει», είπε η γυναίκα στο MEGA.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Όπως προέκυψε, ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που η 4χρονη διέφυγε της προσοχής των γονέων της και βγήκε από το σπίτι.

Πριν από 4 μήνες, κάτοικος της περιοχής την εντόπισε να περιπλανιέται μόνη της στη γειτονιά. Μιλώντας στο MEGA, η γυναίκα περιέγραψε πως επί μία ώρα έψαχνε τους γονείς.

«Εγώ το είδα που έκανε βόλτες πέρα δώθε στον δρόμο, το πήρα και άρχισα να γυρίζω να ρωτάω τον ψιλικατζή, τον έναν τον άλλον ποιανού είναι αυτό το παιδί».

Η μητέρα του παιδιού είχε πει πως ξενύχτησε φροντίζοντας το αδελφάκι του που ήταν άρρωστο και ότι χωρίς να το καταλάβει, η μικρή άνοιξε το παράθυρο του ισογείου και βγήκε.